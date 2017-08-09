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 Политика Украины
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Все про:поезд (673) увольнение (1430) Укрзализныця (1159) Климпуш-Цинцадзе (172)

 "Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне

укрзализныця

"Укрзализныця" извинилась за неработающий кондиционер перед пассажирами вагона, в котором ехала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра компании "Укрзализныця".

"Относительно поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон - Киев 6-7 августа Укрзализныця уже провела оперативное расследование предоставленных фактов. Напомним, г. Иванна сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха. Случаи, когда вагон оборудован системой кондиционирования, но она по каким-то причинам не работает, железнодорожники берут на контроль", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, кондиционер в вагоне не работал из-за неудовлетворительной работы "Днепровагонремстрой", с которым "Укрзализныця" заключила соглашение на выполнение услуг по ремонту систем кондиционирования воздуха. Сообщается, что контракт с компанией будет расторгнут, вагон, в котором произошел инцидент, временно исключен из состава поезда, а работники, выполнившие некачественный ремонт, больше не будут работать в вагонах "Укрзализныци".

"ПАО" Укрзализныця "совместно с филиалом "Пассажирская компания" начинает работу по прекращению действия заключенного соглашения с ОАО "Днепровагонремстрой" как с исполнителем, который не смог предоставить качественные услуги", - сказано в сообщении УЗ.

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Что касается плохого самочувствия проводника, который обслуживал вагон, то, по заключению медиков, он потерял сознание из-за пищевого отравления. Сейчас он лечится в житомирской больнице.

"При этом "Укрзализныця" осознает свою ответственность за сложившуюся ситуацию. После оперативного рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский", - сообщает пресс-служба УЗ.
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та отож))), слова цієї "дамочки", видно, були останнім аргументом для Бальчуна на відставку!
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"..Случаи, когда вагон оборудован системой кондиционирования, но она по каким-то причинам не работает, железнодорожники берут на контроль"

та епта! как будто это ОДИН вагон!..
сложно найти работающий кондиционер в вагонах...
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"Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне

а на жалобы обычных пассажиров внимания не обращают)
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шо ти човна-будку), качаєш?! тут ціла віце-премьєрша) їхала, а то якісь пасажири)
розуміти треба, й брати під козирьйок)!!!
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барыне не по чину карету подали?а как же мы вместе с народом?
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фигасе у хохлов фамилии)
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Да кому вы сказки рассказываете. Прям единственный вагон. Не смешите. Я больше поверб, что действительно "экономят". Я в последние месяцы из Киева в Херсон в вагонах с печным отоплением езжу. Давно такого не было. Когда увидел дымящуюся трубу в вагоне - ржал по полной, типа "шашлыки, шаурма......"
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"Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне, - дивно как то. Обычно пассажиров посылают на ...А тут стали думать.
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А если я пожалуюсь, то сотрудников тоже уволят? Или это эксклюзивная возможность только для всяких Климпушек-Срадзе?
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теперь всем можно жаловаться на вагоны УЖД?
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последний раз пользовался услугами УЖД лет 12 назад наверное
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А уволили, как всегда, как раз того работягу, который может починить этот "кондиционер", или того "начальничка", который бабки "за ремонт" списал "на карман", а вагон и так поездит?
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Кто такая эта тётка? И как она умудрилась там оказаться??? Совок был, Совдепия рулит.....Пани не понравилось, нашли крайних холопов.
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Да пусть не свистят. Это.... системное явление. Первое вентиляторы просто не эффективны, они не могут прокачать вагон в жару и просто катают килловаты. Кондиционеры есть, но они их пускают после проезда узловых станций и то...ПОВАГОННО. И то в купейных. Чтобы исключить просадку сети. Касаемо воды для чая то она ВСЯ!!!, тупо вся идет с накипью, которую не моют. ВСЯ вода для чая идет с мутным осадком. Некоторые депо реально дают чистое белье, но тот поезд на который ехала Климпуш теперь получает белье с депо Киева, а оно.....ЧЕРНОЕ!!! На нем шахтеры спали, и то после пяти смен. Вот така петруха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне
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