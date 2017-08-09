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Все про:США (13187) ядерное оружие (491) ядерная безопасность (251) Трамп (1330)

 Ядерное оружие США стало намного сильнее и мощнее, чем когда-либо, - Трамп

трамп

Президент США рассказал о ядерном потенциале.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ядерный потенциал Америки после обновления и модернизации стал "сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 9 августа.

Обновление и модернизация ядерного оружия были выполнены по указу Трампа, и на сегодняшний день Вашингтон располагает самым мощным ядерным арсеналом с момента обретения статуса ядерной державы.

"Мой первый приказ в качестве президента заключался в том, чтобы обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет переплачивать за уголь из США, разрушая собственную отрасль, - Ляшко
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Соединенные Штаты по-прежнему способны вести и выиграть сразу две масштабные войны - или, во всяком случае, приблизиться к победе. Этот факт удерживает Россию и Китай от искушения сыграть в азартные геополитические игры. Возможности Америки базируются на ее мощнейших в мире вооруженных силах и самом крепком в истории военном союзе, который она возглавляет.
Все, что сейчас могут делать Москва и Пекин - создавать мелкие проблемы, на преодоление которых Америке приходится выделять те или иные активы. Тем не менее, однажды ситуация может измениться, и Америке стоит готовиться к тому, чтобы уже сейчас формировать нужные ей союзнические связи для сохранения статус-кво в качестве сверхдержавы, гарантирующей всем противникам неминуемое поражение в глобальном сражении.
National Interest: США уничтожат Россию и Китай, даже если те нападут одновременно
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Надо бы проверить. и не на япошках. рядом там есть тоже такие, да ни такие, но узкоколейные.
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Проверить, как изменились свойства урана волею Трампа?
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шота рыжий раскудахтался не на шутку, уже 2е сутки.
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Видать снова росиюшку будет мордой в говно окунать
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кто, рыжий?
он по своей личной инициативе хуйлу слова злого не скажет.
разве, что пинками из сената.
а Маккейн ему уже вчера дал совет: пока не готов жахнуть по сев. корее, не звизди понапрасну. видимо, рыжий совету не унял.
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кацяпів знову лякає!
щей зелені) заощадження через півроку у хуйла збере!
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я так понимаю трамп от чин ына мало чем отличается по натуре, но трамп управляет страной, которая может размазать кндр за сутки... чувствую они договорятся до чего-то серьезного
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"Мой первый приказ в качестве президента заключался в том, чтобы обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде" Американцы заполучили в президенты клон Копперфильда. За несколько месяцев обновил, укрепил и модернизировал.............. а может это он про макет на с толе у себя в кабинете
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Во дает! Что он знает об ядерном оружии??? ........ и его последствиях.
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что то развоевался и расхвастался наш с утреца...
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Плешивого нудиста заставляют последние деньги использовать на гонку вооружений
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Надо понимать, что качественное улучшение произошло за 5 месяцев на посту президента? Даже не будучи специалистом по ядерному оружию, как то сложно такому поверить. Он хотя бы стенку на границе с Мексикой построил, а потом начал щёки надувать. Впрочем, одно явное достижение есть - впарил Украине уголь из Пенсильвании в два раза дороже.
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да там уже всё было давно готово, нужно было только отмашку дать и вперёд. Обама не давал, ибо миролюбивый негр, а Траму пофиг, пришел и дал.
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США должны нанести ядерный удар по МАцкве и Санкт-Кадырбурге и тогда засРОашка будет, как Япония современной и успешной
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А не боишься облысеть и импотентом стать от радиоактивных осадков?
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Не ссы, кремлёвский педофил уже и так плешивый, ему уже не повредит
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Ему то может и не повредит, а вот тебе или даже всем нам? Если это произойдёт, то все станут одинаково мёртвыми - и кацапы и хохлы и пиндосы с гейропейцами.
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Ничего странного.

Пришли к нему мужики и говорят, - мы тут втихомолку уже пять лет укрепляем наш ядерный потенциал. Нам еще нужно немного времени и деньжат. Не подкинешь, Дональд ?

Отчего же, подкину. И приказ издам. Немедленно модернизировать и укрепить наш ядерный потенциал. Под моим руководством.

Чего не ясно то.
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весьма примечательно что либерастические СМИ уже разнесли по всему свету что "все жители Гаваев страшно напуганы угрозами северо-корейского диктатора"
интересно,когда они успели опрос всех жителей Гуама провести
а Трамп вынужден отвечать на фейки либерастов
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Да хрен. У него сейчас на уме не либерасты, а фашисты, вроде ху#ла.
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Верно, только вчера Трамп сетовал, что отношения с РФ обострились.
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Вот видишь, значит действительно на уме не либерасты. А с фашистами у него разговор короткий, подход государственный, а не личный. Приходит в конгресс и спрашивает тонким голосом, - господа конгрессменвы, чего прикажете с главным фашистом делать, которого я может быть и люблю, но об этом вам не откроюсь ? А серы и джентельмены отвечают - убрать на х. Выполняй и не вздумай с нами шутки играть.
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тем не менее либерасты продолжают ему ставить палки в колеса
и тем самым вольно или невольно подыгрывают пуйлу
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Кто запустит ракети первим Дональд или Ким? Вот в чем вопрос.
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Это не имеет значения. Потому как все ракеты Кима, когда бы он их не запустил, будут уничтожены. Просто всегда есть риск, что вероятность такого исхода будет 100%, а не 99,88%
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Кім Чен Жир може й надалі сміливо дрочити Америку.Чи не казав трамп "дати по зубам" ,бо ця фраза є візитівкою сцикунів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯдерное оружие США стало намного сильнее и мощнее, чем когда-либо, - Трамп
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