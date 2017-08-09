 Представители Минобороны будут отбирать у поставщиков образцы продуктов питания для проверки, - ВСУ

На брифинге в среду в Киеве он рассказал, что в мае текущего года военнослужащие 128-й ОМБр, которая выполняет задачи в зоне АТО, поступили жалобы на консервы, которые поставляет ООО "Адамант 2000", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По поручению министра обороны 30 июня в 128-й ОМБ был осуществлен отбор данных продуктов. Во время проведения лабораторных исследований их качество не подтвердилось. Затем 14 июля было обращение народного депутата. По результатам обращения и в связи с результатами многих лабораторных исследований одной партии консервов министр назначил служебное расследование. Результаты мы сообщим", - сказал Д.Марченко.
По его словам, причиной данного инцидента может быть то, что "поставщик сознательно предоставляет для исследований продукцию необходимого качества, а потом поставляет в части продукцию худшего качества".
"Согласно устаревшим нормам контроля за качеством продуктов производитель сам привозит в лабораторию образцы продукции... Мы уже инициировали внесение изменений в договор, которые сделают невозможным такие действия поставщика. Отбор образцов будет осуществляться только представителями Минобороны", - рассказал Д.Марченко.
Вместе с тем, он проинформировал, что вся партия некачественных консервов была изъята, а ООО "Адамант 2000" продолжает поставки продуктов питания в подразделения ВСУ.
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