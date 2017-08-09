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 Политика Украины
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 Кабмин денонсировал соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции

россия украина флаг

Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны" утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.

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Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины N691/2014 от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины от 27 августа.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В августе того же года правительством денонсировано межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.
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Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 годаИсточник: https://censor.net.ua/n451045

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фігасє як оперативно
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На 4-том году войны...
Ну это все же лучше, чем никогда.
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Поэтапно Украина отгораживается от гнойной паРаши.
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Нарешті розродилися... На третьомуроці війни з кацапами...
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А пояснить почему это не делалось три года и кто за это ответственен никто не хочет?
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угу, що стосується відповідальності то вних то нормативно правова база була неготова, то Сатурн не в тій фазі був
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Межправительственное разорвало, а частные контракты.
НАБУ, а Мотор-Сич если копнуть ?
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Мотор-Сич уже частями в рашке под москвой. Работникам предлагают туда переезжать под типа как хорошие условия.
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Это на 5й год войны оставили "шоколадные воины"
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В этом договоре - признание границ Украины парашей, взятые ею на себя международные обязательства.
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Нужно разорвать и лишиться единственного документа, где чётко расписано пограничное разделение?
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Зрадафилы, хорош тупить, оформили то, что давно не действовало.
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Бесполезно объяснять, что эта пустая бумажка расписывала порядок взаимодействия при экспорте. Говоря проще - разделение рынков, чтобы не топтаться на одних площадках и по факту не работало это соглашение с 2014 года.
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А когда их разорвала раися? Здаётся мне ещё пару лет назад?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин денонсировал соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции
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