 Кабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенца

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кабмин внес соответствующие изменения в правила регистрации места проживания.
Правительство привело данные правила в соответствие с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".
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2 пенсии - ура.
1-й пенсии мало??
Вперед ребята за 2-й пенсией.
Еще нужно поезд пустить донецк-киев.
Зачем регистация??
И проверку на пунктах пропуска отменить - тамженашилюдианижедети.
Скоро плакаты пойдут рекламные "Жить в Данецке - пенсию получать в Киеве".
4 год войны.
Эадвигают примирение и амнистеюс каституцией по полной программе.
А за прошлые сутки 3 убитых, 8 раненых укр солдат.
Вперед за пенсиями.
Ура.
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Ура.
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А соц защита контролирует место проживания.....
Ну не будет теперь в справке переселенца указываться адрес....и всего делов..
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Следовательно мертвые души с ордла уже не получают пенсий....
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