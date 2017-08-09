 ФБР провело обыски в доме экс-главы штаба Трампа Манафорта, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По информации издания, сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из пригородного дома Пола Манафорта в Вирджинии.
Обыск был проведен в ходе расследования возможному вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Манафорт имел деловые связи с отстраненным пророссийским президентом Украины Виктором Януковичем, является субъектом нескольких расследований о возможных связях между Россией и кампанией Трампа.
Манафорт ушел в отставку в августе 2016 с должности руководителя избирательной кампании Трампа после того, как в Киеве заявили о получении им крупных сумм от представителей прежней украинской власти.
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Манафорт согласился предоставить документы, которые могут помочь расследованию по делу о вмешательстве РФ в выборы, - сенатор Грейсли(23)
Американские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters(35)
Трампа-младшего и Манафорта допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США(18)
Американские сенаторы хотят расспросить Манафорта о работе в Украине(11)
The Washington Post: Новые документы свидетельствуют о том, что помощник Трампа отмывал деньги, полученные от партии Януковича(0)
НАБУ и САП заявляют, что не уполномочены расследовать деятельность Манафорта как политического консультанта Партии регионов(38)
Фирма Манафорта получала платежи, соответствующие "черной бухгалтерии" Партии регионов, - Associated Press(12)
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скорее вашему барыге надо приготовиться
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Зуб даю......
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Кстати. Трампон сейчас в отпуске, а у Манафорта шмон. Вся Америка и Канада ржет, что през за пол года успел переработаться, и взял себе сам удлинненный отпуск.
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шаг влево шаг вправо - побег.
прыжки на месте - провокация....
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Холодницкий, с вещами на выход!
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обыск прошел 26 июля, без предупреждения в предрассветные часы.
Издание отмечает, что это случилось на следующий день после того,
как Манафорт добровольно выступил в сенатском комитете по разведке,
который также проводит свое расследование «российского вмешательства».
«Ордер на обыск указывает на то, что следствие сообщило
федеральному судье о наличии основания не доверять Манафорту в том,
что он передаст все записи в ответ на запрос от большого жюри», - пишет газета.
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