 МИД выяснил судьбу "пропавших" в Финляндии украинских работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.
"Предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: группа Украинский - 20 человек - нашли место работы, а 17 решили вернуться в Украину", - говорится в сообщении.
"Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали", - уточнили в департаменте.
Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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ебеняхместах ты не находился.
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Сімнадцятьох фіни з'їли, а двадцятьох осідлали і верхи по лісах гасають.
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