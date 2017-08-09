 Расследование в Украине в отношении группы Scooter бесперспективно, правила ФРГ и ЕС никто не нарушал, - "Deutsche Welle"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
В Украине возбудили уголовное дело о нарушении немецкой группой Scooter порядка въезда в аннексированный Россией Крым. Музыканты, выступившие на фестивале в Балаклаве, прибыли на полуостров, который согласно украинскому законодательству имеет статус "временно оккупированной территории", без разрешения Киева и не с территории Украины, а из РФ, что грозит им наказанием до восьми лет лишения свободы.
Прокуратура Автономной Республики Крым, расположенная сейчас в Киеве, намерена направить запрос властям ФРГ о международной правовой помощи. "Речь идет о "проведении ряда следственных действий, прежде всего допроса", - говорится на сайте ведомства. По состоянию на среду, 9 августа, крымская прокуратура не ответила на запрос DW о подробностях дела и дальнейших шагах ведомства.
Ранее в случаях незаконного въезда в оккупированный Крым российских музыкантов и политиков из стран ЕС все закончилось для них лишь запретом въезда в Украину. До сих пор самым известным случаем стал запрет въезда российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.
В крымском деле Scooter нет нарушений норм немецкого или европейского права. В то время как украинское законодательство за въезд в Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в ФРГ такого запрета нет. МИД Германии только не рекомендует посещать аннексированный вопреки международному праву полуостров и предупреждает, что для въезда из Украины требуется разрешение Киева, а въезд с территории России является нарушением украинских законов.
Как подтвердили опрошенные DW немецкие юристы, подозрений в нарушении санкций ЕС, запрещающих экспорт товаров и услуг в Крым, здесь тоже нет, ведь на организацию и проведение коммерческих концертов на полуострове действие ограничительных мер ЕС не распространяется. Поэтому расследование в Украине в отношении немецких музыкантов бесперспективно, считают немецкие эксперты.
"Шансов, что Украина сможет что-то сделать против участников группы Scooter, если только они сами не приедут на ее территорию, чего они точно не сделают, почти нет", - убежден немецкий юрист из международной адвокатской конторы CMS Томас Хайдеман (Thomas Heidemann). С тем, что у Киева нет других возможностей организовать уголовное преследование, соглашается и научный сотрудник Институтазарубежного публичного имеждународногоправа Общества Макса Планка Маттиас Хартвиг (Matthias Hartwig).
"Если эти персоны окажутся в Украине, то тогда их можно привлечь к ответственности согласно украинскому законодательству. Другой возможности нет. Даже если предположить, что их объявят в розыск, то экстрадиция исключена", - отмечает он. Кроме того, что процедура выдачи очень сложная, конституция ФРГ запрещает экстрадицию немецких граждан, исключения возможны лишь в случаях выдачи странам ЕС или международным судам.
Однако Хайдеман очень сомневается, что в деле о нарушении правил пересечения границы может дойти до объявления музыкантов из Германии в международный розыск. Больших надежд на предоставление правовой помощи Украине со стороны ФРГ немецкие юристы тоже не возлагают.
В министерстве юстиции ФРГ DW сообщили, что запрос о правовой помощи из Украины не поступал. По словам пресс-секретаря ведомства Филипа Шольца (Philip Scholz), при его наличии Украине в принципе могут оказать правовую помощь на основании европейского соглашения после тщательной проверки. Сначала ведомство по вопросам юстиции в Бонне проверит, может ли вообще быть предоставлена такая помощь, а затем конкретные вопросы будут рассматривать суды в федеральных землях. От оценки перспектив предоставления правовой помощи Украине в случае со Scooter Шольц воздержался.
Впрочем, как отметил Филип Шольц, ФРГ также может ответить отказом на запрос о правовой помощи. Например, если с точки зрения Берлина будут признаки нарушения принципов немецкой конституции, или если будут сомнения в том, что процесс в Украине является правовым, или в том, что речь идет действительно об уголовном преступлении, а не о политическом деле.
Томас Хайдеманн также не исключает возможности отказа в правовой помощи в этом деле. "Государство, к которому обратились с запросом о правовой помощи, вовсе не обязано ее оказывать", - отмечает он, поясняя, что так может произойти, если будут основания считать, что преследование ведется по политическим мотивам, или что преследование за зарубежное правонарушение может навредить общественному порядку в стране.
Если ответ на запрос о правовой помощи будет положительным, то Киев может рассчитывать на получение документов о подозреваемых, или на проведение допроса, отмечает Томас Хайдеманн. Возможность организации допроса в Германии участников группы Scooter в рамках процедуры правовой помощи допускает и Маттиас Хартвиг, хотя и выражает сомнения в его целесообразности. "Что бы это дало? Они бы рассказали, что были в Крыму, что въехали туда с территории России, но это и так известно из СМИ", - недоумевает юрист.
Что Украина реагирует практически бесперспективным уголовным делом на нарушение правил въезда на, хоть и аннексированную, но согласно нормам международного права, свою территорию, - вполне понятно, соглашаются эксперты. Как отмечает Хайдеманн, этим Киев вновь привлекает внимание международного сообщества к крымскому вопросу.
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ПРОТИВ КОГО?
КИТАЙ,
ЮЖНАЯ КОРЕЯ,
ЯПОНИЯ, ШТАТЫ...
.......
НУ, НУ, РЕБЯТА, ОПАСНО КУШАЕТЕ АПЕЛЬСИНЫ.....
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і інші провідники) політики, зовнішньої?
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К вам на Роисю едут только окончательно вышедшие в тираж Вандамы, Лунгрены, Депердьи и прочие герои сказок, легенд, тостов и немого кино.
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Идиоты верят, что в дыру на карте под названием Крым, в которую и раньше никто уважающий себя не ездил, кто-то поедет сейчас. Так что да - беседа с тобой лишена всякого смысла.
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Признание:
В 2003 году английская электронная группа Emmet создала шутливый трибьют-альбом в честь Scooter, названный Moped. Композиции с этого альбома звучали в эфире британской радиостанции BBC Radio 1[97].
В 2012 году организаторы британского фестиваля Global Gathering провели опрос и выбрали танцевальные треки с самыми «нелепыми» стихами. В голосовании Scooter получили 14 % голосов с хитом Nessaja и заняли второе место, уступив лидерство Black Eyed Peas с композицией My Humps. Причиной попадания группы в этот список послужил текст песни (It's not a bird, it's not a plane. It must be Dave who's on the train): «Это не птица, это не самолет; это, должно быть, Дэйв, который едет в поезде»[98].
Песня Back in The U.K. в 2013 году заняла 10 место в списке наиболее стимулирующих к активной деятельности и положительно влияющих на работоспособность человека треков разных жанров, выбранные по результатам научных исследований командой психологов Великобритании. Рейтинг возглавили две песни рэпера Эминема[99].
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Германия голосовала в ООН ЗА признание россии оккупантом, но ее граждане "ничего не нарушают", посещая незаконными путями Крым.
Генассамблея ООН признала Россию страной-оккупантом.
https://streebogblog.wordpress.com/2016/12/21/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80/
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Ну и пока в ЕС не внесут какие-то коррективы в их законодательство, будут бесконечные незаконные визиты в Крым их депутатов, артистов, которые раша использует в информационной войне.
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никто их не предлагает по законам фрицев судить.
законы Украины нарушили - дело завели, в интерпол заявку на поиск и выдачу преступников выдали, и все дела.
а немцы пусть кукарекают, шо их душе угодно.
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Под ху-ловники низкие.
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Если бы было все так бесперспективно, немецкие адвокаты бы не вещали громогласно, что делать Украине ,и о перспективах дела против нарушителей. All clear?
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только Вакарчук только хардкор
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вы поставили лайк троллю (мне)которого ненавидит почти весь цензор за собственное мнение. хотя что с вас порохоботов упоротых взять
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Муссолини союзник фашистской Германии, и палиться тут не о чем , как была гитлеровская Германия в унисон со Сталиным , так и сейчас с путинской россией.
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Но было бы оно таковым, никто бы и пара со рта не выпустил.
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Эта новость о запрете на въезд, и нарушении украинского законодательства о пересечении границы.
Ты откровенно флудишь, а кино про фашистов смотрели все, и ты в том числе.
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Пусть пздт, что хотят - они НИКТО, как и Скутер!
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