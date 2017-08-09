 Кабмин денонсировал соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции

Соответствующий проект постановления Кабинета министров "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.
Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины N691/2014 от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины от 27 августа.
Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В августе того же года правительством денонсировано межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.
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фігасє як оперативно
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Ну это все же лучше, чем никогда.
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НАБУ, а Мотор-Сич если копнуть ?
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