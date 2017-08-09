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 Суд арестовал участника перестрелки в Днепре Пабилера с возможностью внесения 128 тыс. грн залога, - полиция

убийство стрельба днепр

Сейчас в Днепровском СИЗО содержатся еще двое участников перестрелки, во время которой были убиты двое ветеранов АТО.

Сегодня, 9 августа, Октябрьский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Давиду Пабилеру - третьему участнику стрельбы, которая произошла 24 июля в ресторане "Дом" в областном центре. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Еще одному подозреваемому в стрельбе на проспекте Гагарина избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью залога 128 тыс. грн", - отметила Старчевская.

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Мера пресечения избрана в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Также, по словам Старчевской, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следователя о мере пресечения Пабилеру по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемого доставляют в суд из областной больницы им. Мечникова, где его лечат от огнестрельных ранений, полученных во время стрельбы.

Как известно, сейчас в Днепровском СИЗО содержатся еще двое участников стрельбы, во время которой были убиты два ветерана АТО.

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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Я вам скажу так (учитывая увольнение Бальчуна) как и предыдущих менеджеров-иночтранцев, расцвет коррупции и т.д. говорит об одном. террорист - не путин, террористы - шоколадная банда, которая взяла в заложники Украину - грабит страну прикрываясь путиным и требует взамен финансирования и признания на западе - вот они истинные террористы и подонки.
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предлагаю носить на руках шоколадного хмыря и дальше
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"террорист - не путин"

а кто тогда по-твоему
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Убийце 128 тысяч залога??? Это шутка такая???
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Нихрена себе расценочки! Двоих убили-5 штук баксов и на свободе!
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тоже сперва так скалькулировал, но потом почитал немного законы в США и там это было бы нормой, 128 тыщ конечно около 5 зеленых но и около 40 мин зарплат, т.е. вполне допустимая сумма для уплаты, а вообще залог ведь назначают там где нет 100% доказательств вины, т.е. если бляди из прокуратуры неподсуетились с доказательной базой то у судьи нет другого выхода как назначить арест с возможностью заставы, презумпцию невиновности еще никто не отменял... Вообще все чаще замечаю "слепых" патриотов которые если речь заходит об АТОшниках, не хотят ни слышать ни видеть ничего, для них все если АТОшника побили/убили то 100% это сепаратисты, ФСБ или шоколадная банда. Знаю пару мудаков АТОшников, которые барыжат солярой, оружием, гранаты и калаши как на потоке, наркота и водка, так то вообще в порядке вещей, и при том я этих ребят и раньше вроде знал, да только ссучились они конкретно и только их за жопу кто-то тронет так сразу вонь такая что мама не горюй и их же порядочные сослуживцы прикрывают даже не зная за какую мразь они подписываются
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Не суд, а какой-то ломбард. Две жизни оценивают очень дешево.
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Народным названием, а также тем, что "Днепропетровск" был назван в честь упыря-людоеда Петровского, одного из идеологов Голодомора.
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держи уже, убогое, 11.80 на рюмку стекломоя. бери с метанолом - будет веселей!
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"Всем" - это рассейским зомби? Нам как-то на мнение зомбей плевать.
А Украина только благодаря Майдану получила шанс быть независимой - разумеется - независимой от "империи Зла" - зловонной клоаки под названием "россия".
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это только в этом году подозреваемые в убийстве могут весело и непринужденно выходить под залог?... какое-то новаторство в упк... или в трактовке его судьями, скорее всего...
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Вы идиоты?!?! Какой залог?!?!
Лучше бы "с возможностью повесить"!!!
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Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано .Слава Украине ! Героям слава ! .
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Вы совсем умом тронулись убил Двух человек а его выпускают под залог в 5000$
И это уже какой случай подряд когда за убийство отпускают за деньги.Вот не давно один убил ребенка и 2 ребенок в больнице,при этом хотел на такси скрыться с места преступление но люди его задержали а они его как и этого тоже выпускают но уже за 500 000 гривен.
Не ужели деньги ценней человеческой жизни?
Походу в Украине уже совсем ...... наступил
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал участника перестрелки в Днепре Пабилера с возможностью внесения 128 тыс. грн залога, - полиция
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