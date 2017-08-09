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Все про:МИД (4232) Финляндия (278) заробитчане (126)

 МИД выяснил судьбу "пропавших" в Финляндии украинских работников

мид

Из 37 украинских граждан, которые по сообщениям местных СМИ якобы пропали в Финляндии, 20 человек трудоустроились, еще 17 решили вернуться в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

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"Предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: группа Украинский - 20 человек - нашли место работы, а 17 решили вернуться в Украину", - говорится в сообщении.

"Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали", - уточнили в департаменте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не "исчезли", - посол Олефиров уверен, что прибывшие на заработки в Финляндию украинцы нашли другую работу

 Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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Ну вот, а вы говорите что нет рабочих мест. Государство заботиться о тебе, в каких бы ебенях местах ты не находился.
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И в чём заключается забота? В отсутствии рабочих мест у себя на родине? Или в том, что проинформировала семьи, где сборщики находятся. Так это ЛЮБОЙ ДУРАК СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ. А консул и пр. службы обязаны. НИХЕРА наш МИД не делает и не собирается делать.
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А ми думали, вони у Відень на філіжанку кави поїхали. Або у віденьську оперу...
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Финны неплохо платят ,, лучше туда ездить на заработки чем в Срашку ..
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Та бре!
Сімнадцятьох фіни з'їли, а двадцятьох осідлали і верхи по лісах гасають.
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