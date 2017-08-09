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 Политика Украины, Общество
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Все про:ОГА (1405) Харьковщина (1277) мусоропереработка (89)

 Правительство утвердило проект Харьковской ОГА по строительству современного завода по переработке твердых бытовых отходов

Правительство утвердило представленный Харьковской облгосадминистрацией проект строительства современного комплекса по переработке твердых бытовых отходов, которому нет аналогов в Украине, в г.. Дергачи.

Об этом говорится в распоряжении КМУ, опубликованном сегодня, сообщает РБК Украина.

В соответствии с распоряжением утвержден проект строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производства электроэнергии в г.. Дергачи Харьковской области.

"Это позволит значительно улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние м. Харькова, Дергачевского, Харьковского и Золочевского районов Харьковской области, а также экологическое состояние территории, прилегающей к существующей зоне утилизации отходов", - говорится в преамбуле к документу.

Общая площадь участка под строительство - 39,6 га. Строительство должно быть завершено в 2019 году.

Проектом предусмотрено строительство современного полигона твердых бытовых отходов, рекультивация действующего полигона ТПП, монтаж систем сбора полигонного газа и утилизация полигонного газа с производством электроэнергии и системы передачи произведенной электроэнергии в сеть "Укрэнерго". Кроме того будут построены линии сортировки раздельно собранных отходов и смешанных отходов мощностью 40 и 80 тыс. тонн в год соответственно.

Напомним, недавно в интервью газете "День" председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная назвала строительство комплекса по переработке бытовых отходов, которому нет аналогов в Украине, одним из своих ключевых приоритетов. "Это будет самый современный завод, который сможет в результате переработки отходов производить электрическую энергию", - отметила Светличная.
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нормально... А там еще теплички поставлю... Тепло халявное будет.
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Садовому мозгов не хватило за 11 лет построить завод по переработке мусора.
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разве Садовый представитель рошеновской обладминистрации Львовской области?(отсутсвие мозга)
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читай внимательно, харьковская ОГА (ОБЛАСТНАЯ государственная администрация), главу ОГА назначают из администрации президента, землей за пределами городов имеют право распоряжатся только ОГА, в городах свалки запрещены законом, какое отношение к этому имеют меры городов? Садовой тут каким боком? чучело ты огородное.
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ребята, та шо ж вы так соевого в шыкалад мокаете, он на работе, что сказали, то и гавкает))))))
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Садовый за 11 лет даже ни разу не заикнулся о строительстве завода, я даже не говорю о том, что он не искал инвесторов для реализации проекта, хотя это его прямая обязанность. Но Садовый рассматривал и продолжает рассматривать место мэра, как источник обогащения и не более.
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Инвестор есть и не один. Вот только нашёл их не Садовый, он и не собирался этим заниматься, имея бюджет развития в 2 млрд грн. Львовское ОГА уже и конкурс провела и дальше двигается. Похоже, что первый завод будет построен датчанами, да ещё и на гранты ЕС, включая правительство Дании. И цену уже озвучили - 60 млн евро, 89 млн евро и 96 млн евро. Мощности разные у проектов, сейчас выберут какой будет строить там, остальные примут участие в конкурсах других областей.
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Странно, что Юлия Светличная с момента своего назначения не обрыдала все СМИ, а подготовила проект со специалистами.
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а вот это и напрягает, что все так тихо и мирно. вовик обычно о намерениях что то сделать в 2020 году орет на все горло, а тут раз и все утверждено, откатиками попахивает, ведь деньги любят тишину, особенно если свои фирмы будут строить тот заводик, прикинь
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Может просто некоторым нужно перестать играть в политику и начать работать на посту? И это не задача Вовика. Ему на стол должен лечь проект для утверждения, а не вопли в СМИ о подлых врагах, которые мешают.
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Назовёте какой ещё разработанный проект был ему подан по строительству комплекса переработки твердых бытовых отходов и не был рассмотрен?
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Назовите любой проект, про который вовик не орал в рамках пиара еще на стадии идеи
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А что арбузы? У нас, это там где мусорный заводик будет строится, как только узнали про баржУ с арбузАми сразу цены на эту ягоду подскочили на 1,35 -1,60 грн.
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Ну вот как на мой первый вопрос ответите - двинемся дальше.
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А, вы откуда знаете, что попадало на стол вовику? А если попадало и с малым откатом, то об этом не узнает никто! А если не попадало, то, возможно, нет необходимости в этих проектах. А, еслс вопли в СМИ, так это говорит о том, что вовик в своем кабинете не слышит, ибо слух у него прорезается в одном случае, когда слышит шелест купюр. Да и светличная такая себе "черт из табакерки" выскочила непонятно на какой вше, хотя работает в ОГА давненько, кароче, вас в розовых очках надоумливать, только время зря тратить
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Ви на кавовій гущі тільки- но ворожили чи на чому?
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Не слишком много "если"? Или у Вас одна задача - прокричать про зраду и "кругом одни воры"? Ну вот когда будет конкретика, а не "если", то можно и поговорить. А на лозунги и вопли мне действительно не хочется зря время тратить.
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Так и "может", "некоторым" и т.д. тоже конкретики в вашем посте не добавляет, а прокричать "пэрэмога", исходя из одной новости, которая, кстати, лишена какой-либо точной инф-ции касательно суммы договора, подрядчика и т.п., может только человек слепо верующий в нынешнюю барыжную власть. Так, что пока.
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все это искусственно созданный проект. для того, что бы кого то утопить, а кого то поднять.
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Между прочим мусоросжигающий завод в Харькове есть и по сей день. Правда как бы "законсервированный" а по сути разграбленный и вырезанный на метал. Из нутри металл вырезали ещё при Кушнарёве,а металл там был знатный,нержавейка и огнеупорная сталь высшего качества,ведь завод был чешский. Ну а точку поставил Миша Добкин с Кернесом. Эти вывезли и порезали и наружные конструкции. Да и все ж\б плиты и беушный кирпич заодно. Осталась кажется только высоченная труба да жуткие развалины примыкающие к кладбищу которое в народе называют "кернесовское" в честь его создателя. Мёртвый завод и последнее пристанище умерших людей,картина маслом.
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Ай яяяя яааааа.... А що ж до того робили світлі голівки Гєпи і Допи. І чому досі побутове сміття з міста Харкова вивозиться на, соромно промовити, існуючий срач?... А то досі лише було чути Садовий-Садовий, Садовий-Садовий....😕😕😕
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Поехали кататься! Вот уже и аналогов нет, а не так давно на самолётиках летали, а завтра на аистах младенцев развозить будем. Ну что есть на кого ровняться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство утвердило проект Харьковской ОГА по строительству современного завода по переработке твердых бытовых отходов
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