 Катар упростил визовый режим для граждан Украины

Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель посольства Украины в Катаре.
"Действительно, сегодня утром появилась информация об упрощении Катаром визового режима с рядом стран, в том числе и с Украиной. По предварительной информации, граждане Украины по прибытию в международный аэропорт "Доха" должны иметь при себе как минимум 1 500 долларов наличными или на карте, а также необходимо иметь билет на дальнейшее перемещение путешествующего из Катара", - сказал собеседник агентства.
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Представитель посольства подчеркнул, что некоторым странам Катар отменяет визы на 30 дней, некоторым на 2 недели, и официальные разъяснения об упрощении визового режима между двумя странами посольство получит от катарской стороны 9 августа.
По его словам, предварительно можно сказать, что украинцы могут посещать Катар без виз на протяжении 1-2 недели.
По данным средств массовой информации, Катар упростил визовый режим с 80 странами, гражданам которых будет достаточно предъявить действительный паспорт, чтобы получить разрешение на въезд в страну.
При этом граждане 33 стран будут иметь право находиться на территории Катара без визы 90 дней в течение 180, граждане еще 47 стран - в течение 30 дней.
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А зачем
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На счет Папуа - я бы съездил, только перелет в несколько раз дороже проживания там дней 10. И там виза полуавтоматом - регистрируешься в тырнете и штамп по регистрации в аэропорту.
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