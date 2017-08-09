 "Ворвались в дом, вели себя грубо и не показали документов", - Джелялов об обыске у крымскотатарского активиста Эмирамзаева

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Как известно, сегодня в пгт Кировское был проведен обыск у религиозного деятеля Умера Эмирамзаева. Обыск начался примерно в 8.00 и закончился около 11.00. Огромное количество представителей силовых структур, многие из них в масках, фактически ворвались в дом, где проживает Умер Эмирамзаев и его семья, вели себя довольно грубо, не показали документов и не объяснили, с какой целью проводится обыск... При обыске были изъяты два планшета, стационарный компьютер и ноутбук. По словам активистов, в то время, когда Умер Эмирамзаев был в очень болезненном состоянии (а мать его говорит, что после недавней операции на головном мозге он часто сам не помнит, что делает) ему подсунули какую-то бумагу, которую он подписал. Также подпись сотрудники силовых структур требовали у его жены, но она отказалась что-либо подписывать, после чего в ее адрес прозвучали угрозы", - рассказал Джелялов.
Он также добавил, что из-за плохого самочувствия Умера к нему пришлось вызывать скорую, а впоследствии - и отвезти в больницу.
Джелялов высказал мнение, что сегодняшний обыск у Эмирамзаева, скорее всего, был нужен для усиления давления и запугивания крымских татар, которые занимают активную гражданскую позицию и не согласны с тем, что происходит в Крыму.
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