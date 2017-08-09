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 Российские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО

ато

Сегодняшний день в районе проведения АТО отмечен активизацией российско-оккупационных группировок на Луганском направлении. С начала суток только здесь зафиксировано 7 случаев применения противником оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, ночью, боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "После четырех приходов СПГ мы решили это безобразие устранить и загнали их под землю, чтобы они не шалили", - бойцы ВСУ о ночном бое возле Бутовки. ВИДЕО

Кроме того, преступники трижды били по украинским укреплениям неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет.

Сегодня на каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем.

Стоит добавить, что на территориях, неподконтрольных украинской власти, российское оккупационное командование начало процесс разделения боевиков по принципу "благонадежности".

По нашей оперативной информации главари бандформирований составляют списки лиц, побывавших в плену, имеющие судимость или родственников в Украине. В дальнейшем из этих лиц планируется создание передовых подразделений, которые фактически станут "расходным материалом". Отдельные же командиры боевиков за взятки предлагают "подчистить" биографию преступников".

Также читайте: Террористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб
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Народ , а шо там чути про еволюцію АТО . Пам"ятається, Турчинов запевняв про застарілість назви АТО. Мав презентувати нову стратегію дамбаської війни. Забув , чи шо там сталось ? Хтось чув ?
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Хазар Дакійський - кто то еще слушает Турчинова? Балабол..... - и ты тоже его забудь...
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Не могу забыть , уже услышал . Как никак не последняя рожа в государстве чирикнула , но , судя по всему шото у них несрослось.
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Как никак секретарь РНБО . И :Что не может сказать король , может сказать шут (паяц).
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наверное большая Война все таки будет.. - вот последнее от "INFORMNAPALM"

https://informnapalm.org/39417-manevry-zapad-2017-foto-video/

Маневры «Запад-2017» используют для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп (ФОТО, ВИДЕО)
on 2017-08-09Российские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3553
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ой да какая война, в случаи чего, арестуют все кацапское имущество и счета в европе и сша и отключат от платежных систем и гудбай кацапия обратно в начало 90-х))
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Antiberkut - им уже и так терять нечего... - они еб-тые , если ты это забыл... Вот на меня это расследование Информнапалма произвело впечатление...., реально заставляет задуматься... Я понимаю, что мы привыкли уже - "путин нападет".., но тут факты...
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чего ты так сразу...? - теперь понял что ты как все пойдёшь воевать с кацапами...
может в одном подразделении окажемся...
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Ракетчики матерятся,когда им говорят НЕМА НАКАЗУ,а 100% координаты сепаров есть!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО
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