EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  9098  94
Материалы по теме:
Все про:взятка (4349) гражданство (662) Закарпатье (1463) таможня (1417)

 Задержанные на взятке закарпатские таможенники оказались гражданами другого государства, - Нацполиция

взятка

У задержанных вчера на Закарпатье таможенников-взяточников при обыске обнаружили паспорта другого государства и сотни тысяч долларов на банковских счетах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры Закарпатской области задержали двух таможенников пункта пропуска "Вилок". От частного предпринимателя они требовали тысячу долларов США за ввоз товаров без их таможенного оформления.

Одного из таможенников задержали по месту несения службы во время получения очередной части взятки - 400 долларов. Ранее был зафиксирован факт получения ими 200 долларов от оговоренной суммы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Закарпатские таможенники "заработали" на взятках 66,7 тыс. грн. ФОТО

"Во время проведения обысков по месту службы и проживания таможенников оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры изъяли паспорта иностранного государства на их имя. Кроме того у одного из них были обнаружены договора о наличии депозитных счетов в иностранном и отечественном банках, на которых находятся сотни тысяч евро и долларов.

Также правоохранители изъяли средства, которые были обнаружены во время обыска. В частности, 8,4 тысячи долларов, 122 тыс. форентов, более 700 евро", - говорится в сообщении.

Смотрите: Чиновник Днепропетровской таможни задержан при получении 7,4 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование производится по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таможенники, с паспортами другого государства...Занавес...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подозреваю, что в целом, всё человечество конченое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ні друже.
це так тобі хотілося щоб було але людство не рівномірно дегенеративне.
ось в нашій країні воно доволі рівномірно дегенеративне.
і ти доволі яскравий представник цієї дегенерації.
власне як і дуже велика кількість коментаторів цього сайтця створеного латентним московитом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твой коммент - образчик демократии и гуманизма. Дякую, друже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а хто тобі сказав що демократія і гуманізм існують?
більше думай менше тринди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А самое прикольное, что ты вообще к слову НАС не относишься, а сточишь откуда то из Ольгино и ВСЮ Украину оскорбляешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
так они там все граждане другого государства, выгодное дело - взятки гребешь в Украине, а если что - ты венгр , лугандон напоминает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы их непорядок и к нам, даже за несколько лет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо точніше - років так 35, після приходу до влади неолібералів (ліберастів).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я как то ехала с одним из бонзов того региона. Так он говорил что зарплаты учителям Украина задерживала то Венгрия им деньгами помогала. И там надо ОООЧень осторожно не перегнуть палку... Так как очень много имеют венгерские паспорта ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
так недаром раися ОКУЧИВАЛА Орбана чтобы они тоже претензии к Украине предьявляли. Хотели чтобы и там очередной ЛУГАНДОН разгорелся... Ведь Лугандон захотел в раисю но с территорией Украины ((( Если бы и "любители раиси" переехали в раисю - все было бы на донбассе спокойно (((. А так как без территории они раисе не нужны, то и творится беспредел теперь там ((
Лично я бы предложила тому же Волкеру. К примеру ВСЕХ желающих любителей раиси ПЕРЕСЕЛИТЬ в раисю с предоставлением жилья за счет международных усилий. И компенсировав после продажи их квартир на территории Украины части суммы, так как сейчас никакое жилье там не покроет жилье даже самое дешевое в раисе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в роиссе есть заброшенные деревни и даже небольшие городки, но какой адекватный человек сосгластся туда ехать, скорее Путин переселит бурятов в лугандон, что-бы посмотрели как люди живут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело в том, что терр претензии - это вылет из НАТО. И если кто из мадьяров уже забыл, что такое визит русских - им лучше у своих дедушек поспрашивать, чем на своем горбу почувствовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Занавес должен закрыться за первым человеком государства - президентом, а сразу за ним за всей Радой. Это эти ублюдки вогнали людей в нищету - отстроив заново систему откатов. Нам показывают, что каждый день кого-то ловят, а на самом деле всё это чушь собачья. Нет изьятия имущества, посадок на многие года и так далее. Многие их эти цук - которые ЗВАЛИ РОССИЮ войти, так и сидят в мэрах и Раде под крышей АП и преза. Всё куплено и продано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если руководство страны с паспортами другого государства наксрали на конституцию все законы то что говорить о ихней пищевой цепочки судьи прокуроры таможенник менты все эти солитеры и есть вертикаль барыжной власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статью можно перебрасывать в Анекдоты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Советую посмотреть тот раздел. Там больше слёз, чем смеха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да все наше сегодняшнее государство - сплошной анекдот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
здесь уже даже не дно, а полная потеря управления государством на всех направлениях... Армия еще держится кое как....- это институт который всегда и во всех странах сыплется последним в силу своей специфики... Если барыги еще с годик побудут у власти, то и ей хана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами устроились конечно же, без ведома начальства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Закарпатских начальников есть или венгерские или румынские паспорта. Это стиль жизни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Константин, может вам в лесорубы надо- на всех статьях когото рубите😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он во всех статьях собирается. Но тут неплохо бы ему перейти к делу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Вальцмана и Гройсмана поищите,там паспортов как у собаки блох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот оно че... Уже уволились и гражданство сменили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это моветон. Неужели об этом на Закарпатье не известно? Все "достойные" люди имеют венгерские или румынские паспорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо бы задать этот вопрос самому Петру Алексеевичу. Но не уверен, что он сам знает....
Пока что могу сказать, что идет четвертый год лицемерного цинизма, безвластия, безстыдства, беззакония и безответственного ворья, жулья и прохиндеев всех мастей, типа Саакашвили, Бальчуна и прочего сброда. Их приглашают, чтобы быстрее все развалили?
Судя по всему, население Украины очень хорошо это понимает, потому очереди за загранпаспортами только увеличиваются... Жаль, эти прощелыги, дорвавшиеся до власти, так и не поняли, какой умный, развитый, грамотный и культурный народ живет в Украине. А судя по тому, как ныняшняя потешная "власть" скупает земли, недвижимость, можно сделать вывод: или готовятся к продаже страны или спешат награбить на десять жизней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все верно в целом,только про народ Украины поправочка.Если бы народ был умным,то Барыгу Липецкого Офшорника себе президентом не выбрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я давно подозревала, что все госслужащие Чужие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но они вышли из наших семей. Стоит присмотреться к нашим близким, друзьям - вдруг узнаем что-то знакомое?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я из приличной семьи и детей так воспитываю, чтобы государство обходили десятой дорогой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читаю статью, а на странице справа реклама:
"Гражданство ЕС от 1000$
Паспорт и гражданство ЕС по ускоренной процедуре. Быстро и легально".
И это не шутка. Ось така х...я малята 😯
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда Саакашвили сделал пару нормальных прозрачных Одесских таможен , а в самом городе парочку прозрачных "столов" где за 5 минут можно было получить любую справку, его быстро оттуда убрали и вернули все как было ..... Видимо в Закарпатье Москаль и таможенное начальство всех устраивает, ловят "рядовых" таможенников-милионэров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о чем вы? Этот грузинский прохиндей набрал такого дерьма в кадры, что это расхлебать удастся еще не скоро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То ли дело Порохатый Хряк - набирал исключительно профффессионалов, у которых сплошные здобуткы и досягнення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сами ж говорите - прахвессианалы, один только коля-ндс чего стоит, да арбузов (баштан) - это действительно профи. Ну а клюевы, новинский, пригододский, саша-стоматолог - и им же несть числа - эти способны уделать любую страну (даже с очень развитой экономикой). Возможно, Путин планировал их использовать дальше в США?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да любой пост во Львовской области за смену делает от 100-150 тысяч долларов! Ехал автобусом из Варшавы в Киев. Польская таможня - пять минут, погранец + таможенник обут-одет с иголочки, "счастливого пути". У нас, на нашей, украинской таможне, мурло в помятой одежде, с "легким" запахом отзывает водителя за угол и тот сует ему скрученную в трубочку купюрку. Пачка наших паспортов, наконец, (после купюрки евро) возвращаются и автобус - без всякого досмотра - провози хоть тонну наркотиков и контрабанды - продолжает свой путь в страну. В Польше разговорился с предпринимательницей со Львовской области - скупается в Польше и торгует в Украине, рассказала, что после "смены власти" ставки выросли, и за маленький бусик с товаром приходится платить уже не 300 евро, а 500, ежели какая смена, то и до 1000.
Потому одна поездка в Европу дает больше понять, что такое Евросоюз, законы, власть, порядок, чем год махания флагом Евросоюза и что такое этот хаос безумия, безответственности, беззакония, который творится сейчас у нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
країна морально-інтелектуальних дегенератів не можу фізично жити нормально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не плачу. Платит водитель, перевозчик, ему задержки ни к чему. Кстати, мои коллеги, пересекая границу, наблюдают ту же картину. Ее не видит начальство пограничников и таможенников, или ручейки текут именно к ним?
 показать весь комментарий
Ответить
 
інша країна явно не угорщина.
цікаво чому така таємниця?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це тільки на цензору йде форент замість форінт... з часом пройде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паспорт иностранного государства у госслужащего это госизмена вроде? Конечно если ты не Задержанные на взятке закарпатские таможенники оказались гражданами другого государства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 797
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проезжала я этот Вилок - сущее позорище, а не граница. На одном берегу- венгры и ни одной машины, а очередь огромная на мосту в сторону Украины. Пропропуск в один ряд, туалетов нет. Грязь. А вдалеке ржавые конструкции нового пропускного пункта. Дороги в Вилоке тоже нет. Это жуть. Венгры ржут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это ж их граждане безобразничают на нашей таможне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пару дней назад по 112-му показывали фильм про Закарпатье. Так там 70% населения имеют венгерские паспорта. Все надписи дублируются венгерским языком, венгерские флаги висят повсюду, в школах изучают венгерский. Даже Геннадий Москаль (главный по Закарпатью) сказал, что мол их можно понять. Имея венгерский паспорт они могут получать их пенсию в 400 евро. Короче, там всё население уже давно заточено на Угорщину и уход этих территорий - дело времени.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двойное гражданство, выдавливание украинской культуры и речи и потенциальный сепаратизм. Oh, the irony!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже писал, что терр претензии для Венгрии - это вылет из НАТО. И если кто из мадьяров уже забыл, что такое визит русских - им лучше у своих дедушек поспрашивать, чем на своем горбу почувствовать.
А у нас по Конституции положение об изменении территорий невозможно в нее внести.
Отака фигня, малята.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почитал комментарии... мда... пишут какие то ...вообщем... нет слов.
Пытаются своими комментариями воспитать дебилов, таких ,как в раше.
Пишут: власть виновата.дна нет у этой власти.
Таможеники держ.службовці, а не власть придержащие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто их назначает, кто несёт ответственность за их деяния? Опять стрелочниками всё закончится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их не назначают. Их нанимают, как и слесарей на завод,как и докторов в поликлиники и больницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их не вчера наняли на работу. Таможеники десятилетиями *трудятся*. Дома их я видел ещё 20 лет назад. Янукович в Межигорье стройку по проекту одного из домов таможеника строил- гарантирую
 показать весь комментарий
Ответить
 
4Liberty UA - а что сцарь всё решает , как в параше? Может ты оттуда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит нужно проверить всех таможенников ... Или не пойман - не вор ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після "провалу" митників тільки жорсткі заходи можуть щось змінити:
Звільнення усіх від простого оператора до керівників управління області, усіх підряд без урахування заслуг і нагород...
Корупційна піраміда як існувала, так і існує по сей час:
- добовий план збирання хабарів;
- ланцюгове хабарництво від низів до верхніх ешелонів керівництва;
- продаж посад на митниці на всіх рівнях управління.
Звідси і нахабство і безнаказаність митників на всіх рівнях, бо покривається із Києва...
Знову не озвучуються прізвища затриманих і завтра наш "гуманний" суд відновить їх на посадах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо судити по таможні, то не бажає обрана народом влада боротися з хабарниками!
 показать весь комментарий
Ответить
 
смещение акцентов, с взятки на наличе второго паспорта. в нормальных странах это вообще никого не парит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А про наличие руцьких паспортов у мэров почему молчат? Вот Труханов говорят с паспортом , но пороха он устраивает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А здесь виноваты отдел кадров и служба собственнтй безопасности,хотя если покопатся то и они окажутся гражданами Венгрии или Румынии.В раенах граничащих из Венгрией каждый второй будет гражданином Венгрии или иметь статус заграничного венгра и здесь ничего не поделаеш.Особенно это выгодно пенсионерам которые получают украинскую а также венгерскую пенсии которая в разы выше украинской.
 показать весь комментарий
Ответить
 
поки не будуть відрубувати кінцівки - руки , ноги , голови , порядку ненаведуть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанные на взятке закарпатские таможенники оказались гражданами другого государства, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти