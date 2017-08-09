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 Политика Украины
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 Кабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенца

беженцы переселенцы

Кабинет министров Украины отменил внесение данных о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенного лица.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин внес соответствующие изменения в правила регистрации места проживания.

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Правительство привело данные правила в соответствие с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".
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Никакого неудобства данецким жителям.
2 пенсии - ура.
1-й пенсии мало??
Вперед ребята за 2-й пенсией.

Еще нужно поезд пустить донецк-киев.

Зачем регистация??
И проверку на пунктах пропуска отменить - тамженашилюдианижедети.

Скоро плакаты пойдут рекламные "Жить в Данецке - пенсию получать в Киеве".

4 год войны.

Эадвигают примирение и амнистеюс каституцией по полной программе.

А за прошлые сутки 3 убитых, 8 раненых укр солдат.

Вперед за пенсиями.

Ура.
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Кучмо-медведчуковская команда с геращенкой работает не покладаю рук и языка.
Ура.
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Если честно, то я не понял этого постановления, хотя я и забрал мать из зоны АТО. Каждые пол года ее переоформляю, особых ущемлений не видел. Контроль количества переселенцев должен быть, чтоб исключить продажных выродков из-за поребрика, которые приезжают на подконтрольную часть, получают помощь и возвращаются домой обгаживая Украину.
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Так ведь контроль никто не отменяет...и регистрацию в Пенсионном фонде и Соцзащите по месту проживания тоже.....
А соц защита контролирует место проживания.....
Ну не будет теперь в справке переселенца указываться адрес....и всего делов..
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А новости через одну...буря в стакане....лично я не удивлен....
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То что перелеселенц жив и здоров сейчас контролирует Ощадбанк.... каждые два месяца нужно проходить идентификацию.... иначе карта заблокируется.....
Следовательно мертвые души с ордла уже не получают пенсий....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенца
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