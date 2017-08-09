 "Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Благодарен Министерству экономического развития и торговли Украины за предоставленную информацию о закупке лекарств, согласно которой некоторые медицинские учреждения покупают препараты, а именно - парацетамол, омнопон, аспирин и адреналин - по цене, которая до 90% превышает средневзвешенную по стране", - сообщил Гройсман.
Он назвал подобные действия лиц, ответственных за закупку медпрепаратов за госсредства, "мародерством".
"И это только по 4 препаратам! Считаю, что подобные действия являются преступлением против украинских граждан, ведь кража у тех, кто болеет - это настоящее мародерство", - подчеркнул Гройсман.
Он сообщает, что поручил Министерству здравоохранения Украины совместно с Минэкономразвития и МВД Украины проанализировать ситуацию и "дать по рукам тем, кто ворует у людей, нуждающихся в защите и поддержке".
Премьер-министр также опубликовал списки "лидеров" по завышению закупочной цены по четырем препаратам.
3080 47
Кабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G(72)
Порядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман(33)
"Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО(36)
Гройсман собирает заседание правительства(34)
Арбузная история: было бы смешно, но почему-то грустно(0)
"Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы(78)
Порошенко и Гройсман поздравили украинских летчиков с днем ВВС: "Украина гордится вами!". ВИДЕО(273)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не удивляйтесь, просто вспомните, кто сейчас у руля - ворье, жулье и прохиндеи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВІДБУДЕТЬСЯ ПІД ВІКНАМИ ВІДОМОЇ КИЇВСЬКОЇ СЕПАРАТИСТКИ ЛАНИ СВЄТІЛКІНОЙ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мародерство - это то, что шоколадные со страной 3 года делают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
там де скидка плюс....
мабуть по фрейду тот кто лепил инфографику переживал...таки такие потери из кармана
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(читать стих полностью: торжество безумства )
Ответить
Вася Барабаненко @baraban040867
В ответ @baraban040867
Насиров на работу вышел, но не подписывает документы и не принимает решения, а функции главы службы по прежнему выполняет Мирослав Продан
Ответить