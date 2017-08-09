 Украинское командование не исключает применения артиллерии и танков при обострении ситуации на Донбассе, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Отмечаем, что в случае агрессивных действий оккупантов украинское командование всегда оставляет за собой право на ведение огня в ответ на поражение. Также в случае особенно наглых действий противника, которые сопровождаются ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступательных действий и приводят к потерям в рядах ВСУ, руководство АТО может принять решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применение (то есть стрельбу) танков, минометов, артиллерии и т.п. для сохранения линии разграничения и принуждения противника к выполнению пунктов 1,2 Минских соглашений", - сказал он.
Напомним, 8 августа российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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пять балів) "прінуждєніє к
міруМінску" - і хрен докулупаєшся
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«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати».
Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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Так что подвязывайте с рашистской пропагандой! )))
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Да и не факт, что он работает только говорящей головой.
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насколько я знаю, при пересмотре бюджета на авиацию дополнительно выделили более миллиарда гривен.
Мало? Так заработайте больше и честно заплатите налоги. Вот только тогда и авиации больше достанется. А истеричить, делая вид, что не в курсе, что живешь не в Швейцарии, и четверть века на армию лично не клал - это или дурость или измена Родине.
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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1. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории 18-го века (июнь 1856 г. -- март 1857 г.) Сейчас идентичность Московии-России с Золотой Ордой признают и беспристрастные российские историки (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), и - казахские историки (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю».)
Примечание. У трех царей Московии: Ивана 4-го, Бориса Годунова (мурза Гудун, последний из Чингизидов во главе Московии), Петра 1-го, матери - татарки (см. в И-нет «Русские цари тюрского происхождения»). И более 500 дворянских родов России -- татарского происхождения. Аксаковы, Аракчеевы, Арсеньевы, Беклемишевы, Годуновы, Державины, Ждановы, Загоскины, Камынины, Кашины, Карамзины, Кудашевы, Кутузовы, Мещерские, Мосальские, Нарышкины, Огаревы, Павловы, Пешковы, Тенишевы, Тюриковы, Холмские, Шереметьевы, Шумские, Яушевы. И писатель А. Куприн, и поэты Д. Давыдов и С. Есенин!
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1. «Спаса, на Бору, Собор в Москве, в Кремле … в то время, когда место нынешнего Кремля еще покрыто было … густым лесом, … Св. Даниил, только лишь получивший в удел земли и села, принадлежавшие некогда… Кучке (упрощенное имя хана Золотой Орды Чилаукуна), построил в 1272 г, среди бора, на Боровицком холме, на том самом месте, где жил в уединенной хижине пустынник Вукол, деревянную церковь Спаса-Преображения. Это было еще за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения Детинца (нынешнего Кремля) дубовою рубленою стеною». (стр. 325-326)
2. «Данилов (монастырь), мужской, два класса, в Москве, на краю города, между Даниловскою и Серпуховскою заставами…. Он основан около 1272 г, Святым Князем Даниилом Александровичем Московским, когда Москва едва возникла из ничтожества и … была под Владычеством Монголо-Татарским» (стр. 199)
Ратшин А. «Полное собрание о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. Составлено из достоверных источников». Москва. В университетской типографии, 1852 г.
Какой 1147 год, какая Киевская Русь, какой Юрий Долгорукий?
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По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
ПРИМЕЧАНИЕ. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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войнаАТО будет длиться пока шоколадный ублюдок не покинет трон , или пока внезапно не скончается .
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Міцні, засмальцьовані руки,А м'язи тверді, наче дуб.На білій, як день, вишиванціБлищить український тризуб! В очах крижана недовіра,Як глобус блищить голова.Давно не гуляла сокираПо вулицях міста Москва! Ви навіть його не турбуйте,Бо раптом піде щось не так,Не заздрю тому хто скуштуєЗавзятий козацький гопак! Міцні, засмальцьовані руки,А м'язи тверді, наче дуб.На білій, як день, вишиванціБлищить український тризуб!
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Ну будут задействованы танки, и артилерия в этом спектакле. - Антиконституционная суть, "липовость" его не изменится.
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