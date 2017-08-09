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 "Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом

чийгоз

Один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз 9 августа выступил на "суде" оккупантов с последним словом, в котором заявил, что приговор, который ему вынесет суд, будет приговором "для всего крымскотатарского народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для крымских татар, как и для многих других народов, понятия "гражданский долг", "патриотизм", "национальное достоинство" являются особыми ценностями. 26 февраля 2014 года крымские татары и другие граждане Украины в очередной раз вышли с протестом против угроз территориальной целостности Украины и с требованиями призвать к ответу авантюристов от власти и политических проходимцев", - сказал Чийгоз.





"В дальнейшем в период оккупации Крыма крымские татары совместно с другими гражданами Украины, несмотря на многочисленные провокации со стороны этих сил, похищения, убийства, обыски, аресты, запрет на проведение памятных траурных дат, огромные штрафы за малейшее проявление активности, несмотря на применение широких репрессивных методов продолжали и продолжают выполнять свой гражданский долг. Именно эти обстоятельства раздражают эти силы, приводят в гнев и заставляют устраивать судилище над невиновными людьми", - добавил Ахтем Чийгоз.

"Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет... В такой ситуации и зная все истинные намерения заказчика этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить. Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину", - заявил также один из лидеров крымскотатарского народа.

Читайте также: "Это прямая обязанность гражданина - защищать целостность своей страны. Это был долг!", - Чийгоз на судилище оккупантов

Подконтрольный Кремлю так называемый верховный суд оккупированного Крыма вынесет "приговор" одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Страна захватчик,красиво сказано.Вопрос,сколько Крымских татар получили паспорта "страны захватчика"?
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Твари, они только так называемый референдум в середине марта "провели", аннексия была 18 марта, а человеку предъявляют, что он митинговал в феврале! Где логика???
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Кстати, данный суд сам по себе - очередное нарушение Роисей Женевской конвенции.
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Сильный и смелый человек.Храни его Господь
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То, как отчаянно борется за свой народ этот герой, не может остаться незамеченным в мире. Зло против целого народа, репрессированного предками сегодняшних их последышей, должно быть наказано так, чтобы было неповадно повторять подобное в будущем. Украина должна приложить к этому все усилия.
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По хорошему крымских татар для роисян надо было бы сделать такой страшилкой, как евреи для немцев. Шоб кацапы на крымских татар даже посмотреть косо боялись.
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Согласен полностью. Нужно им вспомнить всё: и депортацию, и геноцид тогдашний и сегодняшний. Не дорабатывают наши правозахисники... Общественные организации тоже не на высоте, про верховну зраду и говорить противно. Раша уже так кроваво наследила только в этом столетии, что уже и равных ей нет. Мир молчит и это уже бесит!
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Кривосудие крымских крыс, рашисткой генетики, имеет имена и должности. Их нужно озвучивать в ООН , ЕСПЧ, чтобы мир знал ублюдков.
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"Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом - Цензор.НЕТ 3954

Администрации школы Симферопольского района не понравилось, что во время урока, выполняя задание «Раскрась флаг России» в разделе «Что такое Родина?», ученик вместо российского триколора выкрасил шаблон в цвета государственного флага Украины, несколько раз нарисовал тамгу и написал «Крымнашародина».
Кроме того, по информации издания, в школе Бахчисарая ученик вместо предложения «Наша родина Россия» упорно читал вслух в классе «Наша родина Къырым». При этом вызванные в школу на профилактическую беседу родители похвалили своего ребенка.
Также известен случай, когда в одном из вузов Крыма пять студентов, крымских татар, отказались вставать под гимн России, чем вызвали целое разбирательство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом
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