 Кабмин сформировал состав Нацсовета по развитию науки и технологий. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования.
Одними из главных функций Национального совета будет подготовка предложений относительно:
- формирования основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности;
- развития научной и научно-технической сферы в Украине;
- приоритетов такого развития и мер по их реализации;
- интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространство с учетом национальных интересов;
- систем независимой экспертизы государственных целевых научных на научно-технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных учреждений, присуждения научных степеней и присвоения ученых званий.
Состав Научного комитета на основе конкурса сформировал специально созданный согласно европейской практике Идентификационный комитет по науке. В него вошли 9 ведущих ученых, три из которых - представители отечественной науки, 6 - иностранные ученые.
Административный комитет Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий состоит из представителей центральных органов власти и профильных учреждений, имеющих непосредственное влияние на принятие решений в сфере науки. Его состав сформирован на основании предложений центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, Киевской городской и областных государственных администраций, крупных наукоемких предприятий, научных учреждений и вузов.
В каждый комитет входит по 24 человека. Национальный совет по должности возглавляет премьер-министр.
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Страна Советов.
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... и все наверняка на общественных началах)
имхо сегодняшние чиновники плодятся быстрее крыс) уже приближаются к насекомым))
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Диссертации и звания по какой цене?...
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