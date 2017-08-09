 "Замминистра доходов и сборов "ДНР" объявлено заочное подозрение, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники Управления СБУ в Донецкой области установили, что бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность "первого заместителя министра министерства доходов и сборов "ДНР ".
"Чиновник" отвечал за сбор налогов в "бюджета" псевдообразования. Собранные деньги злоумышленник перераспределял среди боевых подразделений т.н. "ДНР" для закупки военной техники, боеприпасов, средств инженерного оборудования", - говорится в сообщении.
С учетом факта нахождения пособника террористов на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины ему объявлено подозрение заочно по ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
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