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 В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма

В трех курортных городах и пяти районах Краснодарского края ввели график временного отключения света из-за сложной ситуации с энергоснабжением Крымского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание The Insider, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым", - сказано в сообщении, озаглавленном как "Энергосистема Кубани помогает Крыму".

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Жителям юго-западного энергорайона Краснодарского края отключат электричество с 20:00 до 23:00. В этот энергорайон входят Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также Крымский, Абинский, Славянский, Красноармейский, Темрюкский районы.

Напомним, более 108 тыс. крымчан остались без света после ввода оккупантами графика отключений

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В Сколково ведуться интенсивные работы.Освоено уже сто миллиардов рублей.путин обещал добавить.
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В этом году РФ заслала в Украину 29 "воров в законе"В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9513
Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в течение последних 7 месяцев Россия заслала в Украину 29 "воров в законе". Об этом сообщила пресс-служба МВД."Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а впоследствии изгнанного из страны вора в законе по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ - им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", - сказал он.


В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, в течение недели - с 13 по 23 июля - 91 иностранца разоблачили в совершении уголовных правонарушений, 17-ти из них сообщено о подозрении. В отношении 24 лиц применены предупредительные меры в виде содержания под стражей - 8, домашнего ареста - 4.

Также доказана причастность иностранцев к двум умышленным убийствам, одному тяжелому телесному повреждению, разбою и двум грабежам. По всем этим преступлениям лицам сообщено о подозрении.
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И срочно вводить визовый режим Так как недавно показывали вора в законе а у него паспорт Украины оказавшийся "левым" Так может этот паспорт тоже из тех что Янык с барского плеча раисе "отстегнул" еще при его правлении?
И по новым паспортам раисе будет труднее таких "подшефных" посылать
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А что с Ростовом? Нормик?
А Дамбасс? дышит???
- огласите списочек
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Это еще что! Как показали недавние исследования, русский русскому друг, товарищ и колбаса!
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Расейских курортов с ситемой обслуживания ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО, всё больше! Всей вате прювет пламенный, назад в будущее 19 век ждёт.
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Реалити-шоу погружения "титаника"
Долги агонизирующей смехдержавы уж больно тяжки:
В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3895
8/8/2017 Согласно ЦБ, по состоянию на 1 июля 2017 года внешний долг России составил $529,6 млрд, превысив уровень начала года на $15,5 млрд (3%).
Займы органов госуправления в январе-июне 2017 года увеличились на $8 млрд или на 20,5%. Долг прочих секторов вырос на $8,4 млрд (2,4%). При этом банки уменьшили свои внешние обязательства на $5,7 млрд (4,8%).

Адам Смит‏ @_Smithchenko:
За июнь суммарные убытки двух сотен убыточных российских банков составили 44 млрд р, потери активов - 422 млрд. Один застойный летний месяц!
За июнь (посл.отчетная дата) 218 российски банков имели отток активов и 208 - отрицательную прибыль (=убытки).
Залишайтесь з нами, буде весело!

ВТБ списал безнадежные кредиты на 74 млрд рублей в I полугодии 2017 г. | 09.08.17 | finanz.ru
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Энергосверхдержава, йопта, а руководит геополитик многоходовец))))))))))))
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Выпускники школ Латвии будут сдавать экзамены только на латышском языкеВ российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4774

В Латвии выпускники школ 9-х и 12-х классов будут сдавать экзамены только на латышском языке, причем изменения коснутся и школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных (тяжелочелюстных).В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4633
Исключение составляют экзамены по языковым предметам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства образования Латвии.


До сих пор ученики 9-го класса могли выбирать, на каком языке получать экзаменационные материалы и писать ответы. В 12-м классе экзаменационные материалы предоставлялись только на латышском, однако ответы можно было давать на национальном языке.

В Минобразования Латвии также считают, что полный переход к сдаче экзаменов на латышский язык позволит школьникам более эффективно обучаться в профессиональных учебных заведениях и интегрироваться на рынке труда.

Сейчас в Латвии проживает около двух миллионов населения, около 40% из которых считают русский суржик своим родным языком. Единственным государственным языком страны является латышский. По информации Министерства образования Латвии, с 2009 по 2016 год доля школьников, которые хотят сдавать экзамен на национальном языке, сократилось с 40 до 15%.
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... но крымнаш и у Димона заграничные трусы!
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крысчан скоро бить будут уже по всей цапии и с особой жестокостью ))
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краснодарцы безумно счастливы что могут лепездричеством поделится?
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Теперь они не смогут смотреть телевизор целых три часа в сутки и не узнают о величии и новых достижениях.
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думаете есть надежда на сбой кодирования в ватных головах?
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А може це придумали для того щоби кацапські відпочивальники їхали (свинячити) у Крим?
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Закон сохранения материи. Если где-то у кого прибудет, у кого -то отнимут. Скоро эти ватные уроды при слове Крым вздрагивать будут
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Залишається лише позаздрити мешканцям тамтешніх стойбіщ за надану їм можливість відчути себе хоч ненадовго, але все ж таки крисчанамі...😕😕😕
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А надо было раньше думать о последствиях а не


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А как же москали будут зомбоящик смотреть??? Не боитесь, что они в пустой холодильник начнут заглядывать и скрепы дадут трещину?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма
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