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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10454) майдан (4484) евромайдан (8059)

 Кабмин выделил 2,7 млн грн пострадавшим участникам Революции Достоинства

евромайдан

Кабинет Министров Украины выделил более 2 млн 686 тыс. грн денежной помощи пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Одноразовые пособия в размере 369,8 тыс. грн предназначены участникам, получившим тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста. Также пособия в общем размере 2 млн 316 тыс. грн для тех, кто получил ранения средней тяжести.

"Правительство продолжает выделять средства участникам Революции Достоинства, которые пострадали во время событий на Майдане. Они защищали свободу и достойное будущее для Украины, и денежная помощь для них сегодня - это самое малое, что мы можем сделать для поддержки их и их семей", - прокомментировал решение правительства первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Как отмечается, средства будут выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

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"Революции Достоинства..."________чья бы корова мычала...погань
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Да--аа!Близится очередная годовщина Революції Гідности вот Порошенко и суетится.Думаю что пострадавшые на майдане были бы больше рады если бы были наказаны или наказан хоть один высокопоставленый чиновник который отдавал приказы стрелять по людях а не этим жалким деньгам которые как говорится выше выглядит как взятка за молчание,денги полутил так заткнись.
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не понимаю, хотят откупиться и забыть или нужно благодарить кабмин? уроды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделил 2,7 млн грн пострадавшим участникам Революции Достоинства
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