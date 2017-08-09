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Все про:контроль (134) Минобороны (5263) еда (146)

 Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных

минобороны обороны министерство

Министерство обороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военнослужащих, сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

"По поручению министра обороны мы усилили контроль за качеством услуг по питанию, и продуктов, которые поставляются (военнослужащим). Во время проверки новой партии сухпайков 54 тыс. сухих полевых наборов были забракованы, они не поступили в армию в связи с тем, что были некачественными", - рассказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Д.Марченко также проинформировал, что с начала 2017 года специалисты Минобороны осуществили 93 выезда в подразделения для проверки качества питания.

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"По результатам проверок департамент госзакупок и поставок ресурсов подал 44 претензии на сумму 2 млн 801 тыс. грн", - сообщил он.

По состоянию на 9 августа 2017 года соответствующие лаборатории Минобороны провели 21 тыс. 572 проверки пищевых продуктов (в целом 15 тыс. 345 тонн продуктов).

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"Их них 1 тыс. 432 тонны были возвращены производителю в связи с тем, что были некачественными. В том числе через наши лаборатории прошли образцы 11 партий ООО "Адамант 2000", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству продукты питания военнослужащим закупает и поставляет не непосредственно Министерство обороны, а поставщики, с которыми подписаны соответствующие договора.

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" Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных "


Єто инфа для дебилов , которіе дрочат на телевизор .
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Нас в 2015-16-ом в зоне АТО снабжали отлично. Еще бы с дуростью уставов поостыли и все было бы и так норм.
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все от человека зависит,да и будет дальше зависить - одним везет другим не всегда
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Не ты смотришь на еду, а еда смотрит на тебя. Это я про бычки. Хотя ща бы баночку втоптал бы.
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Вы за легализацию оружия?

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Как все сложно, Адамант на адаманте, это что производитель мясных консерв? А ведь есть просто ДСТУ которому должен соответствовать продукт, и естественно известный производитель или импортер, все. А если в банке отрава то мошенники должны сидеть в тюрьме. Но нет, мы не ищем простых путей...
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А когда рулевые страной,даже не усилят,а начнут проверку за качеством продуктов в местах общ.питания,в супермаркетах,атб и в забегаловках разных.Продают,б..,просроченное,а мы травимся этой ХУЙНЁЙ.
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ты шо шас написал - а? кто о тебе ,ктоме тебя шо то должен - просто удивительно
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#диманедает выскочил защищать воровские схемы. Павловский непобедим- если Балаклея сошла с рук, так что ему ваши продукты?
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Учитывая, что у нас война, государство ОБЯЗАНО с самого начала предотвращать ЛЮБЫЕ расхищения, особенно те, что связаны с армией. Наказания должны быть на уровне - за госизмену. Когда, как не сейчас, наказывать жесточайшим образом мародёров. Матиос с этим не справляется. Нужны другие кадры, под контролем общественности из боевых офицеров и просто грамотных порядочных аудиторов. Предатели просто должны проходить под расстрельные статьи. Информаторы должны быть ЗАЩИЩЕНЫ максимально.
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усилят контроль за утечкой инфы про херовое питание - заставят телефоны сдавать перед входом в столовку.
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9.08.2017 11:28

В тушенке, какой кормят украинских военных, есть все, кроме мяса. Громкий упрек в адрес Минобороны обнародовали депутаты, волонтеры и военнослужащие 128-й горно-пехотной бригады, говорится в сюжете ТСН.Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных - Цензор.НЕТ 2031Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных - Цензор.НЕТ 9358
Они организовали независимую экспертизу двух видов консервов, результаты которой показали, что единственный продукт животного происхождения в этих банках - потроха.
«По результатам предыдущих исследований образцы по органолептическим, физико-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям действующих стандартов. В настоящее время продолжается работа по проведению микробиологических исследований», - рассказали эксперты.
«Если ее взять и попробовать подогреть, то там останется кучка - не мяса, а какой-то жир», - утверждает военнослужащий Николай Ходунко.
Активисты направили запрос в Генпрокуратуру и Минобороны. Последнее уже пообещало все выяснить. «Министерство обороны ничего не накопало на своих подчиненных и делает все, чтобы виновные лица избежали ответственности», - утверждает нардеп Виталий Куприй
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