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Все про:виза (1025) Катар (45)

 Катар упростил визовый режим для граждан Украины

виза

Катар упростил визовый режим с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель посольства Украины в Катаре.

"Действительно, сегодня утром появилась информация об упрощении Катаром визового режима с рядом стран, в том числе и с Украиной. По предварительной информации, граждане Украины по прибытию в международный аэропорт "Доха" должны иметь при себе как минимум 1 500 долларов наличными или на карте, а также необходимо иметь билет на дальнейшее перемещение путешествующего из Катара", - сказал собеседник агентства.

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Представитель посольства подчеркнул, что некоторым странам Катар отменяет визы на 30 дней, некоторым на 2 недели, и официальные разъяснения об упрощении визового режима между двумя странами посольство получит от катарской стороны 9 августа.

По его словам, предварительно можно сказать, что украинцы могут посещать Катар без виз на протяжении 1-2 недели.

По данным средств массовой информации, Катар упростил визовый режим с 80 странами, гражданам которых будет достаточно предъявить действительный паспорт, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

При этом граждане 33 стран будут иметь право находиться на территории Катара без визы 90 дней в течение 180, граждане еще 47 стран - в течение 30 дней.

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Там зараз почнеться війна з Саудівською Аравією, тому МЗС України має попередити українців щодо небезпеки перебування в Катарі.
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" тому МЗС України має попередити українців щодо небезпеки перебування в Катарі. "

А зачем
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Кто в этот Катар поедет? Стоимость перелета подходяща для немногих толстосумов,а за них я не переживаю.
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Кому надо, тот и поедет. А стоимость перелета в Катар далеко не самая высокая. Но почему-то всегда найдутся те, кто считают, что все, что дороже билета на поезд - это суперроскошь, которую себе могут позволить только воры, обкрадывающие простых людей
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Катар - дорогая страна, и очень принципиальная по отношению к туристам, по сравнению с теми же ОАЭ. Поэтому сомневаюсь, что туда валит народ.
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там крупный авиахаб. А если следующего рейса ждать долго, почему бы не погулять, скажем, по Дохе.
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по Дохе можно только проехаться. Поглазеть на высотки. Страна изменилась необычайно, а еще помню арабские базары в самом центре.
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100%.А ещё,кто не в курсе,в Катаре украинцев достаточно,особенно в Катар Аэрвэйс и компаниях по добыче газа и порту.Прилетают родственники,визы открывать не проблема,тем более в электронном режиме,но без них гораздо удобнее.Т.ч.всё ок!
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Украине никогда не видать безвиза с Северной Кореей, а рабам плешивого нудиста уже предоставили безвиз
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куплю новый магнитофон , пошью кандуру с отливом ...... и в Катар Катар упростил визовый режим для граждан Украины - Цензор.НЕТ 4575
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Ну что же, теперь скоро аналогичных шагов надо ждать от Кот-д'Ивуа́р и Папуа Новой Гвинеи.
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Угу. Только Катар на первом месте по ВВП на 1 человека. Как бы немного не те страны.
На счет Папуа - я бы съездил, только перелет в несколько раз дороже проживания там дней 10. И там виза полуавтоматом - регистрируешься в тырнете и штамп по регистрации в аэропорту.
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Не забудь целый букет тропических прививок сделать. А что касается ВВП Катара, так нам то что от их ВВП? Если даже туда мы съездим туристами, то пополним их ВВП и не более того.
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делать там нечего, от слова совсем. разве только для любителей почуствовать себя олигархом на короткий срок и за сравнительно небольшие деньги. там сейчас должно быть около +50 при 100 процентной влажности.
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живут за счет газа и рабов из Индии и Филиппин.
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А шо Россия твоя нищая?Или там газа нет и рабов из Таджикистана?
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