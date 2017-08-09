 В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание The Insider, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым", - сказано в сообщении, озаглавленном как "Энергосистема Кубани помогает Крыму".
Жителям юго-западного энергорайона Краснодарского края отключат электричество с 20:00 до 23:00. В этот энергорайон входят Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также Крымский, Абинский, Славянский, Красноармейский, Темрюкский районы.
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Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в течение последних 7 месяцев Россия заслала в Украину 29 "воров в законе". Об этом сообщила пресс-служба МВД."Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а впоследствии изгнанного из страны вора в законе по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ - им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", - сказал он.
В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, в течение недели - с 13 по 23 июля - 91 иностранца разоблачили в совершении уголовных правонарушений, 17-ти из них сообщено о подозрении. В отношении 24 лиц применены предупредительные меры в виде содержания под стражей - 8, домашнего ареста - 4.
Также доказана причастность иностранцев к двум умышленным убийствам, одному тяжелому телесному повреждению, разбою и двум грабежам. По всем этим преступлениям лицам сообщено о подозрении.
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И по новым паспортам раисе будет труднее таких "подшефных" посылать
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А Дамбасс? дышит???
- огласите списочек
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Долги агонизирующей смехдержавы уж больно тяжки:
8/8/2017 Согласно ЦБ, по состоянию на 1 июля 2017 года внешний долг России составил $529,6 млрд, превысив уровень начала года на $15,5 млрд (3%).
Займы органов госуправления в январе-июне 2017 года увеличились на $8 млрд или на 20,5%. Долг прочих секторов вырос на $8,4 млрд (2,4%). При этом банки уменьшили свои внешние обязательства на $5,7 млрд (4,8%).
Адам Смит @_Smithchenko:
За июнь суммарные убытки двух сотен убыточных российских банков составили 44 млрд р, потери активов - 422 млрд. Один застойный летний месяц!
За июнь (посл.отчетная дата) 218 российски банков имели отток активов и 208 - отрицательную прибыль (=убытки).
Залишайтесь з нами, буде весело!
ВТБ списал безнадежные кредиты на 74 млрд рублей в I полугодии 2017 г. | 09.08.17 | finanz.ru
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В Латвии выпускники школ 9-х и 12-х классов будут сдавать экзамены только на латышском языке, причем изменения коснутся и школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных (тяжелочелюстных).
Исключение составляют экзамены по языковым предметам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства образования Латвии.
До сих пор ученики 9-го класса могли выбирать, на каком языке получать экзаменационные материалы и писать ответы. В 12-м классе экзаменационные материалы предоставлялись только на латышском, однако ответы можно было давать на национальном языке.
В Минобразования Латвии также считают, что полный переход к сдаче экзаменов на латышский язык позволит школьникам более эффективно обучаться в профессиональных учебных заведениях и интегрироваться на рынке труда.
Сейчас в Латвии проживает около двух миллионов населения, около 40% из которых считают русский суржик своим родным языком. Единственным государственным языком страны является латышский. По информации Министерства образования Латвии, с 2009 по 2016 год доля школьников, которые хотят сдавать экзамен на национальном языке, сократилось с 40 до 15%.
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