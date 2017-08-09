EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  273  6
Материалы по теме:
Все про:Крым (20379) обыск (1200) репрессии (1800) крымские татары (1624) Джелялов (50)

 "Ворвались в дом, вели себя грубо и не показали документов", - Джелялов об обыске у крымскотатарского активиста Эмирамзаева

джелялов

Российские оккупанты во время сегодняшнего обыска в доме крымскотатарского религиозного активиста Умера Эмирамзаева в оккупированном пгт Кировском заставили его подписать какую-то бумагу.

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Как известно, сегодня в пгт Кировское был проведен обыск у религиозного деятеля Умера Эмирамзаева. Обыск начался примерно в 8.00 и закончился около 11.00. Огромное количество представителей силовых структур, многие из них в масках, фактически ворвались в дом, где проживает Умер Эмирамзаев и его семья, вели себя довольно грубо, не показали документов и не объяснили, с какой целью проводится обыск... При обыске были изъяты два планшета, стационарный компьютер и ноутбук. По словам активистов, в то время, когда Умер Эмирамзаев был в очень болезненном состоянии (а мать его говорит, что после недавней операции на головном мозге он часто сам не помнит, что делает) ему подсунули какую-то бумагу, которую он подписал. Также подпись сотрудники силовых структур требовали у его жены, но она отказалась что-либо подписывать, после чего в ее адрес прозвучали угрозы", - рассказал Джелялов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крымчанину Эмирамзаеву, к которому оккупанты пришли с обыском, стало плохо: ему вызывали скорую помощь, - адвокат

Он также добавил, что из-за плохого самочувствия Умера к нему пришлось вызывать скорую, а впоследствии - и отвезти в больницу.

Джелялов высказал мнение, что сегодняшний обыск у Эмирамзаева, скорее всего, был нужен для усиления давления и запугивания крымских татар, которые занимают активную гражданскую позицию и не согласны с тем, что происходит в Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пришли с обыском к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Господи, сделай так, чтобы это не выглядело, как глас, вопиющего в пустыне! Люди, очнитесь: на ваших глазах уничтожается коренное население Крыма. Это геноцид 21 века! Неужели мировому сообществу всё равно?! Если так, то вы просто не имеете права называться гуманистическим, цивилизованным обществом. Трусы и лицемеры - вот и всё, что можно вам сказать, на ваше безразличие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Московской области ненамного лучше. в соседнюю с дачей деревню (45км) газ вот только подвели, но за подвод к дому ~300К нужно платить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ворвались в дом, вели себя грубо и не показали документов", - Джелялов об обыске у крымскотатарского активиста Эмирамзаева
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти