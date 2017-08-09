 Ядерное оружие США стало намного сильнее и мощнее, чем когда-либо, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ядерный потенциал Америки после обновления и модернизации стал "сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 9 августа.
Обновление и модернизация ядерного оружия были выполнены по указу Трампа, и на сегодняшний день Вашингтон располагает самым мощным ядерным арсеналом с момента обретения статуса ядерной державы.
"Мой первый приказ в качестве президента заключался в том, чтобы обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - написал он.
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Все, что сейчас могут делать Москва и Пекин - создавать мелкие проблемы, на преодоление которых Америке приходится выделять те или иные активы. Тем не менее, однажды ситуация может измениться, и Америке стоит готовиться к тому, чтобы уже сейчас формировать нужные ей союзнические связи для сохранения статус-кво в качестве сверхдержавы, гарантирующей всем противникам неминуемое поражение в глобальном сражении.
National Interest: США уничтожат Россию и Китай, даже если те нападут одновременно
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он по своей личной инициативе хуйлу слова злого не скажет.
разве, что пинками из сената.
а Маккейн ему уже вчера дал совет: пока не готов жахнуть по сев. корее, не звизди понапрасну. видимо, рыжий совету не унял.
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щей зелені) заощадження через півроку у хуйла збере!
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Пришли к нему мужики и говорят, - мы тут втихомолку уже пять лет укрепляем наш ядерный потенциал. Нам еще нужно немного времени и деньжат. Не подкинешь, Дональд ?
Отчего же, подкину. И приказ издам. Немедленно модернизировать и укрепить наш ядерный потенциал. Под моим руководством.
Чего не ясно то.
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интересно,когда они успели опрос всех жителей Гуама провести
а Трамп вынужден отвечать на фейки либерастов
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и тем самым вольно или невольно подыгрывают пуйлу
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