 Правительство утвердило проект Харьковской ОГА по строительству современного завода по переработке твердых бытовых отходов

Об этом говорится в распоряжении КМУ, опубликованном сегодня, сообщает РБК Украина.
В соответствии с распоряжением утвержден проект строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации полигонного газа и производства электроэнергии в г.. Дергачи Харьковской области.
"Это позволит значительно улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние м. Харькова, Дергачевского, Харьковского и Золочевского районов Харьковской области, а также экологическое состояние территории, прилегающей к существующей зоне утилизации отходов", - говорится в преамбуле к документу.
Общая площадь участка под строительство - 39,6 га. Строительство должно быть завершено в 2019 году.
Проектом предусмотрено строительство современного полигона твердых бытовых отходов, рекультивация действующего полигона ТПП, монтаж систем сбора полигонного газа и утилизация полигонного газа с производством электроэнергии и системы передачи произведенной электроэнергии в сеть "Укрэнерго". Кроме того будут построены линии сортировки раздельно собранных отходов и смешанных отходов мощностью 40 и 80 тыс. тонн в год соответственно.
Напомним, недавно в интервью газете "День" председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная назвала строительство комплекса по переработке бытовых отходов, которому нет аналогов в Украине, одним из своих ключевых приоритетов. "Это будет самый современный завод, который сможет в результате переработки отходов производить электрическую энергию", - отметила Светличная.
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