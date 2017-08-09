 18 детей из Киева отравились на базе отдыха в Коблево

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Виталий Киндратив.
"Все они оперативно были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им была оказана неотложная медицинская помощь. По предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротавирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое", - написал он.
Соответствующие службы устанавливают возможные причины. По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.
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Это явно не пищевое отравление. Ротавирусная инфекция.В воде подхватили.Вода в бассейне,видимо,слишком грязная.
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