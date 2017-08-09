 "Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян

В тексте отмечается: "Увольнение В.Бальчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было состояться самое позднее в июне этого года по итогам соответствующего отчета в Правительстве. Но самого отчета так и не произошло, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства Укрзализныце поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - подчеркнул Владимир Емельян.Также он добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ: "Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Бальчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения".