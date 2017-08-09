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 Политика Украины
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 До конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев

полиция патрульная

В Украине объявлен набор патрульных полицейских. До конца года планируется набрать 5,5 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Он уточнил, что набор полицейских объявлен в связи с тем, что некоторые из работающих сейчас патрульных должны быть повышены в должности, а их места, соответственно, необходимо заместить другими людьми.

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"Мы приняли решение, что каждый человек, которые хочет служить в полиции, но не имеет высшего образования, должен прийти патрульным, инспектором конвойной службы, на какую-то рядовую должность, пройти базовое, подготовительное обучение на протяжении 3-6 месяцев, быть допущенным к самостоятельному несению службы. И если он захочет повышения внутри системы, то за год-два руководство отправит его на годовой курс теоретических знаний в Полицейскую академию Потом опять практический курс и диплом с правом быть назначенным на офицерскую должность", - рассказал Князев.

"Но если мы их заберем, то в патруле никого не останется. Вот мы и объявили по всей стране набор и хотим набрать 5,5 тыс. человек до конца года. И наберем", - отметил он.
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И шо они будут потом делать ? Разгонять недовольных у Рады и Администрации Преза ? Для нас это дорого обойдется во всех смыслах.
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Это будет шедевральный набор,лучших из худших,так сейчас в Малороси студентов ВУЗов набирают,кого поймали,тот и новый мусор))
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Мені вже стає страшно.
До бандітив з наркоманами добавляться ще й менти....
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и что, направят в АТО выполнять прямые свои обязанности?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в полицию планируют набрать 5,5 тыс. патрульных, - Князев
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