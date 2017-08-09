 Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении

Об этом в комментарии Укринформу сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничное ведомство - прозрачная и открытая структура, которая сотрудничает со следствием в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы", - сказал Слободян.
По его словам, если вина военнослужащих ГПСУ будет доказана, они будут отвечать по законам Украины.
Слободян добавил, что пока факт хищения средств еще не доказан. Речь идет лишь о подозрении и о нецелевом использовании средств, а не о факте хищения.
Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".
Кроме того, НАБУ проверяет законность закупки пограничниками бронемашин "Тритон" у завода Порошенко.
680 18
Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал. ФОТОрепортаж(23)
Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба(40)
С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян(8)
Биометрический контроль для иностранцев Украина введет со следующего года, - Госпогранслужба(28)
Слободян отказался финансировать ФК «Оболонь»(0)
Более 95 тысяч граждан Украины воспользовались правом беспрепятственного въезда в страны ЕС, - Слободян(12)
Полковник ВС РФ Гратов имел при себе комплект материалов из ОРДЛО, - пресс-секретарь ГПСУ Слободян обнародовал подробности задержания. ФОТО(132)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Задержаны Агаверди Адилов директор ООО "БуцЦетр Витязь"Источник: https://censor.net.ua/n451024
Ответить
Ответить
Ответить
стена сама упала)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ляпота. любитель шапок отдыхает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить