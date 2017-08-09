 Украинские правозащитники подали жалобы в ЕСПЧ на преследование Балуха в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщила 9 августа на пресс-конференции в Киеве юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.
По ее словам, речь идет о фактах незаконного преследования и фальсификации доказательств. Свиридова отметила, что современные механизмы защиты политузников, которые находятся в Крыму и России, "не всегда успешны".
Правозащитники утверждают, что в преследовании Владимира Балуха в Крыму принимали участие около 20 человек. По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, в том числе речь идет о главе ФСБ Крыма Викторе Палагине, следователе ФСБ Денисе Забаре, судье Марии Бедрицкой, представителях подконтрольных России прокуратуры, суда и других участниках со стороны обвинения в деле Владимира Балуха.
"Это один человек, но чтобы его посадить за решетку, было задействовано как минимум 20 человек, которые занимались фальсификациями. Это очень серьезные нарушения прав человека и даже процессуальных норм де-факто действующего там российского законодательства" - сказала Ольга Скрипник.
Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.
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