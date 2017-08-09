 Суд арестовал участника перестрелки в Днепре Пабилера с возможностью внесения 128 тыс. грн залога, - полиция

Сегодня, 9 августа, Октябрьский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Давиду Пабилеру - третьему участнику стрельбы, которая произошла 24 июля в ресторане "Дом" в областном центре. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Еще одному подозреваемому в стрельбе на проспекте Гагарина избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью залога 128 тыс. грн", - отметила Старчевская.
Мера пресечения избрана в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Также, по словам Старчевской, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следователя о мере пресечения Пабилеру по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемого доставляют в суд из областной больницы им. Мечникова, где его лечат от огнестрельных ранений, полученных во время стрельбы.
Как известно, сейчас в Днепровском СИЗО содержатся еще двое участников стрельбы, во время которой были убиты два ветерана АТО.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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а кто тогда по-твоему
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А Украина только благодаря Майдану получила шанс быть независимой - разумеется - независимой от "империи Зла" - зловонной клоаки под названием "россия".
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Лучше бы "с возможностью повесить"!!!
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И это уже какой случай подряд когда за убийство отпускают за деньги.Вот не давно один убил ребенка и 2 ребенок в больнице,при этом хотел на такси скрыться с места преступление но люди его задержали а они его как и этого тоже выпускают но уже за 500 000 гривен.
Не ужели деньги ценней человеческой жизни?
Походу в Украине уже совсем ...... наступил
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