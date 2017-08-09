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Все про:Качиньский (316) Польша (4005) самолет (2231) Смоленск (94)

 Повреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия

смоленск

Подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла началось еще перед столкновением с березой.

Соответствующее заявление выпустила пресс-служба подкомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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В нем написано, что "во время новейшего пленарного заседания Подкомиссии под руководством доктора Казимежа Новачика 25 июля 2017 года согласовано позицию касательно времени и причин разрушения левого крыла Ту-154М".

Отмечено, что "разрушение левого крыла самолета произошло не в не результате столкновения с березой на участке Бодина".

"Распад крыла начался еще до столкновения с деревом. Кроме того многочисленные повреждения имеют признаки взрыва", - говорится в сообщении.

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Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.
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Сща они прозреют. По сути это было спланированное убийство. А в отместку что? Может завалим Вавана Пукана? У него и так рожа недавно опухшая была. Как будто кто-то рылом по столу прокатал.
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Теперь, как и в случае с малазийским Боингом, осталось выяснить, случайно она туда попала или преднамеренно, а также имеют ли к этому отношение высшие должностные лица. Это еще на лет на 5.
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Да вы тоже уже задрали с этим самолётом - семь лет уже сопли жуёте.
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Плешивого нудиста ждёт Гаага по нескольким эпизодам.
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Та и так понятно, делайте уже что нибудь, да побыстрей
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полякам крыло отдали? я думал че гебня туда так никого и не подпустит
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1. Катастрофу тщательно расследовала комиссия МАК, в которую входили и польские спецы. Ничего необычного не нашли... Да и не делаются так покушения - поверни летчик на запасной аэродром и вся масштабная подготовка - насмарку.
2 Вспомните, сколько польской брехни уже опровергнуто за 7 лет - и "осколочные поражения трупов", и их подмена, и "достреливание" на месте, и "следы тротила в салоне"....
Поэтому ясно, что если отдать им обломки - на них немедленно обнаружат следы тротила, гексогена, иприта, зарина, ядерного взрыва и спермы Путина.
Честно говоря, мне просто стыдно за польских русофобов....
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ППЦ ну и в Польше сильна про-кацапская агентура - СЕМЬ ЛЕТ все следствие и всю страну "за нос водило".
Были все шансы, что это убийство так и осталось бы "несчастным случаем"...
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так хуйло останки самолета до сих пор не отдает, вроде
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Инфы о том, что отдала не было.



Варшава, 16 сентября 2016, 13:57 - REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам 16 сентября, что считает подозрительным то, что Россия не отдает стране обломки Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году.

По его словам, этот самолет - польская собственность, и факт того, что Россия его обломки не отдает, провоцирует «разные домыслы не в пользу РФ». «В нормальных условиях тот, кому нечего скрывать, в такой ситуации собственность другого государства просто возвращает», - сказал Дуда.
Ранее российская сторона, которая, как и польская прокуратура, ведет расследование обстоятельств крушения Ту-154М с президентом Польши на борту, неоднократно заявляла, что обломки самолета - это вещественное доказательство. До окончания следствия они не могут быть переданы Польше.
Польская сторона намерена вернуть обломки, даже с привлечением «некоторых международных учреждений». Об этом заявил 16 сентября в эфире Польского радио министр иностранных дел Витольд Ващиковский.
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Как бы они в этом не обвинили бандеровцев.
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Доверчивые поляки не дооценили подлости рашисткого режима, за что поплатились собственными жизнями. Не могла раша упустить такую возможность, как чохом избавиться от верхушки польской власти. Более мерзкого скопища подонков в рашистком госкубле, трудно себе представить. Гитлер только в этом преуспел.
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Вы думаете Гитлер первый на пьедестале ??? 186 детей Беслана и 140 учителей и родителей ??? А у Гитлера всего лишь Хатынь и не так много жертв -- а в России сегодня то война в Молдавии , то в Дагестане , то в Грузии , то в Абхазии , то в Осетии , то в Украине -- то Дубровка то атомоход Курск .Так кто первый ???
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Первый, несомненно, гитлер, но у рашистов есть перспектива его переплюнуть, учитывая что у нас 21 век.
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"Я хочу подчеркнуть, я считаю, что только сами граждане, проживающие на определенных территориях, имеют право определять свою собственную судьбу" - заявил путин. Таким образом он показал свою приверженность гитлеровскому нацизму, ведь именно гитлер, а теперь путин, утверждают право сверхчеловеков диктовать свою волю НАРОДАМ, в том числе и в вопросах самоопределения.
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Внешняя политика государства - это лишь продолжение ее внутренней политики.
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Когда упал самолет качинского я был в дороге на работу и новость пропустил. Вхожу на кафедру и мой начальник мне и говорит: "Слыхал, рашисты польскую элиту убили?!".
Всем грамотным людям все было понятно с самого начала.
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По ходу кто-то в Польше попросил передать за поребрик мешок с сахаром...
И как бы причём тут гексоген.?
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Вы слышали о Букринском плацдарме при взятии сов . войсками Киева ??? Так вот не Гитлер утопил в Днепре 400 тысяч " чорних світок " --а дорогой герой ЖУКОВ и Сталин -- отправвляя в бой украинских мужчин даже не переодев их в военную форму и не дав в руки оружие . Сейчас и на счет Гитлера нужно очень сильно фильтровать информацию --- НКВД - КГБ - ФСБ - Кремля .
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Посмотрим на ситуацию поближе:1. Обезглавливать державу - имеет смысл ТОЛЬКО, если на нее сразу напасть или заменить на своих. Иначе - деньги на ветер. 2. Так покушения не делаются: масштабная подготовка, куча людей и средств, а нормальный летчик просто повернет на запасной аэродром - и привет. А потом еще кто-нибудь проболтается.... 3. Вспомним всю польскую брехню за 7 лет - и "осколочные поражения трупов", и их "замена", и "следы гексогена в салоне", и "подделка данных черных ящиков"..
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(прод.) А брехали - на фоне четких выводов МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАКОМИССИИ, с участием и поляков...
Поэтому, верни сейчас обломки в Польшу - и я вас уверяю: на них немедленно найдут следы динамита, тротила, гексогена, иприта, зарина, ядерного взрыва и спермы Путина...

Стыдно за польских русофобов ....
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Кондратюк, сразу видно, что ты в армии ни дня не служил. А то бы знал, что она живет ПО ПРИКАЗАМ, и появление на передовой а) не прошедших первоначальную подготовку б) не переодетых в форму комбатантов и вооруженных и в) НЕ ПРИНЕСШИХ ПРИСЯГУ людей - не мыслимо даже в 1941 г, а уж в 1943 г -и подавно. Так что "черные свитки" - это ВЫДУМКИ НАЦИОНАЛИСТОВ, как и "приказ Жукова и Берии о выселении украинцев в Сибирь"...
Ну ладно, не служил... Но голову, надеюсь имеешь?! Тогда поясни, ЗАЧЕМ "Жуков потопил 400 тыс. своих бойцов" за два года до Победы ???? Собрался войну проиграть? ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПовреждения крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва, - смоленская подкомиссия
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