 При обыске в офисе общественной организации на Волыни изъяты оружие, боеприпасы, средства негласного получения информации, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина " заявила пресс-секретарь СБУ в Волынской обл. Иванна Полищук.
"Во время обысков в офисных помещениях, жилых домах и автомобилях пяти фигурантов дела следователи СБУ изъяли специальные технические средства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разных калибров и боеприпасы", - заявила Полищук.
Также Полищук добавила, что во время досудебного следствия в СБУ также обратились жители Луцка с заявлениями о незаконном скрытом наблюдение за ними представителями этой группы. По этим фактам возбуждено уголовное производство по ст. 182 УК. Продолжаются следственные действия.
По этом делу проходит пять фигурантов. двум из них уже сообщено о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 359 УК.
Также следователями СБУ направлены ходатайства в суд об избрании данным лицам мер.
"Они следили за гражданами и лицами разных уровней. Установлено, что они использовали эту информацию в личных и коммерческих целях", - добавила Полищук.
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