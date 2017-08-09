 Кабмин выделил 2,7 млн грн пострадавшим участникам Революции Достоинства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Одноразовые пособия в размере 369,8 тыс. грн предназначены участникам, получившим тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста. Также пособия в общем размере 2 млн 316 тыс. грн для тех, кто получил ранения средней тяжести.
"Правительство продолжает выделять средства участникам Революции Достоинства, которые пострадали во время событий на Майдане. Они защищали свободу и достойное будущее для Украины, и денежная помощь для них сегодня - это самое малое, что мы можем сделать для поддержки их и их семей", - прокомментировал решение правительства первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Как отмечается, средства будут выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.
153 6
Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко(16)
Подозреваемому в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко сегодня должны избрать меру пресечения, - прокуратура(8)
4 приговора "антимайдановцам" вынесено на Харьковщине, - прокурор Данильченко(19)
Кабмин выделил 1,5 млн грн 24-м участникам Евромайдана, получившим легкие телесные повреждения(42)
Хотите увидеть, как сгущается время? Можно наблюдать сейчас за Россией – Богуцкая(0)
"Дело относительно событий на Майдане 18-го, 19-го и 20-го числа будет завершено в течение осени", - Луценко(12)
Дело о расстрелах на Майдане будет передано в суд после рассмотрения дела о госизмене Януковича, - Луценко(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить