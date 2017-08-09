 Руководитель российского представительства "Баядеры" Величко пытается получить права на "Забег в вышиванках"

В настоящее время его доверенное лицо подало документы на регистрацию торгового знака на свое имя. Об этом в открытом обращении к собственнику водочной компании "Баядера" Святославу Нечитайло написал Александр Кузин - известный украинский олимпиец, лучший марафонец Европы 2007 года. Текст обращения размещен на его странице в Facebook., пишет РБК Украина.
Кузин напомнил, что проводит "Забег в вышиванках" с 2014 года. В этом году, по словам спортсмена, провести мероприятие нормально не дает подчиненный Святослава Нечитайло, директор "Хлебного Дара Россия" Сергей Величко.
" Этот человек рейдерским способом хочет присвоить себе мероприятие и оформить права на " Забег в Вышиванках" на свою девушку Ольгу Третьякову. Несмотря на то, что центр его жизненных интересов находится в России, где он руководит Вашим бизнесом, ему почему-то стало интересно мероприятие, которое объединяет украинцев по всему миру. При этом Величко цинично мне угрожает, и это зафиксировано на записях.
Я не бизнесмен. Я всю жизнь посветил спорту, защите чести нашей страны на международных соревнованиях. Поэтому с трудом понимаю, как такое возможно. Может быть, в каких-то компаниях в Украине так и принято. Но, мне кажется, все это отвратительно и аморально ", - написал спортсмен.
Напомним, что 24 августа на Русановской набережной должен состояться уже четвертый " Забег в вышиванках ".
Но в ходе подготовки к этому мероприятию организаторы забега выявили факт плагиата со стороны одной из беговых организаций Киева. Ее представители, за которыми, по мнению Кузина, стоит Сергей Величко, параллельно занимаются подготовительными работами к собственному "Забегу ". Он пройдет в этот же день, в это же время, но в Пирогово.
Отметим, что против организаторов "альтернативного" пробега в настоящее время возбуждено уголовное дело.
Кузин полагает, что вмешательство Нечитайло способно положить конец конфликту.
"Вы из Горловки, с Донбасса. А Донбасс, как говорится, порожняк не гонит. Очень надеюсь, что Вы найдете возможность разобраться и помочь восстановить справедливость", - написал он.
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