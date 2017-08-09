 7-летний мальчик погиб от взрыва неизвестного предмета в Запорожской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Запорожской области.
"В медицинское учреждение из села Великая Знаменка доставили 7-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимыми с жизнью ребенка", - сообщает полиция.
По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках во время попытки его разобрать.
На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы. Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжается досудебное расследование.
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