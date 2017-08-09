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 Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры

миномет

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, а именно минометом калибра 120 мм 2С12 "Сани", повлекшее гибель двух и травмирование пяти военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В сообщении отмечается: "Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и нанесение телесных повреждения нескольким лицам).

Установлено, что 8 августа 2017 около 04.25 ч. на боевой позиции вблизи г. Марьинка Донецкой области, в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани".

В результате погибли 2 военнослужащих, а еще 5 получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО

В настоящее время в уголовном производстве проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий, в частности: осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты 120 мм миномет 2С12 "Сани"; назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного события.

Преварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета различными военнослужащими двумя боеприпасами".

Напомним, 8 августа штаб АТО сообщил, что двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия.





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А з АТО приходять дані що розірвало саме новітній міномет Молот, який прийняли на озброєння нещодавно і який має захист від подвійного заряджання.
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Та то не миномёт ,то кусок железной трубы за пол лимона ...
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для деревянных написано "Сани". при чем тут "молот"?
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Планка Упала - стандартная отмазка, в АТО бойцы опровергают....

Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 3901 Miroslav Gai
7 год. · Kyiv, Kiev ·

Опять погибшие. И опять из-за этого миномета Молота.
Твари! Вчера же написал! Это преступление против украинского народа и гос измена.
Опять двое погибших и пять раненных!

Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 3901 Miroslav Gai
Вчора о 17:59 ·

Приїхав.
Говорив з мінометниками. Охуїв від почутого.
Міномети Молот - це державна зрада проти українського народу.
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К сожалению в ВСУ много случаев элеметарного не соблюдения техники безопасности и нарушение инструкций.
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да при чем эксперты,таких случаев много и в ВОВ было,с минометами.
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Вот и я про то же! А вот эти рассказы про то, что лишь в ВСУ - чушь
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"Преварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета различными военнослужащими двумя боеприпасами".
Источник:https://censor.net.ua/n451099"
таке можливо?! в арте - точно ні!!!
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Там на зрізі ствола має бути пристрій для попередження подвійного заряджання.
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. Міномет є гладкоствольною жорсткою системою, заряджання відбувається з дула. На дульній частині установлено запобіжник від подвійного заряджання.
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что из себя представляет этот предохранитель?
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Пока мина в канале ствола, вторую засунуть невозможно.
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Каким образом? можно фото или чертеж предохранителя?
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я спрашиваю за конкретно эту модификацию 2С12 "Сани". Потому как на этот миномет устанавливались (если устанавливались вообще) два варианта предохранителей - просто флажок показывающий что мина в стволе и заслонка которая открывалась изнутри потоком воздуха при выходе мины. Вот я и спросил - какой конструкции был предохранитель на этом миномете конкретном и был ли он вообще? это так трудно понять?
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Вообще то вы служили или нет ?
Есть такое гугля, наберите 120 мм миномет, там есть схема от двойного заряжаня.
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"И всё бы так, да только что-то чуточку не так"


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А что по этому поводу думает "мырный план","альтернативы нет" и "а то хуйло нападе - сидить тихо",рошен и торговые партнеры?
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на минометах же есть механизм предотвращения двойного заряжания

или на эту модель установить забыли ?
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отломили нахрен эту хрень как обычно, чтоб не заклинивала. на передовой не в учебке, все конструктора и фельдмаршалы.
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Эксперты сваливают на беспечность воинов, а может конструкция миномета подвела
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Да знаем мы ту прокуратуру под руководством матиоса
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Что за херня?Вдвоем подбежали и по очереди втолкнули две мины в ствол?Ни хера себе эксперименты!Вообще то сначала теорию надо бы изучить,потом на "болванках" навыки отработать до автоматизма....а так похоже на ускоренные курсы,с ужасными последствиями.
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хто знає,підкажіть,справді на мінометі "Сані" відсутній запобіжник від подвійного заряджання,який є, як писали в пресі,в мінометі "Молот?

Шкодую за загиблими українськими воїнами.
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Вранье! Там не пацанва зеленая,что бы такие ошибки делать, и не сепаратня бухая - старый ржавый хлам прут на передовую - это же не цепных псов барыги снабжать по вышему разряду и новейшей техникой,за снарягу вообще говорить нечего.
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Да вроде на минометах предусмотрен предохранитель от двойного заряда,здесь нам видимо чтото недоговаривают.
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.....Господи , я ПОРАЖЕН терпению УКРАИНСКОГО ВОИНСТВА !!!! стреляют какой то ХРЕНЬЮ !!!! а в это время проводят учения дальней береговой артой (((((( и звитуют , что все О*кей ((((( а может уже ДОСТАТОЧНО ????? может подвезти ОРУДИЯ и ПЕРЕКОПАТЬ лугандон в окурат к ВЕСЕННЕ- ПОЛЕВЫМ работам ????? нельзя же так , ЛЮДИ !!!! у каждого БОЙЦА , РОДНЫЕ ждут .....живого и с ПОБЕДОЙ !!!! у каждого БОЙЦА за спиной- МАМА , ПАПА , ДЕТКИ , ЛЮБИМАЯ !!!! НАДО беречь каждого СОЛДАТА !!!! грозная техника пускай РАБОТАЕТ круглосуточно ..... СЛАВА УКРАИНСКОМУ ВОИНСТВУ !!!! УКРАИНА ГОРДИТСЯ ВАМИ !!!!
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100 пудов рванул молот но зная о резонансе в сми и в сетях порох и его шобла петляют на какие то сани.
и вот есть версия от самого честного прокурора толика-тепловизора о двойном заряжании!!!! краса мальчиг, жги исчё))))
и ведь все замнёться и народ схавает. це перемога
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На мінометах є примітивна защіпка, яка називається "запобіжником від подвійного заряджання". Суть цього запобужника, що при заштовхуванні міни - замок механічно зашпиляється і відшпиляє його міна при вильоті із ствола, якщо в стволі вже є міна - 2гу не втиснеш ніяк.
Якщо такого запобіжника на мінометі не було - під-суд має піти все керівництво підрозділу!
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я конечно не знаю точно,но по аналогии с стрелковым оружием на предохранитель можно как и поставить так и снять с него, возможно предохранитель на миномете снижает темп стрельбы,просто предположение
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.....двойное заряженье, это как тот ТЕПЛОВИЗОР ч\з стекло ((((( ДАЙТЕ СОЛДАТАМ ОРУДИЯ всех систем и калибров и ОНИ ПОБЕДЯТ !!!!
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Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 1814Назар Приходько
19 год. ·

Двоє Бійців, які загинули за поточну добу - загинули внаслідок розриву міномету "Молот", відомого як "Молот Пашинського".
А це хіба перші бійці? На моїй пам'яті вже 8-ий Воїн гине через це! І що Пашинському - а ніх.я вибачте, бо навіть нещодавнє закриття "Справи Хімікуса" підкреслює, що або Пашинський комусь цейво, або половина влади Пашинському. Другий варіант більш йомвірний...
Гнида бл.дь!
Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 5654
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Народ. этому советскому миномету сто лет в обед.
Предохранители стоят не на всех единицах.
Такие случаи сплошь и рядом во всех странах которые его используют (и в кацапии то же). Это бывает увы.
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0-мм ВОЗИМЫЙ МИНОМЕТ 2С12 «САНИ»

Предназначен для огневого пораже­ния живой силы, вооружения и воен­ной техники в интересах батальона. Выполнен по классической миномет­ной схеме, имеет гладкий ствол, пре­дохранитель от двойного заряжания (ПДЗ). Заряжается с дульной части. В состав миномета «Сани» входят: 120-мм миномет 2Б11, колесный ход, транспортная машина 2Ф510.

Разрыв миномета и гибель солдат под Марьинкой 8 августа произошли из-за двойного заряжания, - предварительная версия Военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 9895

Основные характеристики
Дальность стрельбы, км:
максимальная ОФМ
7,1
минимальная
0,48
Скорострельность, выстр./мин.
12
Угол возвышения мин./макс., град.
от 45 до 80
Угол горизонтального наведения, град.
10
Кучность стрельбы:
по дальности, Вд/Х^ш
1/250
по боку, Вб, м
12,8
Масса ОФМ, кг
16
Масса образца, т
0,21
Расчет, чел.
5
Боекомплект, выстр.
80
Возимый боекомплект, выстр.
48
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Копипаста с википедии

Описание[править | править вики-текст]
Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания.
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