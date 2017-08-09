 Приговор Ахтему Чийгозу в Крыму суд оккупантов вынесет 11 сентября, - СМИ

Такую дату назначили ввиду "большого объема материалов дела", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На заседании 9 августа в суде завершились прения сторон, Ахтем Чийгоз выступил с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля"после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Из-за жары в Краснодарском крае введены временные отключения электричества
Как сообщает администрация региона, электричество будут отключать с 8 до 11 вечера. При этом уточняется, что ограничения вводятся, в том числе, из-за того, что региональная энергосистема задействована в погашении потребностей значительной части республики Крым.
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