 Руководство НСЖУ практикует двойные стандарты, играя против информбезопасности Украины, - Тымчук заявил о выходе из союза журналистов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Facebook.
"Вынужден сообщить о своем выходе из Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в котором состою уже 17 лет. Проблема одна: нынешнее руководство НСЖУ в лице С.Томиленко, беря на себя ответственность вещать от имени всех членов НСЖУ, по сути усиленно практикует двойные стандарты, играя против информационной безопасности Украины. За период агрессии РФ против Украины нынешнее руководство НСЖУ сугубо на свое усмотрение сделало эту структуру "адвокатом" антиукраинских изданий, также втянув ее в российские медиа-проекты, серьезно усилив позиции агрессора в медиа-пространстве, продолжая эту деятельность и сегодня. При этом полностью игнорируя травлю патриотических медиа-ресурсов Украины, включая журналистов группы "Информационное Сопротивление", со стороны украинских чиновников и пророссийских сил", - написал он.
"Один из самых вопиющих фактов - участие НСЖУ в проекте "Две страны - одна профессия" по "поиску точек соприкосновения" украинских и российских журналистов, представленном как "проект ОБСЕ", хотя по факту проводимом "Медиаконгрессом "Содружество Журналистов", возглавляемым секретарем Союза журналистов России (СЖР). Также в послужном списке руководства НСЖУ - прямые и абсолютно неадекватные нападки на украинские патриотические ресурсы, выполняющие важные функции по отражению российской информационной агрессии. При этом с полным игнорированием преследования этих же ресурсов, а также публикаций пророссийскими и российскими СМИ личных данных украинских журналистов", - отметил нардеп.
"И последняя капля - нынешние претензии главы НСЖУ к украинским спецслужбам и правоохранителям в контексте их попыток разобраться с преступной деятельностью антиукраинского ресурса "Страна.ua". В связи с этим не вижу возможным далее пребывать в составе НСЖУ", - резюмировал Тымчук.
Как сообщалось ранее, сегодня СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).
Напомним, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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Тимчук прав!
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бабки медведчуковские,
язык стеця - и какой результат ??
Только через 3 года войны соизволили постоить телевышку в дамбасе.
Бабки потратили, но не факт, что будут вещать на данецк-луганск.
Уже писали год назад, что местные телевещатели занижают мощность укр сигнала.
Еще добавить таких деятелей, как тука, савченко, 112 канал, ньюсван,..
И еще ганапольский обещался открыть новый канал тв 24 августа.
Работа укр сми отличается от работы пророссийских сми типа нюсван и 112 канал так же как
работа волонтеров и чиновников.
У волонтеров есть мотивация - защищать Украину, у чиновников - деребан бабла.
Вот разные 5 канал - енто 0,1 от качества работы ньюсван и 112.
Но 112 и нюсван работают на русский мир.
Каждый день приближают пабеду.
По поводу ентого союза журналистов, то вышло то же самое, что и с минстецем - в 2015 обнаружили в его управляющем совете аж 8 челиз 15 продвигателей русскага мира.
И енто где, не на улице или в безименном интернете, а прямо в министерстве стеця.
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Вибрати є з кого, у нас ж все-таки більшість журналістів - свідомі і патріотичні, стояли на Майдані (крім, хіба недожурналістів із Інтера, Вєстєй і цієї самої Срани.юа). От поставили б Яневського чи Портнікова...
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