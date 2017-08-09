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Все про:дети (3286) Николаевская область (837) отравление (860)

 18 детей из Киева отравились на базе отдыха в Коблево

коблево

18 детей из Киева возрастом 9-12 лет, отдыхавших на одной из баз отдыха в Коблево (Березанский район Николаевской области), обратились за медицинской помощью из-за признаков пищевого отравления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Виталий Киндратив.

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"Все они оперативно были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им была оказана неотложная медицинская помощь. По предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротавирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое", - написал он.

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Соответствующие службы устанавливают возможные причины. По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.

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Сто раз писала ,пишу и никакой реакции от власти. До каких пор в Украине будет беспредел с питанием и продуктами? Кто это все контролирует? Почему слабый контроль или вернее его нет? Кто дает разрешение на открытие домов отдыха,лагерей,ресторанов,магазинов и т.д.? Кто проверяет санкнижки,сотрудников,помещение ,оборудование,технику,чистоту и т.д.? Кто ставит свои подписи и кто отвечает за эти отравления?А что творится с продуктами... В слтивочном масле один маргарин,в мороженом и конфетах -пальмовое масло,в колбасах канцерогенные добавки.Доколе власть будет не замечать,что украинцам производят и продают дерьмо за большие деньги? Ни в одной цивилизованной стране мира такого ужаса нету.
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Пишут, что ротавирусы очень редко с едой попадают в организм. Это болезнь несоблюдения правил гигиены.
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Эх.когда году в 1989 я там вином отравился ,в смысле количеством вина а не его качеством ,если память мне не изменяет 10 рублей 20ти литровая канистра стоило то вино !!! Да,были времена ...
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кол-вом, а не качеством-хорошо сказали!
Это явно не пищевое отравление. Ротавирусная инфекция.В воде подхватили.Вода в бассейне,видимо,слишком грязная.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18 детей из Киева отравились на базе отдыха в Коблево
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