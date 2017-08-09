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Все про:Ляшко (1519) США (13186) уголь (702)

 Украина хочет переплачивать за уголь из США, разрушая собственную отрасль, - Ляшко

Правительство Украины разрешило госкомпании "Центрэнерго" купить дорогой уголь газовой группы в США, тогда как такой уголь добывается на украинских шахтах, и он дешевле.

Об этом написал на странице в Facebook народный депутат Украины Олег Ляшко.

"Мне стало известно, что 3 августа на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона было решено позволить "Центрэнерго", кроме антрацита, закупить в США еще 500 тыс. тонн угля марки Г. Данное решение просто абсурдно! В отличие от антрацита, газовый уголь добывается на контролируемой территории Украины. Поэтому его импорт - это полная неадекватность и безответственность власти!" - написал Ляшко.

По его словам, Украина будет тратить валюту на закупку ненужного для страны угля, при этом продолжит снижать финансирование и добычу на отечественных шахтах.

"Все это делается на фоне нарастающей социальной напряженности в трудовых коллективах - в июле из-за невыплаты зарплат бастовали шахтеры ГП "Лисичанскуголь" и ГП "Волыньуголь". Между тем, власти решили поддержать иностранных, а не украинских (львовских, волынских, днепровских) шахтеров", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что из-за такой политики государства добыча угля на госшахтах из года в год падает.

"Инициатива "поддержать американских шахтеров" противоречит интересам не только украинских шахтеров, но и всему народу Украины. Ведь импортный уголь значительно дороже украинской и за него нужно платить валюту. По подсчетам экспертов от одного контракта на 500 тыс тонн переплата составит 500 млн грн", - заявил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине массово выходят на акции протеста шахтеры государственных предприятий, поскольку Министерство энергетики и угольной промышленности Украины по 2-3 месяца не выплачивает горнякам заработную плату. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что государственная угледобывающая отрасль намеренно уничтожается, что оставит десятки тысяч шахтеров без работы.​
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Вангую,що в зимку,будемо спати з вiткритими вiкнами.Бо треба буде,уголь спалити,та грошi вiдбити
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и купить ещё (по аврально-запредельным ценам), бо сука "нихватила"...))))
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Скажуть,що в США,уголь не той системы,то треба в Рашке брати,або в Донбаце
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цить падераст шлюшко iди скотиняка на йух до хенерала...!
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Заднеприводный на хозяина загавкал? Чует, что капец хозяину? Крысы побежали?
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Причем тут Украина? Украина ничего не решала. Это Пэдро нужно. Прогибон под Трампа такой они придумали. Что в ответ Пэдро хочет от Трампа пока не ясно. Барыга живет по принципу ты- мне, я- тебе. Только в этом случае присмыкание перед Трампом ни к чему не приведет. Это все выглядит очень глупо. Результат будет ноль.
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Насалик вчора про знiження тарiфiв заiкався.Мабуть за Бальчуном пiде
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Оба Майдана оказались борьбов хороших подноков с подонками плохими руками и жизнями идеалистов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина хочет переплачивать за уголь из США, разрушая собственную отрасль, - Ляшко
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