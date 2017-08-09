 Жара в городе: в Киеве установят 15 рамок с распылителями воды

В Киеве до 11 августа установят 15 рамок с распылителями воды. Об этом сообщил глава Департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.
"По одной рамке будет установлено в Печерском (Мариинский парк) и Голосеевском (Голосеевский парк) районах. Добавят одну рамку в Днепровском (Тельбин). А по две - в Соломенском (Парк Островского и Отрадный), Подольском (Куреневский парк и Красная Пресня), Дарницком (Позняки и сквер Кошица), Шевченковском (парк Шевченко и сквер Гончара), Деснянском (Молодежный и Деснянский), Оболонском (сквер на Оболонском проспекте и пересечении с Тимошенко)", - сказал Фищук.
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точнее, спасибо, за хоть что-то, но они ж не такие дорогие, чтобы их можно было через каждые 3 перекрестка наставить
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А я думал, что к осени они какраз нам пригодятся. Поэтому и удивился, что так рано. В ноябре было бы в самый раз.
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Потом хопча - только рамки поставили, а уже снег пошел опять неожиданно в декабре.
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