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 Экономика
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Все про:порт (271) Южный (38)

 ТИС открыл уникальный перегрузочный комплекс в порту "Южный"

Новый высокотехнологичный состав позволит увеличить объемы экспорта голубой арматуры. Сегодня на территории контейнерного терминала ТИС в порту "Южный" открыт новый высокотехнологичный перегрузочный комплекс для голубой арматуры - совместный проект компаний ТИС и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом пишет УНИАН.

"Это не просто комплекс, способный переваливать 550 000 тонн голубой арматуры производства "АрселорМиттал". Это строительство экономики страны, это то, что делает нас сильными. Это не только рабочие места, которые будут созданы после запуска этого терминала, это то, что дает новое развитие для металлургической отрасли, тысячи смежных рабочих мест", - заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По словам председателя ОГА, новый комплекс позволит увеличить мощности по перевалке контейнеров, уменьшить стоимость доставки контейнеров в другие регионы Украины и разгрузить дороги за счет железнодорожных перевозок.

"Спасибо нашим инженерам, которые сделали это реальностью за 5 месяцев. За этим стоит огромный пласт работы", - поблагодарил строителей за оперативное и качественное выполнение работы соучредитель компании ТИС Егор Гребенников.

Общая стоимость проекта превышает 4,5 миллиона долларов. Это самый большой склад такого уровня технологичности в Украине - его площадь составляет около 7000 квадратных метров. Он оснащен четырьмя мощными мостовыми кранами украинского производства. Емкость единовременного хранения на складе - более 40 000 тонн. Комплекс полностью водонепроницаемый, поскольку арматура чувствительна к влаге и осадкам.

"Важно не только производственное качество, но и качество логистики. Важно не только доставлять продукцию, но качественно хранить. Этот технологический состав позволяет этого достичь. Спасибо партнерам из ТИС за оперативное решение этого вопроса. Вместе мы достигнем результатов", - отметила заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту "Арселор Миттал Кривой Рог" Анастасия Татарульева.

По ее словам, новый высокотехнологичный состав позволит увеличить объемы экспортируемой продукции.

Глава Одесской таможни Александр Власов отметил еще одну особенность нового комплекса - он единственный в Украине соответствует последним требованиям таможенной инфраструктуры.

"Склад позволит уменьшить время таможенного оформления грузов как в экспортном, так и импортном режимах. В дальнейшем терминал будет использоваться для импортных грузов, будут распространяться по стране железнодорожным транспортом. Это дает возможность развития не только самому ТИС, но во всем Южном региона", - подчеркнул Александр Власов.

ТИС является крупнейшим стивидорным оператором Украины. 20% всех грузов, проходящих через Украину морем, обрабатываются на терминалах ТИС. По итогам первого полугодия 2017 грузопереработка компании превысила 13,5 миллиона тонн грузов.



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ТИС открыл уникальный перегрузочный комплекс в порту Южный 02

ТИС открыл уникальный перегрузочный комплекс в порту Южный 03

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Кому цікаво- бо я і сам не знав.
""Голубая" арматура не подлежит хранению под открытым небом, и во время транспортировки этот вид продукции предприятия перевозят в крытых вагонах, чтобы защитить от коррозии."
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А герметичні залізничні вагони для такої арматури є? Той вантажний вагон 1943 року виробництва, який видно на фото, здається трохи негерметичний!
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Хоть одна новость за месяц касающаяся экономики страны.
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Хорошая новость. Голубая арматура - вещь в хозяйстве полезная.
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кто знает, зачем нужна арматура, которая боится влаги, а значит ржавеет быстрее? Потому, как Арселор, значит Арсений либо Арсен.
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На российские деньги нашей мафией построен этот ТИС, там еще и норвежцев из Norsk Hydro в свое время нехило кинули. Короче, все как положено http://from-ua.com/obzor-pressi/157608-ukrainskie-korleone-i-rossiiskie-patroni.html
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точно унікальний,єдиний в світі?Бо кацапщиною тхне, типу " анало-говнєт".
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