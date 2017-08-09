 Задержанные на взятке закарпатские таможенники оказались гражданами другого государства, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры Закарпатской области задержали двух таможенников пункта пропуска "Вилок". От частного предпринимателя они требовали тысячу долларов США за ввоз товаров без их таможенного оформления.
Одного из таможенников задержали по месту несения службы во время получения очередной части взятки - 400 долларов. Ранее был зафиксирован факт получения ими 200 долларов от оговоренной суммы.
"Во время проведения обысков по месту службы и проживания таможенников оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры изъяли паспорта иностранного государства на их имя. Кроме того у одного из них были обнаружены договора о наличии депозитных счетов в иностранном и отечественном банках, на которых находятся сотни тысяч евро и долларов.
Также правоохранители изъяли средства, которые были обнаружены во время обыска. В частности, 8,4 тысячи долларов, 122 тыс. форентов, более 700 евро", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование производится по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины
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це так тобі хотілося щоб було але людство не рівномірно дегенеративне.
ось в нашій країні воно доволі рівномірно дегенеративне.
і ти доволі яскравий представник цієї дегенерації.
власне як і дуже велика кількість коментаторів цього сайтця створеного латентним московитом.
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більше думай менше тринди.
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Лично я бы предложила тому же Волкеру. К примеру ВСЕХ желающих любителей раиси ПЕРЕСЕЛИТЬ в раисю с предоставлением жилья за счет международных усилий. И компенсировав после продажи их квартир на территории Украины части суммы, так как сейчас никакое жилье там не покроет жилье даже самое дешевое в раисе.
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Пока что могу сказать, что идет четвертый год лицемерного цинизма, безвластия, безстыдства, беззакония и безответственного ворья, жулья и прохиндеев всех мастей, типа Саакашвили, Бальчуна и прочего сброда. Их приглашают, чтобы быстрее все развалили?
Судя по всему, население Украины очень хорошо это понимает, потому очереди за загранпаспортами только увеличиваются... Жаль, эти прощелыги, дорвавшиеся до власти, так и не поняли, какой умный, развитый, грамотный и культурный народ живет в Украине. А судя по тому, как ныняшняя потешная "власть" скупает земли, недвижимость, можно сделать вывод: или готовятся к продаже страны или спешат награбить на десять жизней.
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"Гражданство ЕС от 1000$
Паспорт и гражданство ЕС по ускоренной процедуре. Быстро и легально".
И это не шутка. Ось така х...я малята 😯
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Потому одна поездка в Европу дает больше понять, что такое Евросоюз, законы, власть, порядок, чем год махания флагом Евросоюза и что такое этот хаос безумия, безответственности, беззакония, который творится сейчас у нас.
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цікаво чому така таємниця?
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А у нас по Конституции положение об изменении территорий невозможно в нее внести.
Отака фигня, малята.
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Пытаются своими комментариями воспитать дебилов, таких ,как в раше.
Пишут: власть виновата.дна нет у этой власти.
Таможеники держ.службовці, а не власть придержащие!
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Звільнення усіх від простого оператора до керівників управління області, усіх підряд без урахування заслуг і нагород...
Корупційна піраміда як існувала, так і існує по сей час:
- добовий план збирання хабарів;
- ланцюгове хабарництво від низів до верхніх ешелонів керівництва;
- продаж посад на митниці на всіх рівнях управління.
Звідси і нахабство і безнаказаність митників на всіх рівнях, бо покривається із Києва...
Знову не озвучуються прізвища затриманих і завтра наш "гуманний" суд відновить їх на посадах...
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