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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10453) наука (544) Минобразования (850)

 Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий. ДОКУМЕНТ

гриневич

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 9 августа, сформировал состав Национального совета по вопросам развития науки и технологий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования.

Одними из главных функций Национального совета будет подготовка предложений относительно:

- формирования основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности;

- развития научной и научно-технической сферы в Украине;

- приоритетов такого развития и мер по их реализации;

- интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространство с учетом национальных интересов;

- систем независимой экспертизы государственных целевых научных на научно-технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных учреждений, присуждения научных степеней и присвоения ученых званий.

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Состав Научного комитета на основе конкурса сформировал специально созданный согласно европейской практике Идентификационный комитет по науке. В него вошли 9 ведущих ученых, три из которых - представители отечественной науки, 6 - иностранные ученые.

Административный комитет Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий состоит из представителей центральных органов власти и профильных учреждений, имеющих непосредственное влияние на принятие решений в сфере науки. Его состав сформирован на основании предложений центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, Киевской городской и областных государственных администраций, крупных наукоемких предприятий, научных учреждений и вузов.

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В каждый комитет входит по 24 человека. Национальный совет по должности возглавляет премьер-министр.


Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий 01Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий 02Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий 03Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий 04



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Так весь бюджет науки на совет у уйдёт.
Страна Советов.
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нацсовет по обороне, культуре, здравоохранению, спорту, сельскому хозяйству, туризму ...
... и все наверняка на общественных началах)
имхо сегодняшние чиновники плодятся быстрее крыс) уже приближаются к насекомым))
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Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий.

Диссертации и звания по какой цене?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий. ДОКУМЕНТ
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