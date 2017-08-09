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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2957) граница (3122) хищение (330) Слободян (232)

 Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении

стена

Пограничное ведомство является прозрачной и открытой структурой, которая сотрудничает со следствием в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета, выделенных на проект "Стена".

Об этом в комментарии Укринформу сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничное ведомство - прозрачная и открытая структура, которая сотрудничает со следствием в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы", - сказал Слободян.

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По его словам, если вина военнослужащих ГПСУ будет доказана, они будут отвечать по законам Украины.

Слободян добавил, что пока факт хищения средств еще не доказан. Речь идет лишь о подозрении и о нецелевом использовании средств, а не о факте хищения.

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Напомним, что 8 августа НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при реализации проекта "Стена".

Кроме того, НАБУ проверяет законность закупки пограничниками бронемашин "Тритон" у завода Порошенко.
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Купівля чотирьох непотрібних бронемашин Тритон по 550 тис. доларів на заводі рошена це не крадіжка? В той час як західна MRAP бронемашина коштує 250-300 тис. доларів!
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А вы докажите, - типичная отмазка рашистов о присутствии рашистских оккупационных войск на Донбассе... Теперь эта отмазка используется рошеновскими ворами.
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Надежда умирает последней. Будут доказательства - будет видно

Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении - Цензор.НЕТ 9823
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всё просто: денег нет, стены нет. виновата Юля, потому-что продвигала Сеню))
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я свою жену 15 лет подозреваю, но факт измены пока не доказан.
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Та я ж кажу.Докапаться не к чему.Подумаешь Витязь!

Задержаны Агаверди Адилов директор ООО "БуцЦетр Витязь"Источник: https://censor.net.ua/n451024
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Пограничное ведомство - прозрачная и открытая структура, которая сотрудничает со всеми, кто в рамках занятия контрабандой, отстегивает мзду этому ведомству и граница для них становится прозрачной и открытой.Источник: https://censor.net.ua/n451068
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Всё,задний ход включили.с этого надо было и начинать.никто никого не посадит.ублюдки.
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Нема не стены не грошей, но при этом факт хищения грошей не доказан. Ладно х с ним може и небуло хищения. Но обьясните мне идиоту куда ж в таком случае делись гроши???
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Роддом. Муж бегает в приемном, места не находит. Наконец выходит сестра. Что? Девочка. Мужик улыбается. Сестра, но... у нее на каждой ручке по 4-е кулачка. Мужик - брык с копыт. А сестра, радостно напевая и вприпрыжку, понеслась по коридору с речетативом: "Обманула дурачка, на 4-е кулачка..."
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т.е. денег нет, стены нет, куплены на 2 ляма зелени у рошенки каличные трактора, но хищения, вероятно, и не было?

ляпота. любитель шапок отдыхает.
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Да ни будет никаких посадок иллюзия законности 4 года а за это время украдено столько эта система без крови и боя ничего не отдаст и не надейтесь
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А почему нам об этом говорит помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян? Мальчик же в доле.
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"Стыдно подозревать, когда вполне уверен."
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Да просто не хотят разматывать клубок хитросплетенных нитей, потому что главная спица в клубке - Сеня Яйценюх. А кто ж его тронет: он взял в долю НУЖНЫХ по--цов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении
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