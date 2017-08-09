"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об освобождении от должности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна.
В тексте отмечается: "Увольнение В.Бальчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было состояться самое позднее в июне этого года по итогам соответствующего отчета в Правительстве. Но самого отчета так и не произошло, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства Укрзализныце поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый", - подчеркнул Владимир Емельян.
Также он добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ: "Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Бальчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего увольнения".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян
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а їм треба обиратися))
а рейтинг - (мінус) 0%
що треба?! --- гроші!
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є і омелян і емельян)))))))
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фия пороха
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Ось и вся причина отставки
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ВОТ ТЯПЕРЬ ПОЙДЁТ ДЕРИБАН)
А,ШО?ВСЕ НАШИ,ВСЕ СВОИ)
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Откуда-с?
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Этот урод год добивался, шобы туда лапу запустить. Добился таки.
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