 Суд оставил под стражей до 8 октября подозреваемого в государственной измене полковника Безъязыкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Вместе с тем суд не удовлетворил ходатайство защитников обвиняемого изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, и выделить ему полицейскую охрану.
Кроме того, суд назначил дело полковника ВСУ Безъязыкова к рассмотрению в рамках судебного следствия.
Следующее заседание, на котором планируется заслушать обвинительный акт, назначено на 12:00 18 августа.
Цензор.НЕТ ранее,14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.
Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.
Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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Есть такое понятие: презумпция невиновности - пока не доказана вина, подсудимый считается невиновным.
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