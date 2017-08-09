 Подорожание железнодорожных билетов в этом году не планируется, - новый руководитель "Укрзализныци"

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что же касается пассажирских тарифов, до конца года повышение не планируется. Что касается грузовых тарифов, для меня одна из ключевых задач в течение первых дней работы провести откровенную дискуссию с украинским бизнесом. Железная дорога должна быть партнером украинского бизнеса и промышленности, должна быть не слугой, а именно партнером на равных условиях", - заявил Кравцов.
По его словам, со следующего года "Укрзализныця" должна перейти на новую систему тарифообразования: она должна быть привязана к объективным индексам и быть прогнозируемой для бизнеса.
Как сообщалось ранее, 9 августа Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы государственного предприятия "Укрзализныця".
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Заметьте, ни в ГенпрокурВатуре, ни НАБУ, ни СБУ (ну тут всем все понятно , кто ж подымет руку на хозяина) нет и никогда не будет ни одного дела...
Вот и вся (почти вся) правда про экономику нашей страны. Потому не убывают очереди за биометрическими паспортами.
Потешная продажная, вороватая "власть" обрекла Украину на уничтожение "успешными бизнесменами".
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водке по новой ценечаях )
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думають, що й далі обдирати Українців?
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https://www.obozrevatel.com/finance/economy/who-is-mr-kravtsov-v-seti-poyavilos-neodnoznachnoe-dose-na-novogo-glavu-ukrzaliznitsi.htm
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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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Опыт работы в железнодорожной отрасли: с января 2015 года
Это типа Луценко генпрокурор. А пошли бы вы лечится к такому врачу или полететь на самолете с специалистами подобного уровня? Или с водителем маршрутки без опыта и прав?
ЖЕСТЬ!!!
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