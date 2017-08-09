 И.о. главы "Укрзализныци" Кравцов намерен за месяц договориться с бизнесом об увеличении ж/д тарифов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надеюсь, можем решить вопрос утверждения финплана максимум в течение месяца. Он тесно связан с вопросом решения ситуации с индексацией тарифов, так как в финплан закладывается определенный уровень индексации: максимум месяц, чтобы предприятие не страдало, должен быть решен этот вопрос", - сказал он журналистам после назначения.
Е.Кравцов рассчитывает, что решение по индексации будет найдено в результате откровенной дискуссии с бизнесом на основе принципа "партнерства на равных".
Он подчеркнул, что с 2018 года необходимо ввести новую прозрачную, понятную и прогнозируемую систем тарифообразования с привязкой к объективным индексам, в частности, инфляции и промышленных цен.
"Это должно быть прозрачно, понятно для всех участников рынка и по определенной согласованной формуле", - отметил Е.Кравцов.
И.о. главы "Укрзализныци" добавил, что по пассажирским перевозкам повышения тарифов до конца года не планируется.
Комментируя дискуссию между ушедшим в отставку главой правления УЗ Войцехом Балчуном и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о финансовых показателях компании, Е.Кравцов, до нового назначения возглавлявший набсовет УЗ, отметил вывод компании на позитивный финансовый баланс.
По его словам, через несколько месяцев будет готов аудиторский отчет E&Y за первое полугодие, который подведет итог в этой дискуссии.
Говоря о приоритетах в обслуживании пассажиров, новый руководитель назвал расширение скоростного сообщения, создание новых маршрутов в Европу: до конца текущего года - в Вену, а до середины следующего года - запуск поезда Одесса-Перемышль, а также повышение уровня сервиса.
Другим важным приоритетом на новом посту он назвал проведение корпоративной реформы УЗ, создание всех условий и формата работы независимого наблюдательного совета.
"Надеюсь, что уже за 2-3 недели мы сможем выйти на финальное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития для оперативного внедрения корпоративной реформы "Укрзализныци"… Я рассчитываю за 3-4 месяца (получить) полностью сформированную систему корпоративного управления", - сказал Е.Кравцов.
Отвечая на вопрос о возможном участии в будущем конкурсе на главу правления компании, он сообщил, что еще не задумывался об этом и будет ждать условий конкурса для принятия решения.
Комментируя свои отношения с главой Мининфраструктуры В.Омеляном, который еще в начале года инициировал его отставку, Е.Кравцов назвал их "абсолютно рабочими".
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