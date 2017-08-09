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 Политика Украины
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Все про:мошенничество (708) Фонд гарантирования вкладов (120)

 Мошенники украли из Фонда гарантирования 6,5 млн гривен. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную группу, участники которой присвоили 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Сотрудники ГПУ, Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации. Она состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 млн гривен. Данные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи", - сказано в сообщении.

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Так, по данным правоохранителей, путем неправомерного доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление фальшивых паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании фальшивых паспортов на имя вкладчиков, участники преступной организации самостоятельно получали деньги или оформляли доверенность на имя соучастников.


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"Во время проведения санкционированных обысков работники Генеральной прокуратуры Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к ним, охотничьи ножи. 57 фальшивых паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, фальшивые удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карточки, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя должностных лиц", - сообщает полиция.

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По фактам преступной деятельности открыто сразу 4 уголовных производства по нескольким статья. В частности, ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 255 (создание преступной организации), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование фальшивых документов), ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 млн гривен ФГВФЛ, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, организаторы группы намеревались в дальнейшем присвоить два миллиона гривен Фонда, о чем свидетельствует изъятая у них при обыске документация.

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По данным полиции, в настоящее время расследование по четырем уголовным производствах завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-му ее участнику, в том числе 5-м - за создание преступной организации. Четыре человека - организаторы и активные участники преступной организации - находятся под стражей. После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.

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Тоже самое будет с пенсионными накоплениями имени Ревы - Гройсмана . Только в разы больше
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В результате полного отсутствия контроля и наказания за десятилетия масштабного разворовывания в стране сформировался синдром вседозволенности.
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Не только. Это будет продолжаться до тех пор, пока в УК за такие преступления не будут прописаны соответствующие меры наказания. Ничто так не заставляет задуматься, как перспектива получить реальные сроки в десятки лет.
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А про то сколько лярдов украли из этого фонда Гонтарева рожкова и иже с ними рассказать не хотите....
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Расскажут. Как только Вы им принесёте факты, хотя бы такие, как в этой статье показаны.
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Да эта новость уже с год назад была. И фото те же.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМошенники украли из Фонда гарантирования 6,5 млн гривен. ФОТО
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