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 7-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета в Запорожской области

взрыв

В среду, 9 августа, в Каменско-Днепровском районе Запорожской области в результате взрыва неизвестного предмета погиб 7-летний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Запорожской области.

"В медицинское учреждение из села Великая Знаменка доставили 7-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимыми с жизнью ребенка", - сообщает полиция.

По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках во время попытки его разобрать.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы. Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.

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