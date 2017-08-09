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 Расследование в Украине в отношении группы Scooter бесперспективно, правила ФРГ и ЕС никто не нарушал, - "Deutsche Welle"

scooter

В крымском деле Scooter нет нарушений норм немецкого или европейского права. В то время как украинское законодательство за въезд в оккупированный Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в ФРГ такого запрета нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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В Украине возбудили уголовное дело о нарушении немецкой группой Scooter порядка въезда в аннексированный Россией Крым. Музыканты, выступившие на фестивале в Балаклаве, прибыли на полуостров, который согласно украинскому законодательству имеет статус "временно оккупированной территории", без разрешения Киева и не с территории Украины, а из РФ, что грозит им наказанием до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура Автономной Республики Крым, расположенная сейчас в Киеве, намерена направить запрос властям ФРГ о международной правовой помощи. "Речь идет о "проведении ряда следственных действий, прежде всего допроса", - говорится на сайте ведомства. По состоянию на среду, 9 августа, крымская прокуратура не ответила на запрос DW о подробностях дела и дальнейших шагах ведомства.

Ранее в случаях незаконного въезда в оккупированный Крым российских музыкантов и политиков из стран ЕС все закончилось для них лишь запретом въезда в Украину. До сих пор самым известным случаем стал запрет въезда российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучше бы Линднер молчал": СМИ в Германии раскритиковали заявления лидера немецких либералов о Крыме

В крымском деле Scooter нет нарушений норм немецкого или европейского права. В то время как украинское законодательство за въезд в Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в ФРГ такого запрета нет. МИД Германии только не рекомендует посещать аннексированный вопреки международному праву полуостров и предупреждает, что для въезда из Украины требуется разрешение Киева, а въезд с территории России является нарушением украинских законов.

Как подтвердили опрошенные DW немецкие юристы, подозрений в нарушении санкций ЕС, запрещающих экспорт товаров и услуг в Крым, здесь тоже нет, ведь на организацию и проведение коммерческих концертов на полуострове действие ограничительных мер ЕС не распространяется. Поэтому расследование в Украине в отношении немецких музыкантов бесперспективно, считают немецкие эксперты.

"Шансов, что Украина сможет что-то сделать против участников группы Scooter, если только они сами не приедут на ее территорию, чего они точно не сделают, почти нет", - убежден немецкий юрист из международной адвокатской конторы CMS Томас Хайдеман (Thomas Heidemann). С тем, что у Киева нет других возможностей организовать уголовное преследование, соглашается и научный сотрудник Институтазарубежного публичного имеждународногоправа Общества Макса Планка Маттиас Хартвиг (Matthias Hartwig).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии, чтобы допросить участников группы Scooter

"Если эти персоны окажутся в Украине, то тогда их можно привлечь к ответственности согласно украинскому законодательству. Другой возможности нет. Даже если предположить, что их объявят в розыск, то экстрадиция исключена", - отмечает он. Кроме того, что процедура выдачи очень сложная, конституция ФРГ запрещает экстрадицию немецких граждан, исключения возможны лишь в случаях выдачи странам ЕС или международным судам.

Однако Хайдеман очень сомневается, что в деле о нарушении правил пересечения границы может дойти до объявления музыкантов из Германии в международный розыск. Больших надежд на предоставление правовой помощи Украине со стороны ФРГ немецкие юристы тоже не возлагают.

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В министерстве юстиции ФРГ DW сообщили, что запрос о правовой помощи из Украины не поступал. По словам пресс-секретаря ведомства Филипа Шольца (Philip Scholz), при его наличии Украине в принципе могут оказать правовую помощь на основании европейского соглашения после тщательной проверки. Сначала ведомство по вопросам юстиции в Бонне проверит, может ли вообще быть предоставлена такая помощь, а затем конкретные вопросы будут рассматривать суды в федеральных землях. От оценки перспектив предоставления правовой помощи Украине в случае со Scooter Шольц воздержался.

Впрочем, как отметил Филип Шольц, ФРГ также может ответить отказом на запрос о правовой помощи. Например, если с точки зрения Берлина будут признаки нарушения принципов немецкой конституции, или если будут сомнения в том, что процесс в Украине является правовым, или в том, что речь идет действительно об уголовном преступлении, а не о политическом деле.

Томас Хайдеманн также не исключает возможности отказа в правовой помощи в этом деле. "Государство, к которому обратились с запросом о правовой помощи, вовсе не обязано ее оказывать", - отмечает он, поясняя, что так может произойти, если будут основания считать, что преследование ведется по политическим мотивам, или что преследование за зарубежное правонарушение может навредить общественному порядку в стране.

Если ответ на запрос о правовой помощи будет положительным, то Киев может рассчитывать на получение документов о подозреваемых, или на проведение допроса, отмечает Томас Хайдеманн. Возможность организации допроса в Германии участников группы Scooter в рамках процедуры правовой помощи допускает и Маттиас Хартвиг, хотя и выражает сомнения в его целесообразности. "Что бы это дало? Они бы рассказали, что были в Крыму, что въехали туда с территории России, но это и так известно из СМИ", - недоумевает юрист.

Также читайте: Германия не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема

Что Украина реагирует практически бесперспективным уголовным делом на нарушение правил въезда на, хоть и аннексированную, но согласно нормам международного права, свою территорию, - вполне понятно, соглашаются эксперты. Как отмечает Хайдеманн, этим Киев вновь привлекает внимание международного сообщества к крымскому вопросу.
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ну так возбудили - доводите до конца.... а подхуйловники пусть вякают, работа у них такая...)
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Если американская разведка копнет вглубь, мир может узнать, что боеголовки Ына на столько же северокорейские, как турбины в Крыму российские
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ОЧЕРЕДНОЙ ВАРИАНТ УЗКОГЛАЗОЙ "ХЕЗБОЛЛЫ" ИЛИ "ИГИЛА"....ТОЛЬКО С ЯО
ПРОТИВ КОГО?
КИТАЙ,
ЮЖНАЯ КОРЕЯ,
ЯПОНИЯ, ШТАТЫ...
.......
НУ, НУ, РЕБЯТА, ОПАСНО КУШАЕТЕ АПЕЛЬСИНЫ.....
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тут и копать вглубь не надо)))всё давно наяву и наплаву)))
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а шо наше юридичне світило з нф, каже?!
і інші провідники) політики, зовнішньої?
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Ну и хорошо. Хай на них тут будет дело и пусть хоть через 10 лет попробуют приехать - цугундер.
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Дойче Велле - личная газета хула- пора бы немцам самим с ней разобраться
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Тайна, покрытая мраком. Только разведка знает, на чьи деньги содержатся пресса.
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Так неинтересно. Я частенько "Немецкую волну" читаю и был уверен, что материалы там более-менее без пропаганды. А тут такое утверждение...
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Эйхман правила проживания в Аргентине тоже не нарушал, евреем это было как то фиолетово. Где взять в стране евреев, жидов не предлагать?
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Вони порушили закони України і якщо тут з"являться, то сядуть. Більшого і не потрібно.
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немчура своих выгораживает. оштрафуйте их сук продажных и следующие подумают ехать или нет.
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В крымском деле Scooter нет нарушений норм немецкого или европейского права. В то время как украинское законодательство за въезд в оккупированный Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в ФРГ такого запрета нет.- в таком случае это указывает на то,что гейропейские подельники куйла в ЕС в лице агента "макрели" фрицовской считают Крым рашистской территорией...
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в общем в украине концертов scooter'a не будет
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И в США не будет, скорее всего, но по другой причине - бо они тупо нафиг никому не нужны, кроме ностальгирующих по совку и 90-м кацапов.
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то то они по всей европе выступают и в чарты выходят
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Ага. Расскажи, как и где они выступают. :D

К вам на Роисю едут только окончательно вышедшие в тираж Вандамы, Лунгрены, Депердьи и прочие герои сказок, легенд, тостов и немого кино.
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ведет этот скутер на подтанцовке и Битером Боленом шоу "Германия шукает таланты". два певца ртом.
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Ой всьо. Наши бабушки закарпатские столько концертов в ЕС сейчас дают. Давеча вон из Венгрии вернулись. :D

Идиоты верят, что в дыру на карте под названием Крым, в которую и раньше никто уважающий себя не ездил, кто-то поедет сейчас. Так что да - беседа с тобой лишена всякого смысла.
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Все, что нужно знать о нынешнем признании и популярности Скутера в Европе:

Признание:
В 2003 году английская электронная группа Emmet создала шутливый трибьют-альбом в честь Scooter, названный Moped. Композиции с этого альбома звучали в эфире британской радиостанции BBC Radio 1[97].
В 2012 году организаторы британского фестиваля Global Gathering провели опрос и выбрали танцевальные треки с самыми «нелепыми» стихами. В голосовании Scooter получили 14 % голосов с хитом Nessaja и заняли второе место, уступив лидерство Black Eyed Peas с композицией My Humps. Причиной попадания группы в этот список послужил текст песни (It's not a bird, it's not a plane. It must be Dave who's on the train): «Это не птица, это не самолет; это, должно быть, Дэйв, который едет в поезде»[98].
Песня Back in The U.K. в 2013 году заняла 10 место в списке наиболее стимулирующих к активной деятельности и положительно влияющих на работоспособность человека треков разных жанров, выбранные по результатам научных исследований командой психологов Великобритании. Рейтинг возглавили две песни рэпера Эминема[99].
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таки успокойся уже, жду концертов твоей закарпатской бабушки, а дедушка скутер и так играет неплохо, почти как боярский
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Ну или едут, чтобы сделать после вас такое фото:

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Интересно немцы пляшут.
Германия голосовала в ООН ЗА признание россии оккупантом, но ее граждане "ничего не нарушают", посещая незаконными путями Крым.

Генассамблея ООН признала Россию страной-оккупантом.
https://streebogblog.wordpress.com/2016/12/21/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80/




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Да я-то понимаю. Но было бы логично, чтобы после сказанного А, было сказано и Б в виде соответствующего законодательного влияния на тех, кто действует в разрез с решением, принятым ООН при участии Германии.
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Претензия в незаконном пересечении, насколько я помню. А выступаю или загорают, это уже дело третье.
Ну и пока в ЕС не внесут какие-то коррективы в их законодательство, будут бесконечные незаконные визиты в Крым их депутатов, артистов, которые раша использует в информационной войне.
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поражаюсь с вас. ссср тоже голосовало, что немецкий вермахт оккупантами являются. Или он для не оккупант?
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не могу уже. Если б на украинском ответили.. cлава Украине!
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нужно было не афишировать это дело, пустить его в украину, арестовать и посадить.
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я не юрист, но разве это что-то меняет?
никто их не предлагает по законам фрицев судить.
законы Украины нарушили - дело завели, в интерпол заявку на поиск и выдачу преступников выдали, и все дела.
а немцы пусть кукарекают, шо их душе угодно.
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Смотрю бывшим фашистам нынешние фашисты близки и приятны, влезть на чужую территорию без разрешения на въезд оказывается нормально, может и в Германии незаконный въезд в страну нормально, может они еще за это цветы дарят и овации?
Под ху-ловники низкие.
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представь себе, дарят и убежище дают, потом кормят и поят и квартиру оплачивают и люди живут так, что на Украине на трех работах на такую жизнь не заработаешь. И в тюрьму из за какой то муйни никто никого в тюрьму садить не будет. Вот такие мы немцы "ебанут.е".
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Пусть они отвечают за себя, а Украина действует соответственно своему законодательству, если в ФРГ нет запрета на въезд пусть целуют рашку взад, а что делать Украине и перспективы по этому поводу- это дела Украины.
Если бы было все так бесперспективно, немецкие адвокаты бы не вещали громогласно, что делать Украине ,и о перспективах дела против нарушителей. All clear?
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козломорд, твой хуйло запретил тебе впн, пшел за поребрик отсюда!
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Не нуждаемся не в советчиках , которые будут ломать наши законы , не в твоих неадекватных радостях по этому поводу.
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Пора бы нам не оглядываться на этих прошмандовок,нарушил- получи! Тем же немцам пох если наши если украинцы нарушат их законодательство,а украинское нет
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пофиг, что говорят эти немецкие юристы. Есть нарушение наших законов, есть наши юристы. Дело нужно начинать и выполнять по нему все процедуры. Давление на ох.евшую Германию нужно оказывать.
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ну пусть петя санкции наложит, введет визовый режим.
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Бред какойто, то есть если я нарушил в ФРГ и не нарушил в Украине то меня не смогут в ФРГ привлечь к ответственности)))????
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Можна все окрім зіговать біля Рейстагу. Всякі німці їздили в ІДІЛ і особо їх не ганяють, але з Скутерами так просто вони не відмажуться. Порушені міжнародні правила і система буде працювати сама по собі. По теорії будуть сидіти скутеристи чисто в Фатерляндері щоб їх на найблищому кордоні не повязали.
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то есть по логике этих персонажей, я, гражданин Украины, могу поехать в Германию, нарушить там ряд их законов, вернуться в Украину и заявить, что я не нарушил в Германии украинских законов. Так что ли?
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зачем нам всякие скутеры. дельфины и прочий трэш
только Вакарчук только хардкор
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))) Є в тебе бабушка без яєць, а то б не було взагалі її, а був би дедушко.
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Глупости, просто так радоваться неадекватному отношению к Украине может только кацап.
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Лилия это был сарказм если чтоРасследование в Украине в отношении группы Scooter бесперспективно, правила ФРГ и ЕС никто не нарушал, - "Deutsche Welle" - Цензор.НЕТ 4458
вы поставили лайк троллю (мне)которого ненавидит почти весь цензор за собственное мнение. хотя что с вас порохоботов упоротых взятьРасследование в Украине в отношении группы Scooter бесперспективно, правила ФРГ и ЕС никто не нарушал, - "Deutsche Welle" - Цензор.НЕТ 4458
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Боже мой как я ошиблась, сейчас я уберу, но и ты ошибся , мне не нужен хозяин, так что ярлык - "чьих будешь", ко мне не применим, раздавайте их холопам , вроде вас.
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Стоп. а кто то говорил обратное? они нарушили УКРАИНСКОЕ законодательство и судят их по УКРАИНСКИМ законам. С недавних пор разрешено заочное осуждение. А вот во что это выльется для "скутеристов" - будет видно
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Печально что "укропатриоты" немцев "фашистами " называют, тупо не разобравшись в истории или ватаны латентные) Фашисты были в Италии Бенито Муссолини, а Германии были национал-социалисты) Вот так вата палится, воспитанная на совковой пропаганде)
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Тебе кто то называл партии?
Муссолини союзник фашистской Германии, и палиться тут не о чем , как была гитлеровская Германия в унисон со Сталиным , так и сейчас с путинской россией.
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Не понял, нет статьи - " незаконное пересечение границы " , что за бредовый вброс.
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Есть статья но адвокаты и юристы Германии просят ее не применять, якобы это дело бесперспективное.
Но было бы оно таковым, никто бы и пара со рта не выпустил.
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Да тут школьнику понятно даже, нарушение таможенных правил и т.д. Все это есть и в ФРГ и ЕС

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Да десяток статей нарушено. И вообще мне можно ехать в ЕС и ФПГ и нарушать их законы если это на запрещено в Украине ?
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пусть сначала наши громадяны толпой не ломятся в Крым, а потом уже с немецких стареющих артистов спрашивать...
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Вообще то Крым -это Украина, так что они ломятся на свою территорию, тут все нормально.
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...она оккупирована чужим государством, которое ведёт гибридную войну с Украиной убивая её граждан... а, как назвать граждан страны едущих отдыхать к оккупантам... только мерзавцами и предателями.
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Стацкая, уже ясно что ты совкового кино насмотрелась про "фашистов")
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Гранин , прекрати троллить , ща улетишь без подробностей, ты понял, умник без опозновательных знаков.
Эта новость о запрете на въезд, и нарушении украинского законодательства о пересечении границы.
Ты откровенно флудишь, а кино про фашистов смотрели все, и ты в том числе.
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Когда украинцы нарушают закон в ФРГ или ЕС их судят по нарушению закона страны пребывания.Лица других гражданств,нарушившие закон в Украине должны отвечать по украинским законам,независимо,чисты они перед своими законами или нет.
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Ну если "правила ФРГ и ЕС никто не нарушал" тогда немцам в Украине можно делать что угодно ...
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"DW - немецкая международная общественная телерадиокомпания и входящая в неё радиостанция." Власти Германии всё прекрасно понимают и обращать внимание на каких-то идиотов? Та ну нах...

Пусть пздт, что хотят - они НИКТО, как и Скутер!
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И напрасно они так. Напр. в Китае или в Малайзии за наркотики смертная казнь независимо от того гражданин какой страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование в Украине в отношении группы Scooter бесперспективно, правила ФРГ и ЕС никто не нарушал, - "Deutsche Welle"
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