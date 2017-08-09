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Все про:прокуратура (3102) сепаратизм (12806) Штепа (84)

 Заседания по делу Штепы будут проводиться в режиме онлайн-трансляций, - прокуратура

штепа

Ленинский райсуд Харькова на заседании в среду удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы о проведении всех последующих заседаний в режиме онлайн-трансляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Суд удовлетворил это ходатайство и после 10-минутного перерыва была организована трансляция на портале судебной власти", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду.

По словам собеседника агентства, на сегодняшнем заседании по сути производство не рассматривалось из-за того, что свидетели обвинения, не явились, хотя, как утверждают в прокуратуре, были уведомлены надлежащим способом.

"Прокуроры предложили изменить порядок слушания (чтоб не терять времени) и в это заседание исследовать хотя бы часть материалов дела. Но сторона обвиняемой была категорически против", - сказали в пресс-службе.

Следующее заседание суда назначено на 15 августа.

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Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь дело экс-мэра Славянска слушается с начала четвертый раз.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

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ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.
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Ну ладно, посадите просто дуру, а еще большие мрази топтавшие суверенитет Украины, обитают в стране. И кто-бы подумал, у нас под носом в Верховной раде.
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Спіймали ляльку з ганчір"я, а ляльководи непогано себе почувають в Україні !!!)))
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Плебсу потрібно видовищ, бо хлібом ділитись нема бажання !!!))))
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сколько пришлепнутую штепу можно судить? да настоящие сепаратисты сидят в раде, в министерских креслах и рядом с президентом, а президент фабрики имеет в расие, так сколько штепить будете, народу мозг засирать?
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судя по фото, пребывание на нарах, Штепе идёт на пользу. Молодеет, худеет, причу новую модную сделала. ))
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Штепа--ПАРОВОЗ,вся гидота у Барыги на службе,у придурковатую бабу ПАРАВОЗОМ пустили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседания по делу Штепы будут проводиться в режиме онлайн-трансляций, - прокуратура
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