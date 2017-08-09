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 Киевские новости
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Все про:жара (343) КГГА (2003) Киев (17816)

 Жара в городе: в Киеве установят 15 рамок с распылителями воды

жара

Охлаждающие конструкции будут функционировать по всему городу.

В Киеве до 11 августа установят 15 рамок с распылителями воды. Об этом сообщил глава Департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.

"По одной рамке будет установлено в Печерском (Мариинский парк) и Голосеевском (Голосеевский парк) районах. Добавят одну рамку в Днепровском (Тельбин). А по две - в Соломенском (Парк Островского и Отрадный), Подольском (Куреневский парк и Красная Пресня), Дарницком (Позняки и сквер Кошица), Шевченковском (парк Шевченко и сквер Гончара), Деснянском (Молодежный и Деснянский), Оболонском (сквер на Оболонском проспекте и пересечении с Тимошенко)", - сказал Фищук.

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для целого Киева 15 рамок - ничто.
точнее, спасибо, за хоть что-то, но они ж не такие дорогие, чтобы их можно было через каждые 3 перекрестка наставить
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недорогие? это смотря для кого,скамейки для сидения ( вещь простая) в метро Харькова Гепард умудрился по цене машин поставить.... ... так и тут будет, рамка по цене фонтана
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Ничо ты в колбасных обрезках не понимаешь. Для чиновника олимпийский принцип "Главное не победа, а участие" основной. Поставят две - всё равно пЕар. Скамейку починят, а телевизионщикам заплатят столько, что можно было небольшой скверик обустроить.
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ну вот - опять ) дак на следующий год остануться ,это же просто))
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Не уверен, что в следукющем году не надо будет закупать новые. Но будем надеяться.

А я думал, что к осени они какраз нам пригодятся. Поэтому и удивился, что так рано. В ноябре было бы в самый раз.
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вместе пришли к одной мысли, посмотри выше по ветке
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Ну сказано же было - ручная работа, авторский дизайн, ортопедическая форма, на заказ, чтобы у любимых харьковчан попа не болела.
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ой не надо, только не это...... рамка -фонтан ручной работы по цене самолета выйдет
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А прошлогодние куда дели? Или они "однолетние"?
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вопрос конечно интересный - но их не было - предсавлаешь - но я понимаю шо для тебя это тяжело - ну представить))
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В августе... А в июне нельзя было поставить? Мля...
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и шо это вы все злые - один злой,другой злой - клонируетесь или креатива на тролефабрике закончился?)))
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Может потому, шо скоро дети в школу пойдут, а в Киеве только пляжи открывают для купания и рамки с распылителями устанавливают.

Потом хопча - только рамки поставили, а уже снег пошел опять неожиданно в декабре.
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Июнь был холодным, жара началась во второй половине июля
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Я сказав встановити, а не включати. Включати по температурі.
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фонтани з прохолодною питною водою були б ефективніші,суспільний транспорт має бути обладнаний кондиціонерами.Мрії.Сам від спеки ,слава Богу,не страждаю,я нею насолоджуюсь.
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"Охлаждающие конструкции будут функционировать по всему городу." - что, неужели все 15???
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЖара в городе: в Киеве установят 15 рамок с распылителями воды
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