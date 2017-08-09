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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (1159) Бальчун Войцех (113) Кравцов Евгений (3)

 Подорожание железнодорожных билетов в этом году не планируется, - новый руководитель "Укрзализныци"

укрзализныця

В этом году индексации пассажирских тарифов на ПАО "Укрзализныця" не планируется.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что же касается пассажирских тарифов, до конца года повышение не планируется. Что касается грузовых тарифов, для меня одна из ключевых задач в течение первых дней работы провести откровенную дискуссию с украинским бизнесом. Железная дорога должна быть партнером украинского бизнеса и промышленности, должна быть не слугой, а именно партнером на равных условиях", - заявил Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"

По его словам, со следующего года "Укрзализныця" должна перейти на новую систему тарифообразования: она должна быть привязана к объективным индексам и быть прогнозируемой для бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган

Как сообщалось ранее, 9 августа Войцех Бальчун подал в отставку с поста главы государственного предприятия "Укрзализныця".


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Удачная подвернулась новость для самопиара.
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Тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці мають бути в 3,5 рази більше, як в ЄС!
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я тоже не понимаю - почему население должно покупать газ и электроэнергию по европейским тарифам, а ахметов платит за ж\д перевозки по тарифу в 4 раза меньше экономически обоснованного?
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Потому что есть такие твари, как Омелян.
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Точно также предприятия г-на Ахметова (многие-многие годы) покупали газ по тарифам для населения (то есть по ценам ниже рыночных). Продукция продавалась на мировом рынке по ценам рынка. Отсюда - один из источников баснословного богатства (второй - возврат НДС от фиктивного экспорта). Но такое было не в сказке: как и сейчас, тогда в Киев (не куда-нибудь, а на самый верх) шли чемоданы с наличной валютой - плата за услуги). Все руководители городских газовых хозяйств были бывшие члены КПСС и члены партии регионов (совпадение? - Вовсе нет!), и манипуляции с объемами потребленного газа населением и заводов этого г-на давали "экономию" в десятки миллионов долларов. СБУ, МВД (тогда и сейчас) - содержанки этого успешного бизнесмена.
Заметьте, ни в ГенпрокурВатуре, ни НАБУ, ни СБУ (ну тут всем все понятно , кто ж подымет руку на хозяина) нет и никогда не будет ни одного дела...
Вот и вся (почти вся) правда про экономику нашей страны. Потому не убывают очереди за биометрическими паспортами.
Потешная продажная, вороватая "власть" обрекла Украину на уничтожение "успешными бизнесменами".
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Посмотрим на этого Кравцова,с кацапской фамилией.Если будут тырять и продавать и при нем железнодорожное новое постельное белье и полотенца,то он такой же как и предыдущий коррупционер.
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вы реально верите что основа коррупции на ж/д - это воровство нового постельного?
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пиз-ть - не мешки ворочать, гном шоколадный, посмотрим в какую зад-цу ты загонишь Укрзализныцю до конца года, упырь.
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прально, а проводники будут подымать на водке по новой цене чаях )
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омельян- бальчун...технический нокаут в пользу отечественного вора.
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Железная дорога должна быть партнером украинского бизнеса и промышленности - золотые слова.........вот только этот самый бизнес партнёром быть не намерен. Ему нужно, чтобы УЗ была их слугой и возила себе в убыток, поэтому вас уродов и прикармливают. А убытки покрывать должны из бюджета, из налогов, которые вообще-то для другого предназначены.
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а удешевление билетов в чоколадном королевстве хоть теоретически возможно?
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Ну этот сразу все отваливающиеся полки по вагонах самолично поприкручивает и влажное белье высушит. А если нет - то "я ж вам цену не поднимал" чо хотите теперь?))
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"Золотые" варианты на пост главы "УЗ" из числа патриотов: Мартыненко, Пашинский, Жвания, Третьяков, Червоненко.
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Есть лучше патриоты это Каноненко и Грановский
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чого вони все на завтра відкладають?!
думають, що й далі обдирати Українців?
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«Евгения Кравцова называют главным «смотрящим» за приватизационными процессами на железной дороге - распродажей непрофильных активов УЗ, обслуживающих пассажирские и грузовые перевозки. Занимая высокие должности на УЗ, Кравцов пролоббировал назначение своих людей в состав правления инвестиционно привлекательных предприятий. Те изучают финансовую документацию, разрабатывают схемы по наращиванию долговой нагрузки, цена активов доводится до абсурдно низкой, а затем свои люди могут купить объект за копейки», - говорится в материале.
https://www.obozrevatel.com/finance/economy/who-is-mr-kravtsov-v-seti-poyavilos-neodnoznachnoe-dose-na-novogo-glavu-ukrzaliznitsi.htm
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Правительство и парламент лоббируют интересы олигархов и почти за бесценок заставляют Укрзализныцю перевозить им грузы, у нас тарифы на грузоперевозки ниже чем в восточной Европе в 5-10 раз... если их не поднять то за кокой фиг строить новые дороги и модернизировать парк вагонов, Бальчун на это ответа от правительства не получил и понимая, что ничего сделать-реформировать не сможет честно ушел в отставку...
Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
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Как пишет сайт Blacklist, Кравцов родился в 1986 году. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "Правоведение"), а также Частное высшее учебное заведение "Европейский университет" (специальность "Менеджмент внешнеэкономической деятельности").
Опыт работы в железнодорожной отрасли: с января 2015 года
Это типа Луценко генпрокурор. А пошли бы вы лечится к такому врачу или полететь на самолете с специалистами подобного уровня? Или с водителем маршрутки без опыта и прав?
ЖЕСТЬ!!!
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Плохая примета подобные заявления - после них обычно возникают обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых тарифы и повышаются. Может надо сплюнуть в сторону кабмина и трижды сказать - "чур меня" напротив администрации президента?
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ну теперь у ахметки дела в гору пойдут ему все за бесплатно возить будут...
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Похоже, так. Хотя у него и так все на мази...
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Вже гидко на цей вертеп дивитися.Знов початок,по методичке Рыгов.Встреча с промышленниками та предпринимателями.Вроде Азаров нiкуди и не уходил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодорожание железнодорожных билетов в этом году не планируется, - новый руководитель "Укрзализныци"
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