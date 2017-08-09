 "Укрзализныця" уволила ряд сотрудников из-за жалобы Климпуш-Цинцадзе на неработающий кондиционер в вагоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра компании "Укрзализныця".
"Относительно поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон - Киев 6-7 августа Укрзализныця уже провела оперативное расследование предоставленных фактов. Напомним, г. Иванна сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха. Случаи, когда вагон оборудован системой кондиционирования, но она по каким-то причинам не работает, железнодорожники берут на контроль", - говорится в сообщении.
Как отмечается, кондиционер в вагоне не работал из-за неудовлетворительной работы "Днепровагонремстрой", с которым "Укрзализныця" заключила соглашение на выполнение услуг по ремонту систем кондиционирования воздуха. Сообщается, что контракт с компанией будет расторгнут, вагон, в котором произошел инцидент, временно исключен из состава поезда, а работники, выполнившие некачественный ремонт, больше не будут работать в вагонах "Укрзализныци".
"ПАО" Укрзализныця "совместно с филиалом "Пассажирская компания" начинает работу по прекращению действия заключенного соглашения с ОАО "Днепровагонремстрой" как с исполнителем, который не смог предоставить качественные услуги", - сказано в сообщении УЗ.
Что касается плохого самочувствия проводника, который обслуживал вагон, то, по заключению медиков, он потерял сознание из-за пищевого отравления. Сейчас он лечится в житомирской больнице.
"При этом "Укрзализныця" осознает свою ответственность за сложившуюся ситуацию. После оперативного рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский", - сообщает пресс-служба УЗ.
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та епта! как будто это ОДИН вагон!..
сложно найти работающий кондиционер в вагонах...
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а на жалобы обычных пассажиров внимания не обращают)
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розуміти треба, й брати під козирьйок)!!!
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