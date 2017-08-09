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 Украинское командование не исключает применения артиллерии и танков при обострении ситуации на Донбассе, - Лысенко

лысенко

Руководство АТО оставляет за собой право применить артиллерию и танки в случае увеличения числа провокаций со стороны террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Отмечаем, что в случае агрессивных действий оккупантов украинское командование всегда оставляет за собой право на ведение огня в ответ на поражение. Также в случае особенно наглых действий противника, которые сопровождаются ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступательных действий и приводят к потерям в рядах ВСУ, руководство АТО может принять решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применение (то есть стрельбу) танков, минометов, артиллерии и т.п. для сохранения линии разграничения и принуждения противника к выполнению пунктов 1,2 Минских соглашений", - сказал он.

Также читайте: В штабе АТО констатировали обострение на луганском направлении: 4 обстрела с начала суток

Напомним, 8 августа российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Турчинов, чому б не випробувати нові ракети в бойових умовах?
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подведении к линии фронта на боевые позиции и применение (то есть стрельбу) из танков, минометов, артиллерии и т.п. для сохранения линии разграничения и принуждению противника к выполнению пунктов 1,2 Минских соглашений", - сказал онИсточник: https://censor.net.ua/n451043

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пять балів) "прінуждєніє к міру Мінску" - і хрен докулупаєшся
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«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати».

Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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Неутомимый чтец сводок с бравым видом в форме протертой на стульях
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Кому-то и на стульях сидеть нужно. Главное - чтоб результативно.
Так что подвязывайте с рашистской пропагандой! )))
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а для читающей головы надо обязательно быть полковником???
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Нет, не обязательно. Но там тоже люди. Они тоже хотят карьерного роста.
Да и не факт, что он работает только говорящей головой.
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Любая работа, должность предпологает потолок в званнии или чине. Нельзя быть всю жизнь читающим текст и стать при выходе на военную пенсию в 45 лет генералом.....Это же касается и ментовских тёток полковниц и подполковниц начиная с рядового РОВД и выше...в 35. а уже полковники....
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результативно - 4 год и все в камуфляже, прямо с полей битв, уже ветеран, рошеновского пресс-батольона, может и награды имеются
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помню в 2014 каждый день трындел пидмога в Иловайск вышла, пидмога на пидходи, сука брехливая
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Авторы заметок за кулисами. А это обложка
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а в шоколадной другие не уживутся. Даже государственный волонтер бирюков имеется, чем занимается - не известно
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Тут в субботу наших парней под Водино, что под Мариком, более 6-ти часов крыли минометами. А после 18.00 накрыли еще и "Градами". Вот в субботу после 23.00 наша арта наконец накрыла орков, судя по звуку 152, а может и "Пионами". До этого, под Мариком, арта в последний раз работала в середине марта.
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Логично. Только жёстче....Будете срелять , вам прилетит обратка раз в 5 больше...и без если....
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не нервничай . За поребрик никто не стрельнет
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??? Нервы где? Тут бы их выпихнуть за номинальную границу, стрелять ещё ого го......
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спутал... Стрелять "ого-го" - врядли, разве что болванками забрасывать со складов Балаклеи
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у вас в расеи своих Балаклей зватает. да и болванами я вижу тоже удалось.
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не-не-не, . Вы там под звездным флагом высылайте больше денег - нам еще завод с боеприпасами строить
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Про авиацию давно молчок . Шо , нету её , децентрализировали ?



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А при чем тут авиация?..
насколько я знаю, при пересмотре бюджета на авиацию дополнительно выделили более миллиарда гривен.
Мало? Так заработайте больше и честно заплатите налоги. Вот только тогда и авиации больше достанется. А истеричить, делая вид, что не в курсе, что живешь не в Швейцарии, и четверть века на армию лично не клал - это или дурость или измена Родине.
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Хазар, об применение авиации -- читай, в И-нет, комменты обозревателя Алексея Арестовича. Там много чего сказано!
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С-300 и С-400 возле ордило для авиации не дает шансов
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С таким успехом можно сказать что АКМ недаёт шансов пехоте.
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Придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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И -- вообще... Историческая правда о России.
1. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории 18-го века (июнь 1856 г. -- март 1857 г.) Сейчас идентичность Московии-России с Золотой Ордой признают и беспристрастные российские историки (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), и - казахские историки (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю».)
Примечание. У трех царей Московии: Ивана 4-го, Бориса Годунова (мурза Гудун, последний из Чингизидов во главе Московии), Петра 1-го, матери - татарки (см. в И-нет «Русские цари тюрского происхождения»). И более 500 дворянских родов России -- татарского происхождения. Аксаковы, Аракчеевы, Арсеньевы, Беклемишевы, Годуновы, Державины, Ждановы, Загоскины, Камынины, Кашины, Карамзины, Кудашевы, Кутузовы, Мещерские, Мосальские, Нарышкины, Огаревы, Павловы, Пешковы, Тенишевы, Тюриковы, Холмские, Шереметьевы, Шумские, Яушевы. И писатель А. Куприн, и поэты Д. Давыдов и С. Есенин!
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2. И -- правда о основании г. Москва. Из российского источника, 19 век.
1. «Спаса, на Бору, Собор в Москве, в Кремле … в то время, когда место нынешнего Кремля еще покрыто было … густым лесом, … Св. Даниил, только лишь получивший в удел земли и села, принадлежавшие некогда… Кучке (упрощенное имя хана Золотой Орды Чилаукуна), построил в 1272 г, среди бора, на Боровицком холме, на том самом месте, где жил в уединенной хижине пустынник Вукол, деревянную церковь Спаса-Преображения. Это было еще за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения Детинца (нынешнего Кремля) дубовою рубленою стеною». (стр. 325-326)
2. «Данилов (монастырь), мужской, два класса, в Москве, на краю города, между Даниловскою и Серпуховскою заставами…. Он основан около 1272 г, Святым Князем Даниилом Александровичем Московским, когда Москва едва возникла из ничтожества и … была под Владычеством Монголо-Татарским» (стр. 199)
Ратшин А. «Полное собрание о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. Составлено из достоверных источников». Москва. В университетской типографии, 1852 г.
Какой 1147 год, какая Киевская Русь, какой Юрий Долгорукий?
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3. А в мифе о «славянских корнях русских» УЧЕНЫМИ РОССИИ поставлена точка! Исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские - не славяне, а чистокровные финны, не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», № 15, 2006).
По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
ПРИМЕЧАНИЕ. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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4. В книгах В. Б. Билинского (г. Киев) "Страна Моксель, или Московия" и "Москва Ордынская" (обе есть на украинском и русском, в Интернет) -- подлинная история. И Московского улуса Золотой Орды, затем - Московского царства. Что с 1721 г, по приказу Петьки 1-го, называется "Россия". И народа - «московитян», сложившегося из местных финских и пришлых казахских племен. Что тогда же назвали -- "русские". Эти книги - «мозаичные картины», сложенные из информации от достоверных источников разных времен и народов (так, при написании "Москва Ординська" использовано 138 достоверных источников). Доказывающие лживость официальной истории и России, и "русских". Придуманной «Комиссией для составления записок о древней истории, преимущественно России". Что была создана 04.12.1783 г, по наказу российской царицы-немки Катьки 2-й.
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При чём авиация ? ....дас , прямо говоря , там и артиллерия под запретом , война АТО будет длиться пока шоколадный ублюдок не покинет трон , или пока внезапно не скончается .
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Будет длиться, пока 1. санкции не подействуют; 2. Россия не развалится; 3. Китай не возьмет Сибирь.
Міцні, засмальцьовані руки,А м'язи тверді, наче дуб.На білій, як день, вишиванціБлищить український тризуб! В очах крижана недовіра,Як глобус блищить голова.Давно не гуляла сокираПо вулицях міста Москва! Ви навіть його не турбуйте,Бо раптом піде щось не так,Не заздрю тому хто скуштуєЗавзятий козацький гопак! Міцні, засмальцьовані руки,А м'язи тверді, наче дуб.На білій, як день, вишиванціБлищить український тризуб!
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АТО даже по "липовому" названию - это скорее постановочный спектакль в интересах Кремля.
Ну будут задействованы танки, и артилерия в этом спектакле. - Антиконституционная суть, "липовость" его не изменится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинское командование не исключает применения артиллерии и танков при обострении ситуации на Донбассе, - Лысенко
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