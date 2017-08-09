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 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве

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Кабинет министров Украины утвердил план празднования 26-й годовщины независимости страны с военным парадом в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

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Согласно проекту решения, которым располагает агентство, 23 августа запланировано празднование Дня государственного флага, в ходе которого будет проведено синхронное поднятие государственного флага во всех областных и районных центрах, воинских частях и посольствах Украины.

В День Независимости, 24 августа, в Киеве на Крещатике пройдет военный парад, а 21-25 августа на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади пройдет демонстрация вооружений и военной техники.

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Кроме того, 24 августа состоится торжественное возложение цветов к памятникам и местам погребения выдающихся деятелей украинской государственности, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.

Религиозным общинам предлагается 24 августа провести молебны за Украину.

В августе-сентябре запланировано проведение научных, образовательных и информационных мероприятий, посвященных событиям становления Украинской государственности.

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25-26 августа планируется содействовать проведению во Львове национального телепроекта "Украинская песня", также на август запланирована премьера и проведение показов фильма "Червоний" с привлечением широкого круга зрителей.
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раньше был просто совок, а теперь у нас ШОКОЛАДНЫЙ совок
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Парад потрібно проводити в звільненому Донецьку та Луганську, а в Києві парад це нецікаво. Дивитись на пики нашої мафіозної влади не можу, тому парад дивитись не буду, звиняйте хлопці.
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Вместо Киева демонстрируйте военную технику на фронте, больше сохранится жизней.
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Ватных тимошенко-путинцев просто рвёт на куски от парада ВСУ с НАТО в Киеве.
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це перемога
сепары просто всрутся от страха когда будут смотреть парад по телевизору
надеюсь посольство кацапстана пригласили
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У тебя уже потекло только от новости, значит всё делается правильно
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да мне насрать
единственное за шо переживаю
так это шо пропустил парад Гелетея в севасе)
надеюсь Петр Алексеевич уже репетирует зло размахивать руками
и корчить страшные рожи вперемешку со страдальческими)
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А пленных кацапов на этом параде провести - слабо? Ну конечно же проще провести парадом свежепокрашенное старьё, если уж чем другим хвалиться не чем.
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))
хер с теми кацапами
хотя бы розенблата провели)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве
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