EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  66  1
Все про:автономия (100) Джемилев (758) законопроект (1895) Крым (20381) Меджлис (727) Порошенко (13544) крымские татары (1625)

 Порошенко пообещал направить в Раду законопроект о внесении изменений в статус "автономной республики Крым", - Меджлис

меджлис

Президент Петр Порошенко 8 августа провел встречу с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Меджлиса.

В сообщении отмечается: " Во время встречи обсуждались актуальные вопросы ситуации во временно оккупированном Крыму. Президенту была изложена информация о репрессиях против крымских татар и украинцах, которые сейчас имеют место во временно оккупированном Крыму.

В контексте этих вопросов была подчеркнута важность эффективной работы органов государственной власти Украины, в частности, Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, временно размещенного в Херсоне и чьими прямыми функциями является рассмотрение обращений граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму.

При обсуждении ряда вопросов относительно изменений в Конституцию Украины, Президент Украины сообщил о том, что он ожидает от Конституционной комиссии текст проекта изменений и дополнений в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым" уже в сентябре этого года, чтобы направить его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Участники встречи также обсудили вопросы координации во взаимоотношениях с международными партнерами в вопросах деоккупации Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жодних автономій в унітарній Україні не має бути. Досить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пообещал направить в Раду законопроект о внесении изменений в статус "автономной республики Крым", - Меджлис
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти