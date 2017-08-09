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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10452) пенсионный возраст (746) пенсия (1657) Министерство социальной политики (502) Рева (233)

 Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева

налоги пенсия денисова

В Украине на сегодняшний момент около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают пенсии из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе брифинга.

"Должно быть соотношение между тем, что человек заплатил и что человек получил. Согласитесь, что каждый человек принимает участие в пенсионной системе по-разному. Есть минимальная, ниже которой вы вообще никакой пенсии не получаете. Если у вас нет 15 лет страхового стажа - вам пенсия не платится", - сказал Рева.

Министр отметил, что тема о том, что часть граждан вообще не получает пенсий, мало обсуждается в обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева

"Об этом мало кто говорит и мало кто знает. У нас есть почти 20 тыс. человек в Украине, которые не получают пенсию, будучи людьми пенсионного возраста. Им не платится пенсия, им платится специальная помощь, какая платится лицу, которое не имеет права на пенсию", - отметил глава Министерства соцполитики.

Как сообщалось, Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе в Украине.
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Справедливо, не работал на пенсию не расчитывай.
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а если работал 14 лет, то достоин сдохнуть с голода?
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Если работал 14 лет, то дармоед ленивый и пенсия не положена.
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А почему вашу службу назвали ГПУ, ведь аббревиатура еще та?
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я тебя удивлю, но среди дармоедов принято вообще не работать. а причин по которым ты не наработал страховой стаж полностью может быть масса и большинство из них уважительные. взять хотя бы уход за нетрудоспособным родственником...
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Где вы нашли справедливость? Если вы прокурор, то можете не отвечать.
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так какого с меня дерут налог в пенсионный фонд если мне пенсия не светит. Какого хера фопов одиночек,лишилы конституционных прав на отпуск,я месяц не работать не мог (я мужчина не смотря на ник) операция и востанавливаюсь до сих пор,но налог один хер плати
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Ты конечно интересный товарищ, хочешь работать и налоги со сборами не платить? Почему раньше не платил в пенсионный фонд, чего ждал?
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а я ничего и ждал от так называевого государства,оно только берет горбатить на минималку,нет уж это без меня
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Этот пидор из Винницы..в Виннице на одном только гпз работало больше 10000 народу,они гпз успешно проеба...и вот кто спился,кто удавился,кто пошёл к гройсманам на тротуар торговать,а кто на рассею,потом португалию,чехию,польшу...
откуда стаж...страх-страх...
почему негр в сша 5 лет проработал иему социалка в 500 баксов положена..а эти винницкие пидоры 50 баксов и то .........................................пи пи пиипи-не селена гомес
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Украина это гетто пенсионерам которые прописаны в паспорте после 14 года пенсию не выплачивают заставляют получать довидку переселена ..и фашисты будут ходить в вашу законную квартиру с проверкой вот это уже настоящий геноцид....для переселенцев...
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Не понял, в Маладой Ряспублике разве пенсии не дают? Насколько я знаю, что коммуналка там даром, зачем переселенцы едут к фашистам?
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В Европе соцыалка-пособие больше чем большинство пенсий в Украине - с моей точки зрения справедливо-каждый понимает по своему слово не конкретное с очень и очень многими понятиями у каждого свое, без цифр и конкретики минимальной базовой выживаемости человека, или утилизации людской жизни,- что "справедливо"-
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с 2002 по 2012 г был ФОП (предринимателем )Платил налоги как и обязывало государство... - страховой стаж составил 3,5 года... так то.... А на вопрос по чему ? Ответ- нужно было платить больше...
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Так у тех, кто имеет 50 лет стажа пенсия тоже не платится. Или 1500 грн пенсия, а не подачка на нищенство?
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Все кто работал при совке и не имел нормальных зарплат, а теперь не получает достойную пенсию все претензии к чЛенену, он ещё лежит в центре Мацквы.
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А если моя мать мать имела при совке 132 рубля и работая имела большую зарплату, а теперь 1500 грн пенсии? Да и партийной не была, совок не любила...
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ну наконец то для местных пенсов отдушина.. щас оторвутся...
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как можно дожить до 60 лет и не наработать на 15 лет стажа?
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нужно упорно трудиться, что бы к 60 работать меньше 15 лет - нужна пенсия.
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можно, и таких миллионы,а тех кому начитают минимум не один миллион
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а можно на примере? ну вот как нужно работать так чтобы за 40 лет взрослой жизни не наработать 15 лет?
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Если человек прожил год в Украине он в среднем заплатит в казну государства 10-12 тис грн. косвенных налогов.
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Это не системное решение 1247 грн на 20000 это без малого 25 млн грн - смехотворная сумма по сравнению с дырой в бюджете пенсионного фонда 140 млрд грн - а сколько шума!
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Я не знаю- как так вышло, но у меня есть именно 15 лет трудового стажа. Вот именно 15 лет и 1 месяц. 12 лет в Союзе и 3 года 1 месяц- уже в Украине. Остальное время- на фирмачей работал. Значит, я тоже имею право! Во, дела. А я и не знал.
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так стаж общий а не на бюджетные организации. Я тут свой прикинул. половина учебы в универе и по сей день на разных местах в т.ч. 12 лет на себя. выходит 25 уже. А мне только 45 будет
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а если 10 лет стажа всего, пенсию тоже не платят ?
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20 тысяч человек убивается государством Украина ? Ну и ну ....
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От замполита мерзоты Ревы это звучит так - Молодёжь и реальные работники , валите нах из Украины, вам тут ничего не светит. Нам надо 20 миллионов от силы для работы на заводах, на рудниках, в шахтах, на полях, фермах...НА ПАНОВ!
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Свыняча воровская харя Розенка тырит для Барыги по году уже до 100 милиардов у пенсионеров и инвалидов .
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с 1го августа переселенцам ..которые купили квартиры имеют законную прописку в паспорте пенсионеров перестали платить пенсии ..людей оставили без средств существование ..теперь заставляют во становить пенсию написать заявление чтобы комиссия посмотрела твоё законное жжильё ..это гетто настоящий геноцид устроил Розенко ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева
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