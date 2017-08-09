" Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных "

"По поручению министра обороны мы усилили контроль за качеством услуг по питанию, и продуктов, которые поставляются (военнослужащим). Во время проверки новой партии сухпайков 54 тыс. сухих полевых наборов были забракованы, они не поступили в армию в связи с тем, что были некачественными", - рассказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Д.Марченко также проинформировал, что с начала 2017 года специалисты Минобороны осуществили 93 выезда в подразделения для проверки качества питания.
"По результатам проверок департамент госзакупок и поставок ресурсов подал 44 претензии на сумму 2 млн 801 тыс. грн", - сообщил он.
По состоянию на 9 августа 2017 года соответствующие лаборатории Минобороны провели 21 тыс. 572 проверки пищевых продуктов (в целом 15 тыс. 345 тонн продуктов).
"Их них 1 тыс. 432 тонны были возвращены производителю в связи с тем, что были некачественными. В том числе через наши лаборатории прошли образцы 11 партий ООО "Адамант 2000", - сказал представитель ведомства.
Он напомнил, что согласно действующему законодательству продукты питания военнослужащим закупает и поставляет не непосредственно Министерство обороны, а поставщики, с которыми подписаны соответствующие договора.
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В тушенке, какой кормят украинских военных, есть все, кроме мяса. Громкий упрек в адрес Минобороны обнародовали депутаты, волонтеры и военнослужащие 128-й горно-пехотной бригады, говорится в сюжете ТСН.
Они организовали независимую экспертизу двух видов консервов, результаты которой показали, что единственный продукт животного происхождения в этих банках - потроха.
«По результатам предыдущих исследований образцы по органолептическим, физико-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям действующих стандартов. В настоящее время продолжается работа по проведению микробиологических исследований», - рассказали эксперты.
«Если ее взять и попробовать подогреть, то там останется кучка - не мяса, а какой-то жир», - утверждает военнослужащий Николай Ходунко.
Активисты направили запрос в Генпрокуратуру и Минобороны. Последнее уже пообещало все выяснить. «Министерство обороны ничего не накопало на своих подчиненных и делает все, чтобы виновные лица избежали ответственности», - утверждает нардеп Виталий Куприй
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