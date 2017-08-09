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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (1160) Омелян (312) Бальчун Войцех (114)

 "Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян

омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об освобождении от должности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В тексте отмечается: "Увольнение В.Бальчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было состояться самое позднее в июне этого года по итогам соответствующего отчета в Правительстве. Но самого отчета так и не произошло, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства Укрзализныце поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - подчеркнул Владимир Емельян.

Также он добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ: "Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Бальчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян
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Мафія бере під тотальний контроль Укрзалізницю! Або народ зупинить мафію, або мафія знищить Україну.
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В якості приклада мафіозного управління державними активами можна привести Ощадбанк який кожен рік нарощує збитки! Ощадбанком керує однокурсник яценюка андрій пишний і Ощадбанк показує рекордні збитки - в 2014 році - більше 10 млрд грн збитків, в 2015 році більше 13 млрд грн збитків, а в 2016 році дані про збитки просто засекречені, Ощадбанк провів переоцінку своїх будівель і збільшення вартості свого майна зарахував собі як прибутки.
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нахуй она ей нужна брать ее под какой то мифический контроль? она давно под контролем, с момента создания первого паровоза. вот тот парень, что выше написал, более точен в высказывании - Банду геть! этот лозунг и сейчас актуален.когда банда уйдет в леса только тогда можно говорить о каком то контроле. если новая никакая не сядет на шею. как все запущено, мама родная...пидарасы эти советские номенклатурщики, ни на что не способные. как ездили черт знает как так и ездим. эй Европа, ты где? ау, Европа!
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все возвращается. И браты Дубневичи тоже...
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Зрадофилы- ищите хоть дальнее родство с омеляном
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Ну а так как суд вернул железку под управление министерства инфраструктуры то начинать нужно с тебя!!! Как достало это ворье из НФ и БПП.
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спокійно! ))) воно здається з нф!
а їм треба обиратися))
а рейтинг - (мінус) 0%
що треба?! --- гроші!
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скільки разів перекладалася)) ця новина?!
є і омелян і емельян)))))))
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"Какой, думаю, Мондриан? Помню был один, господин Андриан, другой Мариан. А у меня Мондриан?"
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Дорвался, питор шоколадный, до кормушки! Опять УЗ убыточная будет!
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можешь быть свободен! Удели больше время своим шоколадным собратьям!
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сочувствую, но это тебе в больничку нужно, я не врач
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Ему и нам это стоило передачи Укрзализныци под Гройсмана. Он не Кирпа, но кто знает, может и получится хоть что-то изменить к лучшему.
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Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.Источник: https://censor.net.ua/n451065

Ось и вся причина отставки
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ОПЗ, воровство при ремонте дорог, лоукост- Омеляна к награде!
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мне казалось, что он изначально был не соратником Войцеху, а завистником.
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ВОТ ЭТО ДЕЛО)))
ВОТ ТЯПЕРЬ ПОЙДЁТ ДЕРИБАН)
А,ШО?ВСЕ НАШИ,ВСЕ СВОИ)
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не, реформ мы не дождемся. Сами эти мрази от халявного бабла не откажутся. У них жадность убила чувство самосохранения. Страны ЕС неоднократно показывали всем, как надо реформировать власть, когда она сопротивляется. Особенно хорош путь Франции, в которой 6 (ШЕСТЬ!!!) правительств полным составом отправляли на гильотину, пока не получили правительство без коррупции и воровства.
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пора Михо с командой серьезно заняться наведением порядка в Украине..
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Немедленно поменять всех на более сговорчивых)))
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"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - подчеркнул Владимир Емельян."
Откуда-с?
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Напевно дуже велика черга бажаючих на посади.Зачекались "хлопці" - Омелян теж зачекався - скільки грошей заробить торгуючи посадами - скільки "хлопці" накрадуть на посадах....Оце так фартонулу їм усім.Тільки от Українцям чомусь не фортить ....одні УРОДИ у влади((((.
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я так понимаю, что руководство МВД, прокуратуры и судов уже полностью обновили, теперь мона безопасно и на ЖД руководство поменять на новое.
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если бы емельяшу погнали то и вони вокруг железки не было бы!!! изначально!!!
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Ну да,теперь своих посадить надо,схемы спасать надо и опять УЗ в минуса.Прощай повышение зарплаты.Козлина рыговская.Ведь собирались провести тендер на 1000 новых вагонов
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Капец "Укрзализныци"!
Этот урод год добивался, шобы туда лапу запустить. Добился таки.
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Смішно читати про мрії Омеляна о професіональном керівництві...ага ... щас...
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такие вещи надо делать либо под предусматривающий достижение важных целей план, или вообще лучше не делать, интересно, а есть в данном случае цель и план, или это снова рейдерство?
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Такое впечатление, что Омеляну больше нечем заняться, кроме как бороться с Балчуном и всем штатом Укрзализници? как же такая кормушка у него ушла. Дурачек не понимает, что сейчас все внимание с уходом Балчуна на него лично переключится. А у самого какие такие достижения имеются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян
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