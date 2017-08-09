 Порошенко пообещал направить в Раду законопроект о внесении изменений в статус "автономной республики Крым", - Меджлис

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Меджлиса.
В сообщении отмечается: " Во время встречи обсуждались актуальные вопросы ситуации во временно оккупированном Крыму. Президенту была изложена информация о репрессиях против крымских татар и украинцах, которые сейчас имеют место во временно оккупированном Крыму.
В контексте этих вопросов была подчеркнута важность эффективной работы органов государственной власти Украины, в частности, Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, временно размещенного в Херсоне и чьими прямыми функциями является рассмотрение обращений граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму.
При обсуждении ряда вопросов относительно изменений в Конституцию Украины, Президент Украины сообщил о том, что он ожидает от Конституционной комиссии текст проекта изменений и дополнений в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым" уже в сентябре этого года, чтобы направить его на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Участники встречи также обсудили вопросы координации во взаимоотношениях с международными партнерами в вопросах деоккупации Крыма".
66 1
"Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом(31)
"Ворвались в дом, вели себя грубо и не показали документов", - Джелялов об обыске у крымскотатарского активиста Эмирамзаева(6)
"Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг!", - Чийгоз на судилище оккупантов(8)
Порошенко подписал указ о шефстве органов местной власти над воинскими частями(43)
Языковая дискримания украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму(0)
Оккупанты в Крыму оштрафовали 76-летнего активиста Караметова за проведение пикета в поддержку Чийгоза(6)
Задержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат(12)
Ответить