 На мосту Патона из-за ремонта частично ограничат движение транспорта, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 21:00 9 августа до 20:00 15 августа во связи с восстановлением бортового камня на мосту им. Е. О. Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении просп. Дружбы Народов", - говорится в сообщении.
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