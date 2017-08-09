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Все про:арест (10360) государственная измена (169) Безъязыков (37)

 Суд оставил под стражей до 8 октября подозреваемого в государственной измене полковника Безъязыкова

безъязыков

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева удовлетворила ходатайство обвинения и продлила для Ивана Безъязыкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 8 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Вместе с тем суд не удовлетворил ходатайство защитников обвиняемого изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, и выделить ему полицейскую охрану.

Кроме того, суд назначил дело полковника ВСУ Безъязыкова к рассмотрению в рамках судебного следствия.

Следующее заседание, на котором планируется заслушать обвинительный акт, назначено на 12:00 18 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в шпионаже полковник Безъязыков отказался от сделки со следствием, - адвокат

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.

Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.

Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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есть еще где то в мире медленее суды? Ну там в Африке, Гобон?
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Предатели должны сидеть в тюрьме пожизненно.
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Раз не может доказать свою невиновность, да и свидетели есть, которые подтверждают, что он перед пленными ходил, как полицай с оружием.
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Невиновность не доказывают, доказывают вину.
Есть такое понятие: презумпция невиновности - пока не доказана вина, подсудимый считается невиновным.
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ви суддя ? і докази мабуть у вас залізобетонні від самого матіоса ....
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язык отрезать и выпустить. пусть на бандуре играет в подземном переходе. кто даст гривну, а кто и по загривку.
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