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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1061) тарифы (1486) Укрзализныця (1159) Кравцов Евгений (3)

 И.о. главы "Укрзализныци" Кравцов намерен за месяц договориться с бизнесом об увеличении ж/д тарифов

жд поезд дорога локомотив железная уз

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, назначенный правительством в среду на этот пост с должности первого замглавы Мининфраструктуры, планирует оперативно провести переговоры с бизнесом и договориться о некотором повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое заложено в проект финансового плана компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надеюсь, можем решить вопрос утверждения финплана максимум в течение месяца. Он тесно связан с вопросом решения ситуации с индексацией тарифов, так как в финплан закладывается определенный уровень индексации: максимум месяц, чтобы предприятие не страдало, должен быть решен этот вопрос", - сказал он журналистам после назначения.

Е.Кравцов рассчитывает, что решение по индексации будет найдено в результате откровенной дискуссии с бизнесом на основе принципа "партнерства на равных".

Он подчеркнул, что с 2018 года необходимо ввести новую прозрачную, понятную и прогнозируемую систем тарифообразования с привязкой к объективным индексам, в частности, инфляции и промышленных цен.

"Это должно быть прозрачно, понятно для всех участников рынка и по определенной согласованной формуле", - отметил Е.Кравцов.

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И.о. главы "Укрзализныци" добавил, что по пассажирским перевозкам повышения тарифов до конца года не планируется.

Комментируя дискуссию между ушедшим в отставку главой правления УЗ Войцехом Балчуном и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о финансовых показателях компании, Е.Кравцов, до нового назначения возглавлявший набсовет УЗ, отметил вывод компании на позитивный финансовый баланс.

По его словам, через несколько месяцев будет готов аудиторский отчет E&Y за первое полугодие, который подведет итог в этой дискуссии.

Говоря о приоритетах в обслуживании пассажиров, новый руководитель назвал расширение скоростного сообщения, создание новых маршрутов в Европу: до конца текущего года - в Вену, а до середины следующего года - запуск поезда Одесса-Перемышль, а также повышение уровня сервиса.

Другим важным приоритетом на новом посту он назвал проведение корпоративной реформы УЗ, создание всех условий и формата работы независимого наблюдательного совета.

"Надеюсь, что уже за 2-3 недели мы сможем выйти на финальное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития для оперативного внедрения корпоративной реформы "Укрзализныци"… Я рассчитываю за 3-4 месяца (получить) полностью сформированную систему корпоративного управления", - сказал Е.Кравцов.

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Отвечая на вопрос о возможном участии в будущем конкурсе на главу правления компании, он сообщил, что еще не задумывался об этом и будет ждать условий конкурса для принятия решения.

Комментируя свои отношения с главой Мининфраструктуры В.Омеляном, который еще в начале года инициировал его отставку, Е.Кравцов назвал их "абсолютно рабочими".
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Платить и за "прибыли" Зализницы и за удорожание перевозок придется рядовому украинцу из своего кармана...
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То есть фактически сделать то, что и добивался Бальчун.........
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Раз народ Украины терпит и молчит ,значит воры правильно делают,что имеют этот народ так ,как им хочется ....
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Та Шо ж такоЄ, мля... У нас Шо нема КО?! Або кацап або поляк, або еврей. А українці на фронті...
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