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Все про:США (13188) ФБР (130) Манафорт Пол (15)

 ФБР провело обыски в доме экс-главы штаба Трампа Манафорта, - Reuters

манафорт

Сотрудники ФБР провели обыски в доме бывшего председателя избирательной кампании президента Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По информации издания, сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из пригородного дома Пола Манафорта в Вирджинии.

Обыск был проведен в ходе расследования возможному вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт согласился предоставить документы, которые могут помочь расследованию по делу о вмешательстве РФ в выборы, - сенатор Грейсли


Манафорт имел деловые связи с отстраненным пророссийским президентом Украины Виктором Януковичем, является субъектом нескольких расследований о возможных связях между Россией и кампанией Трампа.

Манафорт ушел в отставку в августе 2016 с должности руководителя избирательной кампании Трампа после того, как в Киеве заявили о получении им крупных сумм от представителей прежней украинской власти.







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Друзей плешивого нудиста начали кошмарить
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сколько верёвочке не виться-петлёй совьётся!!!!
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Демократія штатів вражає, як і безглузді приколи про амерів клоуна Задорнова.
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Без лишнего бла-бла-бла, без лишнего пиара просто делают свою работу. А у нас???
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Неужели он такой идиот, чтобы держать до сих пор у себя дома компромат?
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Обыски америкосы проводят только при наличии 1000% уверенности что они найдут то что ищут, иначе адвокаты их сгноят....Манафорту по ходу - гаплык, Трампу - приготовится!
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они его уже как четыре года ведут, там есть основания... ты прав.
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а з'явишся тут коли слідство закінчиться? вангую - ні. Але твій пост я заскринив.
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брось дурное- Трамп его давно выкинул вон
скорее вашему барыге надо приготовиться
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Ищут. похоже, следы отмывания россиянских денег через недвижимость (технически это возможно.) Надеюсь что найдут и склонят на сделку со следствием в деле Трампа.
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Вова теперь обречен проводить отпуск в Сибире до конца жизни.
Кстати. Трампон сейчас в отпуске, а у Манафорта шмон. Вся Америка и Канада ржет, что през за пол года успел переработаться, и взял себе сам удлинненный отпуск.
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Педофил не ночует в одном месте, постоянно перемещается по паРаше, что то происходит на Мордоре.
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этому фебеэру только дай порвать. они и преза могут прижучить...
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Манафорт думал ,что деньги не пахнут. Ошибся однако. Они ещё и обжигают.
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Манафорт три раза не поздравлял Индюковича с избранием Смотрящий,,это плешивый шлёпал телеграммы в Киев,Манафорт ток бабло себе складировал с обоих Болванов..
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Трампу знов прийдеться щось погане зробити московії)))
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якшо хуйло не прийме оголошений ультиматум США - обов'язково.
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шкодую,що президент Америки виявився настільки дурним,що не поцікавився,як добігла кінця кар'єра клієнтів Манафорта.
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А у нас СБУ змогла б, когось із підручних Петі прихватити? ФБР виконує закони, і плювати, що думає і каже Трамп.
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Завтра будут проводить обыски у Кононенко и Охендовского.))))))))))))))))))))))))))))
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Демчина скорее застрелится чем на такое решится
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Не знаю, кто такой демчина, но надо подарить ему пистолет.
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вчера в Ютьюбе сравнивал санкции США против СССр в 1948 году, санкции Рейгана когда в Афган рыло сунули и санкции Трампа.Тогда был детский лепет,сегодня Трамп настоящий фОзЫзд...
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знатно доню обложили.
шаг влево шаг вправо - побег.
прыжки на месте - провокация....
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Пакет еще более жестких санкций против РАБссии для принятия в Конгрессе будет готов к 1 сентября,сообщил сенатор Маккейн. :D Похоже Мордовию будут валить на медленном огне и нежно...
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Пора уже Украине против украинского президента санкции вводить, а не покупать уголь в Пенсильвании, чтобы ублажить Трампа. Не поможет.
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Саакашвили по этому поводу уже заявление делал. В Грузии нет угля.
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что закрыли добычу угля в Ткварчели Ланчхути и Ткибули? какой кОшмар.
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И тут по просьбе Офшоренко выходит Холодницкий и заявляет, что доказательств против Манафотра нет!
Холодницкий, с вещами на выход!
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Дональдос Трампенко не сядет на импичмент до конца этого года. :D сообщил источник из британской Санди таймс,слишком мало размытых доказательств
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Как пишет сегодня The Washington Post со ссылкой на неназванные источники,
обыск прошел 26 июля, без предупреждения в предрассветные часы.
Издание отмечает, что это случилось на следующий день после того,
как Манафорт добровольно выступил в сенатском комитете по разведке,
который также проводит свое расследование «российского вмешательства».
«Ордер на обыск указывает на то, что следствие сообщило
федеральному судье о наличии основания не доверять Манафорту в том,
что он передаст все записи в ответ на запрос от большого жюри», - пишет газета.
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карочи Плешивый педофил всю Омерику и РАБссию паБедил.Бедоносец плешивый фюрер всего мира
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФБР провело обыски в доме экс-главы штаба Трампа Манафорта, - Reuters
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