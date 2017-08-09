EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  919  9
Все про:Волынь (630) обыск (1201) СБУ (14700) слежка (134)

 При обыске в офисе общественной организации на Волыни изъяты оружие, боеприпасы, средства негласного получения информации, - СБУ

сбу

В Волынской области СБУ провела обыски в офисе общественного объединения по охране порядка, которое незаконно собирали конфиденциальную информацию о гражданах и потом использовали в личных коммерческих целях. Правоохранители изъяли специальные технические средства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разных калибров и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина " заявила пресс-секретарь СБУ в Волынской обл. Иванна Полищук.

"Во время обысков в офисных помещениях, жилых домах и автомобилях пяти фигурантов дела следователи СБУ изъяли специальные технические средства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разных калибров и боеприпасы", - заявила Полищук.

Смотрите также: СБУ завершила обыски в редакции "Страна.ua": изъяли технику по месту жительства одного из сотрудников издания. ВИДЕО+ФОТО

Также Полищук добавила, что во время досудебного следствия в СБУ также обратились жители Луцка с заявлениями о незаконном скрытом наблюдение за ними представителями этой группы. По этим фактам возбуждено уголовное производство по ст. 182 УК. Продолжаются следственные действия.

По этом делу проходит пять фигурантов. двум из них уже сообщено о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 359 УК.

Также следователями СБУ направлены ходатайства в суд об избрании данным лицам мер.

"Они следили за гражданами и лицами разных уровней. Установлено, что они использовали эту информацию в личных и коммерческих целях", - добавила Полищук.

Смотрите также: 5 игорных заведений ликвидированы в Луцке. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Общество инвалидов имени Рабиндраната Тагора
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже фотографии не бросают - наверное либо макеты оружия изъяли, либо зарегистрированное оружие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не думаю. Сегодня это реальность: копни поглубже, в службе безпеки любой серьезной коммерческой структуре Киева всякого такого добра можно найти не на одну сотню тысяч долларов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это уже из области фантастики.
Для хранения нелегального оружия, на "не одну сотню тысяч долларов", в коммерческой структуре, необходима объективная причина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
проверьте сами. И речь не об оружии, а о спецсредствах и проч. Ну и оружие, как же без него. =ТЧК= КОНЕЦ СВЯЗИ=
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и в чем здесь проблемма,оружие?Да оружием старается обзавестись любой мало мальськи мыслящий человек ведь ни государство ни ментура не в состоянии защитить человека они только оказываются на месте когда уже нужно констатировать факт преступления.А прослушкой и сбором информации о человеке так это делают все СБУ,банки,фискальные органы и вполне официально и без всяких санкций прокуроров.Так в чем СБУ видят преступление?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В том, что эти черти - не государственная организация и не имеют права проводить слежку и собирать конфиденциальные данные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То все на барьбу з алігархами. А якщо вбивати алігархів то можна і тоді виходить шо "влада гнобить патріотів" і треба хлопців відпустить, бо ахмєтав не сидить..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри обыске в офисе общественной организации на Волыни изъяты оружие, боеприпасы, средства негласного получения информации, - СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти