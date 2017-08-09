 Украина хочет переплачивать за уголь из США, разрушая собственную отрасль, - Ляшко

Об этом написал на странице в Facebook народный депутат Украины Олег Ляшко.
"Мне стало известно, что 3 августа на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона было решено позволить "Центрэнерго", кроме антрацита, закупить в США еще 500 тыс. тонн угля марки Г. Данное решение просто абсурдно! В отличие от антрацита, газовый уголь добывается на контролируемой территории Украины. Поэтому его импорт - это полная неадекватность и безответственность власти!" - написал Ляшко.
По его словам, Украина будет тратить валюту на закупку ненужного для страны угля, при этом продолжит снижать финансирование и добычу на отечественных шахтах.
"Все это делается на фоне нарастающей социальной напряженности в трудовых коллективах - в июле из-за невыплаты зарплат бастовали шахтеры ГП "Лисичанскуголь" и ГП "Волыньуголь". Между тем, власти решили поддержать иностранных, а не украинских (львовских, волынских, днепровских) шахтеров", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что из-за такой политики государства добыча угля на госшахтах из года в год падает.
"Инициатива "поддержать американских шахтеров" противоречит интересам не только украинских шахтеров, но и всему народу Украины. Ведь импортный уголь значительно дороже украинской и за него нужно платить валюту. По подсчетам экспертов от одного контракта на 500 тыс тонн переплата составит 500 млн грн", - заявил Ляшко.
Как сообщалось, в Украине массово выходят на акции протеста шахтеры государственных предприятий, поскольку Министерство энергетики и угольной промышленности Украины по 2-3 месяца не выплачивает горнякам заработную плату. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что государственная угледобывающая отрасль намеренно уничтожается, что оставит десятки тысяч шахтеров без работы.
2439 109
Я отнес свои сбережения в "Ощадбанк" и советую поступить так же всем чиновникам, - Ляшко(125)
Печерский суд закрыл дело против Ляшко(23)
Печерский районный суд перенес рассмотрение дела Ляшко на 21 июля(20)
Депутаты подрались возле трибуны Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(181)
В чем проблема Ахметова(0)
В цивилизованных странах Генпрокурор является по первому вызову парламента, - Егор Соболев(98)
Гужва об обыске: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны"(79)
Ответить
Ответить
Ответить
- да уголь у них не той системы...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить