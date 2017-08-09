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 Политика Украины
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 Украинских военнослужащих кормят в среднем на 75 грн в день, - ВСУ

армия питание

Стоимость включает логистические услуги и услуги по приготовлению.

Средняя стоимость питания одного военнослужащего Вооруженных сил Украины составляет 75 гривен/сутки, сообщил начальник управления обеспечения продовольствием и организации питания Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Тыла Вооруженных сил Олег Задунайский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"75 гривен [средняя суточная норма на питание одного военнослужащего]. В эту сумму входят и продукты, и предоставление услуги - приготовить, довезти. Полный спектр услуг", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители Минобороны будут отбирать у поставщиков образцы продуктов питания для проверки, - ВСУ

При этом он подчеркнул, что Минобороны непосредственно контролирует только фирму, с которой заключается договор на поставку услуг, а договоры на поставку продуктов питания последняя заключает самостоятельно.
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нардэпы вообще не должны питаться! и зарплату получать, и мыться им тоже нельзя, и дышать маленькими глоточками, а если кто на солнце выползет сразу лопатой поперек рыла!!!
навеяно цензоровскими коментариями
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ДЕПУТА́Т

Мужской род

1.

Выборный представитель, член выборного государственного учреждения.

"Палата депутатов"

2.

Выборное лицо, уполномоченное для выполнения каких-н. поручений.
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зачем такие крайности? Пусть хотя бы живут (отдыхают, рожают, хоронят, ездят, детей учат, лечатся) хотя бы на ту зарплату, весьма немаленькую, которую получают из наших с Вами карманов!
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ты что порохобот?)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :D :D
тоже навеяно цензоровскими коментами
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реально маловато, мужикам, тем более на фронте нужно нормально питаться, а это хотя бы 150 грн. в день
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согласен - не согласен со словом - мужики - воины - по моему так лучше будет
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смотря по каким ценам продукты закупать, возможно то что ты купишь на рынке за 150 грн, по тендеру выйдет те же 75.
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По тендеру тушенка без мяса,дешево и калорийно,как соевый Рошен.
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я ел эту тушенку, там мясо даже кожей свинной не разбавляют как в большинстве магазинных консерв, нахера ты пиздишь?
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если ты не на передовой, значит, ту банку, что ты ел, кто-то украл у солдата....
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солдаты-контрачи частенько покупают себе обычные продукты, а паек мне как особо любопытному достался.
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когда в раследовании замешана партия (любая), я просто прохожу мимо и всегда оказываюсь прав.
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оно трындит. а ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ПИТАНИЕ и СУММА НА КОТОРУЮ КОРМЯТ - разные вещи!

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Вчера целая передача по ТВ была "Скандал с несъедобной тушенкой". Погугли это название, там масса материалов на эту тему. Так кто пиз... еще надо посмотреть.
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Та вполне нормально. Ты учти что это не на одного готовится, покупается, возится. Тут совсем другие цены включаются. Это ты на базаре свинину по 150 грн. покупаешь. А объяви тендер на десяток вагонов так и по 50 найдешь. Тоже самое касается всего вплоть до бензина.
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Смешно. Факт в том, что на тендерах они по 300 покупают.
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А смысл, Вася? Ты же вдумчиво новость читал? Армия платит 75 грн. поставщику услуг. А почем он будет покупать продукты ее не волнует. А он сам себя нaeбывaть будет?
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Ну да,это фото вот с этой показухи--Как бойцы едят "реформированный" армейский обед
Бойцы армейских Сил спецопераций наслаждаются разнообразным и питательным обедом2 августа 2017, 14:20
Об этом Мартин Брест написал на своей странице в Facebook, сообщает Depo.ua.
"Во всех столовках я фоткаю плакат "Тимофеич следит за тобой".
Сегодня на обед - гороховый суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок.И чай. И еще что-то с баклажанами", - написал он.
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шо подслеповатый и тебя раскусили - а как ты думал - помоловы,тумбачкины ,джамалы ,а теперь и кроты даже на цензоре уже не формат)))
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вообще то не стоит говорить и обсуждать тему как питаются солдаты. Тем более так подробно как вы.. Мое мнение личное - это не должно быть предоставлено на обсуждение..
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наверное в целях безопасности. Не должны посторонние люди знать что кушаешь, каким оружием пользуешься и что ждешь далее.
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- Как вас кормят , солдаты?
-Хватает , ещё и остаётся.
- Что делаете с тем что остаётся?
- Поедаем, ещё и не хватает!
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В среднем их кормят голубцами,мясо ест Поллитрак,а хлопцы капусту.
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ты же слепой - кроты все такие - откуда знаешь?)))
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В тушенке мясо не нашли,значит его кто то уже съел,логично?
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на тушняк нареканий еще ни разу не было, вот нахера ты тут ерепенишься?
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а он есть не может - ну если на цензоре гадость про Украину не напишет))
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он мне анекдот напомнил:
встречаются два дачника.
-ты как с кротами борешься?
-а я заговор знаю, нужно в ямку кротовью три раза прокричать
"крот! крот! еб..ть тебя в рот! Уходи в другой огород!!!"
-у меня не сработало, только соседи выехали...
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ты почему все руководство Украины так ненавидишь? ну все поголовно - так у нормальных людей не бывает - значит ты кто - ответ очевиден - крот))) а да забыл злой)
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Это сильно компенсируется вашей любовью.
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Тупее отмазки еще не слышал.......При этом он подчеркнул, что Минобороны непосредственно контролирует только фирму, с которой заключается договор на поставку услуг, а договоры на поставку продуктов питания последняя заключает самостоятельно..... в чём тогда конкретно выражатся контроль МО данной фирмы?
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причинно - следственные связи это не твое - а сколько будет - два умножить на три?))
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интерсено на сколько рублей питаются ольгинцы что так визжат тут на ветке
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вопрос конечно интересный - присоеденаюсь - троллики колитесь ,интересно ведь)))
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две брюквы в день и куст боярышника на месяц (для настойки 50 литров моющего средства).. примерно на - 0,4 $
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ааааа - бедненькие - тю фу - это их еще и жалеть кто то начнет)))
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А, сколько в 75 грн. именно логистики и платы за приготовление? И кому принадлежит фирма по доставке и фирма, которая готовит?
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На нулях в день выдают банку тушенки и банку солёных огурцов на троих. Какая готовка?
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Вот такая, это первое предложение после заголовка :
Стоимость включает логистические услуги и услуги по приготовлению.Источник: https://censor.net.ua/f935084
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Это распил. Подвоз стоит копейки, приготовления нет, деньги идут на карман кому надо. Разве банка огурцов и тушенки стоит 240 гривень?
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Так, я и спросил про принадлежность фирм по доставке и готовке не просто так))))
Кому из родственников из минобороны они принадлежат, чтобы проще?)))
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Ну, тушенка какая-то старая и вздутая была, фирму не помню. А вот огурцы от "Верес", того самого сепаратского "Верес". Я это помню потому, что возили лекарства от диареи. При поносе тяжело воевать, а генштаб решил, что киборги не болеют, потому вообще никаких лекарств на фронт не поставляет в принципе.
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Я, как командир ВОПа, получал на неделю на ВОП все, что положено было по нормам довольствия. Готовили сами. Жратвы было валом.
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Командир ВОПА - чиновник? Дядя...а что такое ВОП?
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Какой я тебе дядя, мальчик? Дядей будешь своего начальника в генштабе называть. Развелось казнакрадов.
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Серьезно? А где это так сурово было? У нас на нулях жратвы было валом.
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Сказку расскажешь детям малым и порохофилам продажным.
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Не буду я палить людей, знаю, что с недовольными делаете. Сейчас волонтёры уже организовали питание, но есть другая проблема - древесина. Расскажи мне, как у вас вагонами древесину привозили для организации укрепления.
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Да ты же не был на нуле, сучара....Я же вижу.
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Был, а ты не был. Теперь твоя очередь идиотничать. Заканчивай эти приёмы дешёвой демагогии, они на меня с третьего класса перестали действовать.
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Где ты был на нуле? Место назвать можешь, пи*добол диванный?
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В последний раз говорю. Не надо продолжать эту дешёвую демагогию. Ты уже увёл разговор с темы в русло личных оскорблений. Радуйся. Немного денюшек от стеця заробыв.
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Ты глухой? Ты где был на нуле? В какую волну и где? Я был в 4 волну. Речь веду про Марьинку. Тебя где плохо кормили на нуле, можешь сказать? Просто ответить можешь?
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Марьинка, Мариуполь...это всё рядом, какая разница, если везде одно воровство? Отвечать не буду, так как ребята очень не хотели, чтоб им жизнь хенералы хренштаба сломали.
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ЗА СЕБЯ ОТВЕТЬ. ГДЕ ТЫ БЫЛ НА НУЛЕ? Вопрос простой? И в какую волну?
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Сука, запомни...ты можешь пи*деть тут на тему политики все, что угодно, но если ты не был на "нуле", ГНИДА....ТО НЕ БРЕШИ.
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Давай без пены, я уже за тебя всё понял. И не капси: выглядишь олигофреном.
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Тебе на нуле давали на день банку огурцов и одну вздутую тушенку, говоришь? Где ты служил "на нуле"? Место назови и год, трепло сраное.
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А ты реально ведёшь себя, как мусор поганый. Зачем интересуешься конкретным местом? Таких мест и сейчас полно, поезжай, да посмотри, что едят, но тебе же ссыкотно, урод.
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Значит так, ботяра...На этом закончим. Нигде ты не был дальше своего дивана. Ты со всех прямых вопросов съезжаешь, герой клавиатуры. А то, что сказал, что ты был на "нуле"...с тобой Бог разберется за такую подлую брехню, гнидота.
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Солдаты говорят другое, но они же не целый начальник управления обеспечения продовольствием и организации питания Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Тыла Вооруженных сил Олег Задунайский!

Интересно, какое авто и сколько тысяч квадратных метров у дома начальника управления обеспечения продовольствием и организации питания Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Тыла Вооруженных сил Олег Задунайского
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75 грн- полный спектр услуг со стоимостью питания, приготовлением и доставкой...- этим все сказанно...
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Я- не в курсе, шо такое 75 гривен, в таких расчетах. Знаю, что меня, аки курсанта мореходки, кормили на 1 рубль 2 копейки. Это- летний вариант питания. Зимой- существенное повышение было: до1 рубль 3 копейки. Это- совершенно точно! Потому, вполне вероятно, что 75 гривен- это очень даже неплохо!
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Украинских военнослужащих кормят в среднем на 75 грн в день, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3797

"75 гривен [средняя суточная норма на питание одного военнослужащего]. В эту сумму входят и продукты, и предоставление услуги - приготовить, довезти. Полный спектр услуг", - сказал он." Картинку поправьте. На 75 грн в среднем! Вот это!

Украинских военнослужащих кормят в среднем на 75 грн в день, - ВСУ - Цензор.НЕТ 3024
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Ну где ты видел, чтоб у нас ничего не своровали и сделали на все деньги?
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Денежки сєкономленніе на оптовіх закупках жратві для ЗСУ , дядя Полторак кладет себе на карман . При єтом не забівает делиться . Муженко точно в доле , а дальше те , хто віше по должности . Хороший бизнес . Стабильній
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Скажу за себя, за 4 волну. На полигоназ нас кормили мерзопакостно. И наоборот. Очень классно нас обеспечивали питанием на "нуле".
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"... он подчеркнул, что Минобороны непосредственно контролирует только фирму, с которой заключается договор на поставку услуг, а договоры на поставку продуктов питания последняя заключает самостоятельно.Источник: https://censor.net.ua/n451060" --

3 миллиона 800 тысяч гривен. Такую сумму Академия Сухопутных войск во Львове заплатит Виктории Козак. 21-летняя девушка выиграла тендер на поставку рыбы - 12 тысяч килограммов замороженного филе и тушек семги и хека. При том, что бизнесменом стала за считанные дни. Предприятие Виктория зарегистрировала, как только Академия объявила тендер на закупку рыбы. Затем - за четыре дня, два из которых были выходными, - успела заключить несколько договоров и даже получить рекомендации.
Во Львове девушка - всего несколько месяцев, приехала из села Волощина. Долго и безуспешно искала работу. Согласна была на зарплату в 4 тысячи гривен.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оголосила ще один тендер на закупівля м'яса на 4 мільйони гривень, який виграв 23-річний підприємець Сергій Поздняков, який зареєструвався підприємцем за 8 днів до оголошення тендера.

Или АкадемиюСухопутных войск во Львове вывели из подчинения МО Украины, или кто 3,14здит!
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Перевожу с бюрократического: "В сутки на одного солдата мы списываем 75 грн на еду."
Не путать с реальными затратами, доходящими до стола.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинских военнослужащих кормят в среднем на 75 грн в день, - ВСУ
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