 Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и нанесение телесных повреждения нескольким лицам).
Установлено, что 8 августа 2017 около 04.25 ч. на боевой позиции вблизи г. Марьинка Донецкой области, в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани".
В результате погибли 2 военнослужащих, а еще 5 получили ранения.
В настоящее время в уголовном производстве проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий, в частности: осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты 120 мм миномет 2С12 "Сани"; назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного события.
Преварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета различными военнослужащими двумя боеприпасами".
Напомним, 8 августа штаб АТО сообщил, что двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия.
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Miroslav Gai
7 год. · Kyiv, Kiev ·
Опять погибшие. И опять из-за этого миномета Молота.
Твари! Вчера же написал! Это преступление против украинского народа и гос измена.
Опять двое погибших и пять раненных!
Miroslav Gai
Вчора о 17:59 ·
Приїхав.
Говорив з мінометниками. Охуїв від почутого.
Міномети Молот - це державна зрада проти українського народу.
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Источник:https://censor.net.ua/n451099"
таке можливо?! в арте - точно ні!!!
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Есть такое гугля, наберите 120 мм миномет, там есть схема от двойного заряжаня.
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или на эту модель установить забыли ?
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Шкодую за загиблими українськими воїнами.
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и вот есть версия от самого честного прокурора толика-тепловизора о двойном заряжании!!!! краса мальчиг, жги исчё))))
и ведь все замнёться и народ схавает. це перемога
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Якщо такого запобіжника на мінометі не було - під-суд має піти все керівництво підрозділу!
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19 год. ·
Двоє Бійців, які загинули за поточну добу - загинули внаслідок розриву міномету "Молот", відомого як "Молот Пашинського".
А це хіба перші бійці? На моїй пам'яті вже 8-ий Воїн гине через це! І що Пашинському - а ніх.я вибачте, бо навіть нещодавнє закриття "Справи Хімікуса" підкреслює, що або Пашинський комусь цейво, або половина влади Пашинському. Другий варіант більш йомвірний...
Гнида бл.дь!
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Предохранители стоят не на всех единицах.
Такие случаи сплошь и рядом во всех странах которые его используют (и в кацапии то же). Это бывает увы.
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Предназначен для огневого поражения живой силы, вооружения и военной техники в интересах батальона. Выполнен по классической минометной схеме, имеет гладкий ствол, предохранитель от двойного заряжания (ПДЗ). Заряжается с дульной части. В состав миномета «Сани» входят: 120-мм миномет 2Б11, колесный ход, транспортная машина 2Ф510.
Основные характеристики
Дальность стрельбы, км:
максимальная ОФМ
7,1
минимальная
0,48
Скорострельность, выстр./мин.
12
Угол возвышения мин./макс., град.
от 45 до 80
Угол горизонтального наведения, град.
10
Кучность стрельбы:
по дальности, Вд/Х^ш
1/250
по боку, Вб, м
12,8
Масса ОФМ, кг
16
Масса образца, т
0,21
Расчет, чел.
5
Боекомплект, выстр.
80
Возимый боекомплект, выстр.
48
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Описание[править | править вики-текст]
Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания.
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