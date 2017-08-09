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Все про:МИД (4231) Финляндия (277) заробитчане (125)

 Сложность установления местонахождения украинцев в Финляндии обусловлена отсутствием их фамилий и контактов, - МИД

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В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины констатируют, что проблема с установлением местонахождения граждан Украины в Финляндии, которые прибывают на сезонные работы, связана с отсутствием фамилий и номеров телефонов данных украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление департамента МИД в Facebook.

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"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Сложность установления местонахождения украинцев обусловлена отсутствием базовых данных - их фамилий и контактных телефонов", - говорится в сообщении.

"Ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10 тыс. украинцев, которые работают там легально по контрактам. Случаи обращений граждан Украины в посольство единичные и касаются вопросов оплаты их труда. Посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией", - отметили в департаменте консульской службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консул проверяет информацию о местонахождении 37 украинцев в Финляндии, прибывших для сезонных работ, - МИД

Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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В консульство обращений не было, значит нет нужды. Претензии финской полиции были - тоже нет. Оставьте людей в покое, пусть работают
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Я вот тоже думаю... Болотами что ли продвигались? Откуда тогда о них вообще знают?
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А вообще-то, прошли погранконтроль по безвизу. Паспорт биометрический показали, и все. Но ведь это чипизированный паспорт. Их местонахождение должно быть фиксированным.
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Знайшли б і швидко.Але явно ніхто не звертався з рідних,що пропали їх родичі.Отже нема ні номерів телефонів,ні прізвищ.Кого шукати?
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Да они в Россию рванули- морошку собирать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСложность установления местонахождения украинцев в Финляндии обусловлена отсутствием их фамилий и контактов, - МИД
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