 ТИС открыл уникальный перегрузочный комплекс в порту "Южный"

Об этом пишет УНИАН.
"Это не просто комплекс, способный переваливать 550 000 тонн голубой арматуры производства "АрселорМиттал". Это строительство экономики страны, это то, что делает нас сильными. Это не только рабочие места, которые будут созданы после запуска этого терминала, это то, что дает новое развитие для металлургической отрасли, тысячи смежных рабочих мест", - заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.
По словам председателя ОГА, новый комплекс позволит увеличить мощности по перевалке контейнеров, уменьшить стоимость доставки контейнеров в другие регионы Украины и разгрузить дороги за счет железнодорожных перевозок.
"Спасибо нашим инженерам, которые сделали это реальностью за 5 месяцев. За этим стоит огромный пласт работы", - поблагодарил строителей за оперативное и качественное выполнение работы соучредитель компании ТИС Егор Гребенников.
Общая стоимость проекта превышает 4,5 миллиона долларов. Это самый большой склад такого уровня технологичности в Украине - его площадь составляет около 7000 квадратных метров. Он оснащен четырьмя мощными мостовыми кранами украинского производства. Емкость единовременного хранения на складе - более 40 000 тонн. Комплекс полностью водонепроницаемый, поскольку арматура чувствительна к влаге и осадкам.
"Важно не только производственное качество, но и качество логистики. Важно не только доставлять продукцию, но качественно хранить. Этот технологический состав позволяет этого достичь. Спасибо партнерам из ТИС за оперативное решение этого вопроса. Вместе мы достигнем результатов", - отметила заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту "Арселор Миттал Кривой Рог" Анастасия Татарульева.
По ее словам, новый высокотехнологичный состав позволит увеличить объемы экспортируемой продукции.
Глава Одесской таможни Александр Власов отметил еще одну особенность нового комплекса - он единственный в Украине соответствует последним требованиям таможенной инфраструктуры.
"Склад позволит уменьшить время таможенного оформления грузов как в экспортном, так и импортном режимах. В дальнейшем терминал будет использоваться для импортных грузов, будут распространяться по стране железнодорожным транспортом. Это дает возможность развития не только самому ТИС, но во всем Южном региона", - подчеркнул Александр Власов.
ТИС является крупнейшим стивидорным оператором Украины. 20% всех грузов, проходящих через Украину морем, обрабатываются на терминалах ТИС. По итогам первого полугодия 2017 грузопереработка компании превысила 13,5 миллиона тонн грузов.
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""Голубая" арматура не подлежит хранению под открытым небом, и во время транспортировки этот вид продукции предприятия перевозят в крытых вагонах, чтобы защитить от коррозии."
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