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 Политика Украины
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 Украинские правозащитники подали жалобы в ЕСПЧ на преследование Балуха в Крыму

балух

В Европейский суд по правам человека украинские правозащитники подали две жалобы по поводу преследования украинского активиста Владимира Балуха, которого осудили в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщила 9 августа на пресс-конференции в Киеве юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

По ее словам, речь идет о фактах незаконного преследования и фальсификации доказательств. Свиридова отметила, что современные механизмы защиты политузников, которые находятся в Крыму и России, "не всегда успешны".

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Правозащитники утверждают, что в преследовании Владимира Балуха в Крыму принимали участие около 20 человек. По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, в том числе речь идет о главе ФСБ Крыма Викторе Палагине, следователе ФСБ Денисе Забаре, судье Марии Бедрицкой, представителях подконтрольных России прокуратуры, суда и других участниках со стороны обвинения в деле Владимира Балуха.

"Это один человек, но чтобы его посадить за решетку, было задействовано как минимум 20 человек, которые занимались фальсификациями. Это очень серьезные нарушения прав человека и даже процессуальных норм де-факто действующего там российского законодательства" - сказала Ольга Скрипник.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор.
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слышь мужики реально разблочили цензор в крыму это шо ж такое случилось
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пля ухожу резко шото не верю наверное с целью отследить
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как кукуруза продаётся крысчанин...?\шифр на 37 странице Кобзаря...\
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские правозащитники подали жалобы в ЕСПЧ на преследование Балуха в Крыму
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