 В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.
"Объективных причин нет. Тарифы не выросли в два раза, а заработная плата выросла с начала года на 37%. Плюс сейчас также вырастут пенсии. Чем больший у вас доход, тем меньше платит государство. По состоянию на 1 января у нас было 7,5 млн субсидиантов, то (на следующий год. - Ред.) мы прогнозируем, что их будет 5,5-6 млн", - сказал Рева.
По его оценке, в бюджете может быть заложено около 60 млрд грн - этого хватит, чтобы полностью покрыть расходы государства на субсидии.
"Кроме того, должна быть проведена монетизация с точки зрения отношений государства с поставщиками, это элемент перехода на другие формы финансирования субсидиантов", - отметил Рева.
Он также добавил, что расходы на субсидии даже в текущем году ниже, чем могли бы быть расходы на дотации Нафтогазу.
"В любом случае, эта система на данном этапе является оправданной", - добавил министр.
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Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева(188)
Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева(70)
6-7 млн трудоспособного населения не платит пенсионные взносы, - Рева(181)
Поданный в ВР законопроект о повышении пенсий – только часть будущей пенсионной реформы, - Рева(64)
"Хочешь идти на пенсию в 60 лет — заработай ее" — Рева(0)
Базовые нормы в пенсионной реформе остались неизменными, поэтому согласование с МВФ не нужно, - Рева(40)
Кабмин рассмотрит перенос сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год, - Рева(37)
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Вот правительство и призналось что будет резать субсидиантов ГОТОВТЕСЬ те кто кричал НЕ НРАВЯТСЯ ТАРИФЫ ИДИ ОФОРМЛЯЙ СУБСИДИЮ!!!
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Кирил Данильченко
Даже больше, чем говорить о зраде, украинцы любят слушать сказки о преображении страны и смотреть на дальние края - маяки реформаторских успехов. Например, Эмираты, где красивые молодые шейхи намывают острова в море. Возможно, сказочный Сингапур, где растут свечки небоскрёбов. Или такая далёкая и диковинная Корея, строящая ядерные реакторы. А может, это Польша, где работает миллион украинцев? В любом случае - там жестко борются с коррупцией, экономическое чудо и либерализация рынка. Там ценят бизнес, всё для человека, а мудрое правительство провело быстрые, безболезненные и ориентированные на граждан реформы. Слышите грохот? Это бьются сердца диванных реформаторов.
1989 год. В Польше принят план Бальцеровича - достаточно жёсткий и амбициозный. Закрытия госпредприятий, череда давно назревших банкротств, борьба с дефицитом бюджета, снижение бюджетных дотаций. Должно были закрыться многие неэффективные предприятия - просто физически вымереть как мамонты множество шахт, верфей для боевых и торговых кораблей (их создали в тепличных условиях планового Варшавского пакта, а не для жёсткой конкуренции с той же Кореей или Германией), существенно пострадать сельское хозяйство.
Два года жесточайшего падения - потеряно порядка 18% ВВП. Взрыв инфляции на 620% в год. Первый рост производства спустя три года после начала «шоковых реформ» - ВВП подрос на скромные 2,5% в 1992 году. Только в 1997 году ВВП на душу населения в Польше на 10% превысил «дореформенный» уровень 1988 года. То есть после девяти долгих тяжёлых лет работы. И это невзирая на масштабные инвестиции и благословенный «восстановительный рост» после падения. Налог с предпринимателей с 29% до 19,5% снизили уже в преддверии вступления в ЕС - в 2003 году. Под жёстким налоговым бременем прошла половина активной жизни одного поколения.
Того поколения, которое, кстати, создало «республику путешествующих торговцев» - помните смешных поляков с тележками, скупавших, как безумные, посуду и мясорубки на Западной Украине, чтобы перепродать их дома. Такие же катались по рынкам Германии и Франции с похожей целью. Эти ребята не сидели, сложа руки - об этом говорит 3,7 млн частных предприятий в стране. Людям честно говорили, что никакой работы в тяжёлой промышленности или на шахте больше не будет - в отличие от наших «не имевших аналогов» мертворождённых проектов позднего совка или от угольной промышленности, которую дотировали всей Украиной.
В итоге, если вы едете в Польшу собирать яблоки или растить розы в теплице, знайте: рядом с вами обычно вкалывает собственник бизнеса. А потом, через десять часов пахоты, он загрузит это дело в пикап и повезёт на продажу. Такие парни и девчонки в своих кафе, на крохотных фермах или в магазинчиках создают 45% ВВП страны. Но всегда есть проклятое «но» - ВВП на душу населения у Польши сейчас чуть больше сверхдержавы Хорватии, а сверхдержава Панама уже оставляет республику позади. В Норвегии, Германии, Великобритании, Нидерландах работают почти 2,2 млн поляков, еще 4 млн не против покинуть Польшу ради лучшей жизни. Каждый десятый житель страны, на секундочку. Так что для всех, кто сейчас трясёт кулачком в монитор, требуя у правительства сделать реформы и угрожая покинуть страну, у меня плохие новости - реформы не всем приходятся по вкусу даже через поколение.
Сингапур - совсем другой пример. Ли Кван Ю был у власти с 1959 года - благословенного времени, когда местные жители вытирали зад пальмовыми листами и жили в лачугах в забитом мусором порту, работая рикшами, грузчиками и поденными строителями. С одной стороны, тотальный успех - 3 место в мире по ВВП по ППС, высочайший уровень жизни и ИРЧП, порт Сингапура стабильно занимает первое или второе место по грузообороту, высшие рейтинги по безопасности и всем возможным параметрам, которые только можно измерить. Причём процент государственных расходов существенно ниже, чем в «Большой семерке». Всё так.
Но ценой этому была непрерывная напряжённая работа в течение десятилетий в стране с населением Киева. Еще в 1985 году Сингапур хоть и увеличил свой ВВП на душу населения в 6 раз, но даже не мечтал ни о каких первых местах в рейтингах. На тот момент островное государство не догнало даже матушку-Великобританию, находящуюся в 30-ке. А ведь прошло уже 26 лет реформ. Причем при некромантической авторитарно-однопартийной стабильности под руководством единой партии - ПНД. Которая до сих пор забирает по 80-83 места в парламенте (из 87, если что), передает власть по наследству от отца к сыну, а на избирательных бюллетенях заставляет указывать паспортные данные избирателя. Уловили мысль? Напомните, какая партия или коалиция партий в Украине могла выполнять свою программу хотя бы 5-7 лет, плотно узурпировав власть? Да так, чтобы потом из каждого утюга не неслись призывы идти на Майдан, любой ручной информационный портал не пожирал бы их рейтинг со скоростью звука, а к концу каденции половину парламента не пересобирали бы вручную под новые политические проекты?
Помните, были такие парни - СПУ Мороза? А СДПУ(о)? А помните Народный Рух, который потом распался на две части? А помните, УНСО взяло несколько мест - брили голову и ходили в камуфляже? Тёплое ламповое время. Вступаем в НАТО, не вступаем в НАТО, идём в ТС, не идём в ТС, вводим пошлины на японские запчасти перед выборами, чтобы задушить корпорацию «Богдан», отменяем это дело после Оранжевой революции.
Есть вопрос. Допустим, есть партия, забирающая стабильное большинство на выборах - для удобства можете назвать её Партией регионов. Партия практикует наследственное правление, принимает законы о запрете массовых собраний и оскорблениях чести (это когда за прикосновение к чужой голове вас могут отправить на общественные работы). А вот вчера эта партия прописала подростку за настенное граффити восемь ударов тростью и 2000 долларов штрафа. Как быстро вы бы отправились на Майдан защищать побитого ребенка? А если партия предложит парам без высшего образования и с низким доходом провести стерилизацию (да, вы правильно поняли) за крупную сумму денег? А налог на постановку автомобиля на учет в 140% от его стоимости? У меня для многих печальные новости - методы Сингапура вам очень не понравятся. Никакому «просвещённому диктатору» в Украине просто не дадут работать сами украинцы и сложившаяся политическая система.
Или вот вам хороший пример - Чехия. Падение ВВП около 11% в 90-е годы на старте реформ, тяжелейшая санация экономики, либерализация цен, урезание дотаций, масштабные сокращения и приватизация государственного сектора, децентрализация (классические уже решения, почти как Е2-Е4 в шахматах - похожие вещи делал Миклош в Словакии и Бальцерович в Польше). При всех позитивных изменениях - в 2008-2013 годах снова период достаточно жесткого спада экономики и потеря около 11% ВВП за эти годы. При этом регулярные коррупционные скандалы во всех сферах - снят министр инфраструктуры, цена километра дороги в стране в полтора раза выше, чем в Германии, а как-то раз задержали министра сельского хозяйства, министра здравоохранения и лидера парламентской фракции и изъяли около 60 килограммов золота и 80 млн долларов наличными.
Вообще мысль о нестерпимой украинской коррупции заставляет только грустно улыбнуться - в ЕС она не менее жёстко встроена во власть, просто чуть менее ощутима на бытовом уровне. В Италии никому не придёт в голову нести врачу деньги в конверте, это правда. Зато за связи с мафией с 1991 года разогнано более 60 городских советов депутатов в Калабрии, Ломбардии и Пьемонте - в полном составе. Последний крупный скандал был по поводу выделения средств на EXPO 2015 - смета была превышена наполовину, а подряды на строительство ветки метро получали строительные фирмы, связанные с Ндрангетой и Каморрой. Во Франции такие же регулярные коррупционные скандалы - начиная от продажи оружия в Анголу и заканчивая последним расследованием по Франсуа Фийону и его жене. А еще было «дело Эльф» с откатами на сотни миллионов евро.
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В той же Польше не особо скрывают, что планируют применять ПВО из засад, используя комплексы по линии визирования. Не включать штатный радар, а следить за обстановкой при помощи автоматизированной системы «WZR RAWAR», передающей информацию на КШМ, планшеты или машины командиров взводов - осознавая, что у возможного противника в Калининграде ОТРК и значительная группировка самолётов.
Еще раз по буквам - силы ПВО 7 стран, тратящих на порядок больше средств на оборону, чем Украина, в принципе не в состоянии надёжно прикрыть весь восточный фланг НАТО. Можно, конечно, утверждать, что ставка сделана на авиационную компоненту и на сеть аэродромов, с которых будут действовать борта союзников по Альянсу. Всё так.
Но тут возникает вполне резонный вопрос - как будут действовать союзники? Политическая воля на применение вооруженных сил каждого члена Альянса в каждом конкретном конфликте - одна из ключевых проблем европейской безопасности. Станут ли США таскать каштаны из огня для тех, кто не хочет защищать свои собственные границы? Будет ли это соответствовать интересам Штатов на тот момент? Однако пока что прибывает «воздушная полиция» и усиливаются части Альянса на востоке ЕС, проводятся КШМ по защите стран Балтии, разворачиваются штабы ПВО - США, Германия и Великобритания пытаются успокоить «неофитов» на фоне активности РФ и череды прокси-войн на границах Альянса.
Большинство боевых машин всего восточного фланга НАТО - «БМП-1» в экспортной модификации. Часто еще с «Малютками», которые, естественно, на грани гибели от старости, как и сами «копейки» у порога исчерпания ресурса. Польша с 2003 года проводит амбициозную программу перевода вооруженных сил на КТО «Россомаха» - лицензию финского колесного БТР. В ближайшие 10-12 лет поляки потратят на программу 20 миллиардов долларов - в сумме они занимаются сменой техники позднесоветского периода уже около четверти века. Это так - на заметку тем, кто рвёт волосы на всех местах, плача о том, что в Украине техника не поступает в войска спустя три года войны. Активно поляки осваивают средства и на ПВО - две программы (ПВО ближнего радиуса действия и противоракетная оборона при помощи ЗРК «Патриот») около 7 млрд долларов, несмотря на НАТО и скидки. Похожие работы ведут страны Балтии - создание зонального ПВО в ближайшие пять лет. Заметим, почему-то предыдущих 25 с момента начала курса реформ это сделать не получилось. А сколько танков у членов Альянса в строю? Великобритания - 244, Германия - около 300, Италия - чуть больше 200. Общее число танков Leo-2 в том же Бундесвере по штату - 244 единицы. Из них 170 в войсках. Из них 126 на ходу. Я вот иногда думаю, может, это Канаде и Италии надо просить у нас поставки вооружения, а не наоборот?
Нам нужно совсем немного терпения и капельку реализма. Не самые последние государства этой планеты переживают схожие с нами проблемы. Причем они не стали жертвой подлого неспровоцированного нападения и не ведут гибридную войну третий год. Не смогли отказаться от торговли с РФ? Ни Балтия, ни Польша, ни Германия тоже не отказались. И испытывают критическую зависимость от российских углеводородов - что нам, как ни странно, удалось исправить. Растём чуть более 2% ВВП спустя три года реформ. Польша росла на 2,5%, при этом поляки не вели войны и не выплачивали субсидий 6-7 млн семей, а их реформы сами граждане назвали «шоковыми» для населения. Не перешли на другую группу углей - Молдова до сих пор закупает электроэнергию то в Украине, то в ПМР, а поляки так и не закончили АЭС «Жарновец». В то время как укропы, «провалившие реформы», сдали в эксплуатацию блоки Ровенской и Хмельницкой АЭС. У нас армия всё ещё больше, чем у многих ключевых членов Альянса. Тем, кто любит рассуждать о развале по сравнению с 1990-ми, отдельная просьба - посмотрите, что сделали со своими сухопутными частями немцы и британцы, и сколько процентов их авиации способны просто выполнять задачи. Принимают не совсем адекватные законы - нет желания заплатить треть зарплаты за то, что у вас в цветочных горшках вода, привлекающая комаров, и поговорить с полицейскими о контрацепции, если в семье уже больше двух детей, как в Сингапуре?
Украина - совершенно обычная страна Восточной Европы с 40-60% ВВП в тени. В целом, не настолько уж и хуже Румынии. Страна с исторически отвратительными дорогами и неплохими в целом людьми, всегда готовыми подсказывать премьеру в социальных сетях, но не всегда способными договориться друг с другом об утеплении дома. С мощной армией, переживающей кризис после распада СССР и десятилетий безденежья. Способная производить ракетное вооружение, самолёты и замкнутый цикл бронетехники мелкой серией. Огромное количество иномарок бизнес-класса, квартиры в новостройках, раскупаемые на этапе строительства, фото из Франции и Турции у ребят, рассказывающих о дорогой коммуналке - всё согласно средней температуре по больнице. Сменяемость элит: хочешь - иди в «Солидарность», хочешь - в «Укроп», хочешь - в «Самопомощь», хочешь - брей голову и записывайся в УНСО или иди в ДУК. Никто никого не крутит в центре столицы и не правит 20 лет без смены, рассовывая конкурентов в автозаки.
Работа, конечно, предстоит титаническая - не существует министерства или службы, которым бы не требовался целительный пинок, а лучше очередь из пинков. От скорой помощи и следствия в МВД до коммунального хозяйства и таможни - годы работы, миллиарды долларов вложений, достаточно сильный кадровый голод. Лично мне тяжело далось осознание того, где мы находимся, что мы построили и сколько ещё нужно двигаться вперёд. У нашего поколения, похоже, не будет «дембеля», а лишь вечная война за нашу страну и за будущее наших детей, не только на фронте, но и в тылу. Но зато каждый раз, когда мне хочется всплакнуть о том, что за три года многое не сделано, я вспоминаю, какой путь прошли Польша, Чехия, Корея и Сингапур. Сколько лет это заняло и как лишь к пенсии поколение, начавшее реформы, увидело их результаты. Не знаю, кому как, но мне легче - даже самая скверная и неблагодарная работа когда-либо заканчивается. Никто из экспертов не скажет, сможем ли мы повторить успех «азиатских тигров». Станем ли новым восточным форпостом Запада, вроде Польши, в которой каждый десятый хочет уехать за лучшей жизнью? Тут не всегда дают точный прогноз на годовой рост ВВП. Но одно можно сказать с уверенностью - путь в десять тысяч ли начинается с одного шага. Мы идем по этой дороге чуть более двух с половиной лет. И только движение вперёд имеет значение.
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