 Украина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020 гг, - НКРС

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас работает экспертная группа (…) По итогам ее работы осенью будут нарабатываться предложения. В 2019-2020 гг. выйдем на межгосударственное соглашение между Украиной, странами Восточного Партнерства и Евросоюзом", - сказал глава НКРСИ на брифинге в среду.
Он также подчеркнул, что считает этот срок оптимальным.
"Европа шла к отмене роуминга 14 лет. Думаю, что три года - достаточно реальный срок, чтобы тоже это внедрить в Украине", - сказал А.Животовский.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что конкретные идеи по отмене платы за роуминг за пользование услугами мобильной связи украинцев в странах Евросоюза и граждан ЕС в Украине должны быть проведены до саммита "Восточного партнерства", который пройдет в ноябре в Брюсселе.
Как сообщалось ранее, в Евросоюзе с 15 июня окончательно отменили плату за роуминг мобильной связи в 28 странах-членах сообщества. Отмена платы за роуминг является шагом к созданию единого цифрового рынка ЕС.
Сейчас Украина и ЕС ведут переговоры об отмене платы за роуминг за пользование услугами мобильной связи украинцев в странах Евросоюза и граждан ЕС в Украине. Это должно стать одним из приоритетов экономического секторального сотрудничества между сторонами.
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