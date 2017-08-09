 До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Он уточнил, что набор полицейских объявлен в связи с тем, что некоторые из работающих сейчас патрульных должны быть повышены в должности, а их места, соответственно, необходимо заместить другими людьми.
"Мы приняли решение, что каждый человек, которые хочет служить в полиции, но не имеет высшего образования, должен прийти патрульным, инспектором конвойной службы, на какую-то рядовую должность, пройти базовое, подготовительное обучение на протяжении 3-6 месяцев, быть допущенным к самостоятельному несению службы. И если он захочет повышения внутри системы, то за год-два руководство отправит его на годовой курс теоретических знаний в Полицейскую академию Потом опять практический курс и диплом с правом быть назначенным на офицерскую должность", - рассказал Князев.
"Но если мы их заберем, то в патруле никого не останется. Вот мы и объявили по всей стране набор и хотим набрать 5,5 тыс. человек до конца года. И наберем", - отметил он.
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До бандітив з наркоманами добавляться ще й менти....
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