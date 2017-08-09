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 Политика Украины
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Все про:НКРС (38) роуминг (10) Евросоюз (12084)

 Украина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020 гг, - НКРС

роуминг

Украина может отменить плату за роуминг со странами Евросоюза в 2019-2020 годах.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Украина рассчитывает на согласование с ЕС отмены платы за роуминг до саммита "Восточного партнерства", - Климкин

"Сейчас работает экспертная группа (…) По итогам ее работы осенью будут нарабатываться предложения. В 2019-2020 гг. выйдем на межгосударственное соглашение между Украиной, странами Восточного Партнерства и Евросоюзом", - сказал глава НКРСИ на брифинге в среду.

Он также подчеркнул, что считает этот срок оптимальным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это настоящая история европейского успеха": с 15 июня на территории ЕС отменят плату за роуминг

"Европа шла к отмене роуминга 14 лет. Думаю, что три года - достаточно реальный срок, чтобы тоже это внедрить в Украине", - сказал А.Животовский.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что конкретные идеи по отмене платы за роуминг за пользование услугами мобильной связи украинцев в странах Евросоюза и граждан ЕС в Украине должны быть проведены до саммита "Восточного партнерства", который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг, - Порошенко

Как сообщалось ранее, в Евросоюзе с 15 июня окончательно отменили плату за роуминг мобильной связи в 28 странах-членах сообщества. Отмена платы за роуминг является шагом к созданию единого цифрового рынка ЕС.

Сейчас Украина и ЕС ведут переговоры об отмене платы за роуминг за пользование услугами мобильной связи украинцев в странах Евросоюза и граждан ЕС в Украине. Это должно стать одним из приоритетов экономического секторального сотрудничества между сторонами.
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Да, теперь из кирпичей, что высрут кацапы, они два Керченских моста построят...
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кацапія також намагається відмінити роумінг всередині кацапії
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Это сейчас общемировая тенденция на отмену роуминга. В России сейчас идут подобные процессы, правда пока внутренний роуминг они отменяют. Так что, особо удивлять отменой роуминга некого и незачем. Нечто подобное с международными воздушными коридорами, доступными для большинства воздушных судов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина изучает возможность отмены роуминга с ЕС в 2019-2020 гг, - НКРС
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