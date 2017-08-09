 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Согласно проекту решения, которым располагает агентство, 23 августа запланировано празднование Дня государственного флага, в ходе которого будет проведено синхронное поднятие государственного флага во всех областных и районных центрах, воинских частях и посольствах Украины.
В День Независимости, 24 августа, в Киеве на Крещатике пройдет военный парад, а 21-25 августа на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади пройдет демонстрация вооружений и военной техники.
Кроме того, 24 августа состоится торжественное возложение цветов к памятникам и местам погребения выдающихся деятелей украинской государственности, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.
Религиозным общинам предлагается 24 августа провести молебны за Украину.
В августе-сентябре запланировано проведение научных, образовательных и информационных мероприятий, посвященных событиям становления Украинской государственности.
25-26 августа планируется содействовать проведению во Львове национального телепроекта "Украинская песня", также на август запланирована премьера и проведение показов фильма "Червоний" с привлечением широкого круга зрителей.
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сепары просто всрутся от страха когда будут смотреть парад по телевизору
надеюсь посольство кацапстана пригласили
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единственное за шо переживаю
так это шо пропустил парад Гелетея в севасе)
надеюсь Петр Алексеевич уже репетирует зло размахивать руками
и корчить страшные рожи вперемешку со страдальческими)
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хер с теми кацапами
хотя бы розенблата провели)
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