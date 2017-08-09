 Российские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, ночью, боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, преступники трижды били по украинским укреплениям неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет.
Сегодня на каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем.
Стоит добавить, что на территориях, неподконтрольных украинской власти, российское оккупационное командование начало процесс разделения боевиков по принципу "благонадежности".
По нашей оперативной информации главари бандформирований составляют списки лиц, побывавших в плену, имеющие судимость или родственников в Украине. В дальнейшем из этих лиц планируется создание передовых подразделений, которые фактически станут "расходным материалом". Отдельные же командиры боевиков за взятки предлагают "подчистить" биографию преступников".
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https://informnapalm.org/39417-manevry-zapad-2017-foto-video/
Маневры «Запад-2017» используют для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп (ФОТО, ВИДЕО)
on 2017-08-09
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может в одном подразделении окажемся...
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