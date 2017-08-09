 Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе брифинга.
"Должно быть соотношение между тем, что человек заплатил и что человек получил. Согласитесь, что каждый человек принимает участие в пенсионной системе по-разному. Есть минимальная, ниже которой вы вообще никакой пенсии не получаете. Если у вас нет 15 лет страхового стажа - вам пенсия не платится", - сказал Рева.
Министр отметил, что тема о том, что часть граждан вообще не получает пенсий, мало обсуждается в обществе.
"Об этом мало кто говорит и мало кто знает. У нас есть почти 20 тыс. человек в Украине, которые не получают пенсию, будучи людьми пенсионного возраста. Им не платится пенсия, им платится специальная помощь, какая платится лицу, которое не имеет права на пенсию", - отметил глава Министерства соцполитики.
Как сообщалось, Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе в Украине.
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"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева(19)
Пенсионная реформа может быть окончательно принята в сентябре, - Рева(55)
6-7 млн трудоспособного населения не платит пенсионные взносы, - Рева(181)
Работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет, - Рева(315)
МВФ: українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку(0)
Увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию начнется с января 2018 года, - Рева(174)
Правительство направило законопроекты по пенсионной реформе на рассмотрение в Раду(26)
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откуда стаж...страх-страх...
почему негр в сша 5 лет проработал иему социалка в 500 баксов положена..а эти винницкие пидоры 50 баксов и то .........................................пи пи пиипи-не селена гомес
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