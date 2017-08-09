 "Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия "гражданский долг", "патриотизм", "национальное достоинство" являются особыми ценностями. 26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев", - сказал Чийгоз.
"В дальнейшем в период оккупации Крыма крымские татары совместно с другими гражданами Украины, несмотря на многочисленные провокации со стороны этих сил, похищения, убийства, обыски, аресты, запрет на проведение памятных траурных дат, огромные штрафы за малейшее проявление активности, несмотря на применение широких репрессивных методов продолжали и продолжают выполнять свой гражданский долг. Именно эти обстоятельства раздражают эти силы, приводят в гнев и заставляют устраивать судилище над невиновными людьми", - добавил Ахтем Чийгоз.
"Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет... В такой ситуации и зная все истинные намерения заказчика этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить. Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину", - заявил также один из лидеров крымскотатарского народа.
Подконтрольный Кремлю так называемый верховный суд оккупированного Крыма вынесет "приговор" одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
932 16
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
"Ворвались в дом, вели себя грубо и не показали документов", - Джелялов об обыске у крымскотатарского активиста Эмирамзаева(4)
Крымчанину Эмирамзаеву, к которому оккупанты пришли с обыском, стало плохо: ему вызывали скорую помощь, - адвокат(0)
Чийгоз сегодня выступит с последним словом в "суде" оккупантов, - Полозов(2)
Российские оккупанты пришли с обыском к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. ВИДЕО(5)
Языковая дискримания украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму(0)
После приговора Чийгозу можно будет запустить международные механизмы по его освобождению, - Чубаров(2)
Заседание судилища по "делу Чийгоза" перенесли из-за обесточивания здания, - адвокат Полозов(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Администрации школы Симферопольского района не понравилось, что во время урока, выполняя задание «Раскрась флаг России» в разделе «Что такое Родина?», ученик вместо российского триколора выкрасил шаблон в цвета государственного флага Украины, несколько раз нарисовал тамгу и написал «Крымнашародина».
Кроме того, по информации издания, в школе Бахчисарая ученик вместо предложения «Наша родина Россия» упорно читал вслух в классе «Наша родина Къырым». При этом вызванные в школу на профилактическую беседу родители похвалили своего ребенка.
Также известен случай, когда в одном из вузов Крыма пять студентов, крымских татар, отказались вставать под гимн России, чем вызвали целое разбирательство.
Ответить