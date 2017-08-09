 Повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия

Соответствующее заявление выпустила пресс-служба подкомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В нем написано, что "во время новейшего пленарного заседания Подкомиссии под руководством доктора Казимежа Новачика 25 июля 2017 года согласовано позицию касательно времени и причин разрушения левого крыла Ту-154М".
Отмечено, что "разрушение левого крыла самолета произошло не в не результате столкновения с березой на участке Бодина".
"Распад крыла начался еще до столкновения с деревом. Кроме того многочисленные повреждения имеют признаки взрыва", - говорится в сообщении.
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2 Вспомните, сколько польской брехни уже опровергнуто за 7 лет - и "осколочные поражения трупов", и их подмена, и "достреливание" на месте, и "следы тротила в салоне"....
Поэтому ясно, что если отдать им обломки - на них немедленно обнаружат следы тротила, гексогена, иприта, зарина, ядерного взрыва и спермы Путина.
Честно говоря, мне просто стыдно за польских русофобов....
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Были все шансы, что это убийство так и осталось бы "несчастным случаем"...
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Варшава, 16 сентября 2016, 13:57 - REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам 16 сентября, что считает подозрительным то, что Россия не отдает стране обломки Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году.
По его словам, этот самолет - польская собственность, и факт того, что Россия его обломки не отдает, провоцирует «разные домыслы не в пользу РФ». «В нормальных условиях тот, кому нечего скрывать, в такой ситуации собственность другого государства просто возвращает», - сказал Дуда.
Ранее российская сторона, которая, как и польская прокуратура, ведет расследование обстоятельств крушения Ту-154М с президентом Польши на борту, неоднократно заявляла, что обломки самолета - это вещественное доказательство. До окончания следствия они не могут быть переданы Польше.
Польская сторона намерена вернуть обломки, даже с привлечением «некоторых международных учреждений». Об этом заявил 16 сентября в эфире Польского радио министр иностранных дел Витольд Ващиковский.
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Всем грамотным людям все было понятно с самого начала.
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И как бы причём тут гексоген.?
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Поэтому, верни сейчас обломки в Польшу - и я вас уверяю: на них немедленно найдут следы динамита, тротила, гексогена, иприта, зарина, ядерного взрыва и спермы Путина...
Стыдно за польских русофобов ....
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Ну ладно, не служил... Но голову, надеюсь имеешь?! Тогда поясни, ЗАЧЕМ "Жуков потопил 400 тыс. своих бойцов" за два года до Победы ???? Собрался войну проиграть? ?
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