 Сложность установления местонахождения украинцев в Финляндии обусловлена отсутствием их фамилий и контактов, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление департамента МИД в Facebook.
"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Сложность установления местонахождения украинцев обусловлена отсутствием базовых данных - их фамилий и контактных телефонов", - говорится в сообщении.
"Ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10 тыс. украинцев, которые работают там легально по контрактам. Случаи обращений граждан Украины в посольство единичные и касаются вопросов оплаты их труда. Посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией", - отметили в департаменте консульской службы.
Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых - украинцы.
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