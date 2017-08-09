 Украинских военнослужащих кормят в среднем на 75 грн в день, - ВСУ

Средняя стоимость питания одного военнослужащего Вооруженных сил Украины составляет 75 гривен/сутки, сообщил начальник управления обеспечения продовольствием и организации питания Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Тыла Вооруженных сил Олег Задунайский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"75 гривен [средняя суточная норма на питание одного военнослужащего]. В эту сумму входят и продукты, и предоставление услуги - приготовить, довезти. Полный спектр услуг", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Минобороны непосредственно контролирует только фирму, с которой заключается договор на поставку услуг, а договоры на поставку продуктов питания последняя заключает самостоятельно.
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навеяно цензоровскими коментариями
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Мужской род
1.
Выборный представитель, член выборного государственного учреждения.
"Палата депутатов"
2.
Выборное лицо, уполномоченное для выполнения каких-н. поручений.
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тоже навеяно цензоровскими коментами
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Бойцы армейских Сил спецопераций наслаждаются разнообразным и питательным обедом2 августа 2017, 14:20
Об этом Мартин Брест написал на своей странице в Facebook, сообщает Depo.ua.
"Во всех столовках я фоткаю плакат "Тимофеич следит за тобой".
Сегодня на обед - гороховый суп, рыба, курица, салат, яблоки, арбуз, гречка, булочки и гранатовый сок.И чай. И еще что-то с баклажанами", - написал он.
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-Хватает , ещё и остаётся.
- Что делаете с тем что остаётся?
- Поедаем, ещё и не хватает!
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встречаются два дачника.
-ты как с кротами борешься?
-а я заговор знаю, нужно в ямку кротовью три раза прокричать
"крот! крот! еб..ть тебя в рот! Уходи в другой огород!!!"
-у меня не сработало, только соседи выехали...
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Стоимость включает логистические услуги и услуги по приготовлению.Источник: https://censor.net.ua/f935084
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Кому из родственников из минобороны они принадлежат, чтобы проще?)))
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ТЫ
СЛУЖИЛ?
А, бот?
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Интересно, какое авто и сколько тысяч квадратных метров у дома начальника управления обеспечения продовольствием и организации питания Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Тыла Вооруженных сил Олег Задунайского
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"75 гривен [средняя суточная норма на питание одного военнослужащего]. В эту сумму входят и продукты, и предоставление услуги - приготовить, довезти. Полный спектр услуг", - сказал он." Картинку поправьте. На 75 грн в среднем! Вот это!
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3 миллиона 800 тысяч гривен. Такую сумму Академия Сухопутных войск во Львове заплатит Виктории Козак. 21-летняя девушка выиграла тендер на поставку рыбы - 12 тысяч килограммов замороженного филе и тушек семги и хека. При том, что бизнесменом стала за считанные дни. Предприятие Виктория зарегистрировала, как только Академия объявила тендер на закупку рыбы. Затем - за четыре дня, два из которых были выходными, - успела заключить несколько договоров и даже получить рекомендации.
Во Львове девушка - всего несколько месяцев, приехала из села Волощина. Долго и безуспешно искала работу. Согласна была на зарплату в 4 тысячи гривен.
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оголосила ще один тендер на закупівля м'яса на 4 мільйони гривень, який виграв 23-річний підприємець Сергій Поздняков, який зареєструвався підприємцем за 8 днів до оголошення тендера.
Или АкадемиюСухопутных войск во Львове вывели из подчинения МО Украины, или кто 3,14здит!
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Не путать с реальными затратами, доходящими до стола.
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