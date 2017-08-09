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 Политика Украины, Экономика
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Все про:лекарства (745) медицина (1591) Гройсман (3260)

 "Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств. ИНФОГРАФИКА

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров рассматривался вопрос закупки медицинских препаратов учреждениями здравоохранения в стране по завышенным ценам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Благодарен Министерству экономического развития и торговли Украины за предоставленную информацию о закупке лекарств, согласно которой некоторые медицинские учреждения покупают препараты, а именно - парацетамол, омнопон, аспирин и адреналин - по цене, которая до 90% превышает средневзвешенную по стране", - сообщил Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Программа "Доступные лекарства" будет расширяться, - Розенко. ВИДЕО

Он назвал подобные действия лиц, ответственных за закупку медпрепаратов за госсредства, "мародерством".

"И это только по 4 препаратам! Считаю, что подобные действия являются преступлением против украинских граждан, ведь кража у тех, кто болеет - это настоящее мародерство", - подчеркнул Гройсман.

Он сообщает, что поручил Министерству здравоохранения Украины совместно с Минэкономразвития и МВД Украины проанализировать ситуацию и "дать по рукам тем, кто ворует у людей, нуждающихся в защите и поддержке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав подписал соглашение с международными организациями о закупке лекарств на 5,9 млрд грн

Премьер-министр также опубликовал списки "лидеров" по завышению закупочной цены по четырем препаратам.

Это настоящее мародерство: Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств 01Это настоящее мародерство: Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств 02Это настоящее мародерство: Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств 03Это настоящее мародерство: Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств 04
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Да ну? Не может быть!
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Владимир Борисович, что вас удивляет? Что воруют? Или что воруют мало?
Не удивляйтесь, просто вспомните, кто сейчас у руля - ворье, жулье и прохиндеи.
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Подозреваю,что без подобных наваров не обходится ни одна гос.закупка.
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всегда такое было.... т.ж. и аптеки при больницах - лекарства в разы дороже, чем "зауглом"...
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УВАГА! АКЦІЯ!
ВІДБУДЕТЬСЯ ПІД ВІКНАМИ ВІДОМОЇ КИЇВСЬКОЇ СЕПАРАТИСТКИ ЛАНИ СВЄТІЛКІНОЙ!




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так хто винуватий?! Бальчун, чи та дівчина з мінздорову), що звільнилась?
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помоему задание надо давать не Минздраву, а прокуратуре ....
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Точно! Там наверняка сбивают бабло по крупному. Потом дело похерят и концы в воду. А Минздрав и так наверняка в ОБЩАКЕ.
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Когда карающий меч превращается в пустословие, то нечего другого и ожидать. Условия, дающие возможность наживаться на всём, причина и мародёрства, и в всех других прелестей. Безнаказанность - как разрешение действовать всё нахальнее. Нет законов соответствующих, нет контроля, нет непродажных судей и, наконец, нет воли у государства положить всему этому конец.
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Супрун, готовься в след за Бальчуном. Начпли копать теперь под тебя
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шо ,опять зрада в прыжке переобулась?супрун уже полюблять начали? а как стонали под ее реформами
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облздравы пережиток советского прошлого. воровать можно было, все ведь вокруг народное, мое. разогнать их к чертовой матери. рынок должен быть и под строгим надзором государства.
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так рынок и так контролируется сейчас строго государственными мужами, строго все на откатах, или это не то?))))))
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не он контролируется мафией которая сидит на самом верху. ты точней выражайся. я их называю - бандитами.
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государство это ты. а они пиявки на твоем теле. надо скинуть их побыстрей выпьют всю кровушку.
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Лучше бы не МАРОДЁРСТВО а ГИЛЬЁТИНУ - тогда бы уже на утро всё наладилось. А так - сплошная клоунада и грабёж.
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А как же назвать ТВОЁ и Пороха увеличение тарифов на газ? И кому уходят субсидии? Кто их разворовывает?
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лекарства - только цветочки.
мародерство - это то, что шоколадные со страной 3 года делают.
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про Поборы в больницах и аптеках я ужу тут писал месяц назад и с недельку назад.Пора эту мафию брать за жабры.При зарплате 4 000 гривен,понастроили особняков в 2-3 этажа и гаражей по три штуки с тачками не меньше 100 000 Евро-долларов каждая.....
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эта система управления идёт от самого президента. Так что, тут как голова даст сигнал - в ту сторону хвост и повернётся. Пока что хвост зарабатывает на всём, не гнушаясь даже заработков на войне.
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Еще бы Гройсману кто нибудь ОБЪЯСНИЛ -- что в больницах -- именно городских и сельских НИКОМУ ничего не дают бесплатно --- а лечат только тем что принесут сами больные за свои деньги купленное . Очевидно все закупленное больницами лекарства -- за гос деньги -- идут на аптеки -- а потом идут в карманы главрачей , Председателей исполкомов и начальников горздравотделов . Воровство в медицине -- это поле где не одна корова не валялась . Золотое дно для воров -- причем очень циничных -- денег нет -- никто в Украине никого не лечит -- и не надо Гройсману давать денег больницам -- все равно их украдут .Хоть сегодня пройдите без лекарств в любую больницу -- и вы поймете --куда вас послали там .
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ну ты поаккуратней, ты так сейчас серпом соевым по причинному месту резанул, что они кураторов своих замучают)))
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Гройсман вроде принимает, но результатов пока нет.
"Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств - Цензор.НЕТ 4031
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цены на "газовый парацетамол"от Гройсмана- все то же мародерство
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в одном из городов Украины есть шоссе Энтузиастов справа живут нищие доктора,слева нищие учителя.Нет и одной усадьбы в один этаж
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так же як і в містечку під Києвом, де живе жебрак - президент.
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как бы понятно, но с разгону читаешь и шото со знаками проблема там де берут откат минус
там де скидка плюс....
мабуть по фрейду тот кто лепил инфографику переживал...таки такие потери из кармана
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И оно пАдло об этом не знало ? А куда откаты идут с таможни , с аптек от поддельных лекарств . Какое оно просто мразь и кидало.
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По городу КАМЕНСКОЕ. От жеж ПИДАРАСЫ шо творят .У меня эмоций уже не хватает.
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Гройсман не представляет Судебную Гуманную власть которую изобразили еще при Данилыче.Поплачьте в тряпочку.Деды Судебной системы сидят еще те, которые были при Щербицком деточки мои..
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Баржа з польськими реформаторами вже вирушила вниз по Сяну.
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Баржа с реХформатами сидит в ВР , КМ и АП - а точнее с кидалами и ворами.
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два дня назад писал про курятину по 87 гривен...сегодня "рекорд" был успешно побит - "АТБ" филе курицы тм "золотко"...92(!) гривны
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"Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств" - это всё еврейские понты с дешёвыми лекарствами, "забота о народе", а по факту, даже для гипертоников, половина таблеток с литерой "Н" почему то нету в списках, причём, например аптеки "Доброго дня" не все отпускают лекарство по "доступным ценам", а конкретно какая то одна по определённому, неудобному адресу, не утверждаю, что Гройсман аферист, возможно всю программу извращают его замы, но народу от этого не легче.
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И где список арестованных, сумма, возвращенная в бюджет? Не смешная новость от второго мародера страны((

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(читать стих полностью: торжество безумства )
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ДА полній пи
Вася Барабаненко‏ @baraban040867

В ответ @baraban040867

Насиров на работу вышел, но не подписывает документы и не принимает решения, а функции главы службы по прежнему выполняет Мирослав Продан
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств. ИНФОГРАФИКА
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