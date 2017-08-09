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Все про:КГГА (2004) Киев (17817) мост (403) ремонт (810)

 На мосту Патона из-за ремонта частично ограничат движение транспорта, - КГГА

киевавтодор

В Киеве на мосту Патона с 9 по 15 августа частично ограничат движение из-за проведения ремонта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 21:00 9 августа до 20:00 15 августа во связи с восстановлением бортового камня на мосту им. Е. О. Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении просп. Дружбы Народов", - говорится в сообщении.

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На мосту Патона из-за ремонта частично ограничат движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1517
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа мосту Патона из-за ремонта частично ограничат движение транспорта, - КГГА
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